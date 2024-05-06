33 bin terapi hastasına şantaj yapan Finlandiyalı hacker hapse atıldı

Avrupa'nın en çok aranan suçlularından biri olan Finlandiyalı hacker'ın 11 yıllık siber suç çılgınlığı sona erdi. BBC'de yer alan habere göre 13 yaşında siber suç dünyasına adım atan Julius Kivimaki, terapi görmüş ya da görmekte olan 33 bin hastanın terapi kayıtlarını çalmak ve bunlar üzerinden şantaj yapmak gerekçesiyle hapse atıldı.
Kivimaki'nin hikayesi anarşik hacker gruplarında aktif olarak yer almasıyla başlıyor. Hızla yükselen hacker henüz 17 yaşındayken 50.700'den fazla bilgisayar korsanlığı suçundan suçlu bulundu. İlginç olan şey ise Kivimaki'nin kabarık dosyasına rağmen hapse girmemesi. Hatta bu durum siber güvenlik dünyasından birçok kişi tarafından eleştirildi.
Finlandiyalı hacker en yüksek profilli suçunu 2020 yılında işledi. Finlandiya'nın en büyük psikoterapi şirketi Vastaamo'yu hackleyerek 33 bin hastanın terapi kayıtlarını ele geçirdi. Ardından şirketten 400 bin euro fidye talep etti ancak Vastaamo para ödemeye yanaşmayınca hastalarla doğrudan iletişime geçerek her birinden 200 euro istedi ve onları terapi kayıtlarını darknet'te yayınlamakla tehdit etti.
İntihara sebep oldu
Söz konusu kayıtlar son derece mahrem sırlar içeriyordu ve çalınması korkunçtu. Julius Kivimaki evlilik dışı ilişkilerden, suç itiraflarına kadar pek çok konuda hassas bilgi içeren bu kayıtları "pazarlık kozu haline" getirerek hastaları fidye ile tehdit etmeye devam etti. İstediği para ödenmezse hastaların özel bilgilerinin internete sızdıracağını söyledi. Yaşanan bu trajik durum kurbanlar üzerinde yıkıcı bir etki yaratarak bazılarını intihar etmesine bile sebep oldu.
Kivimaki iki yıl süren yoğun bir soruşturmanın ardından Paris'te yakalandı. Ardından hızla Finlandiya'ya iade edildi. Çıkarıldığı mahkemede 30 binden fazla suçtan suçlu bulundu. Veri ihlali, şantaja teşebbüs, 9.231 özel hayatı ihlal eden bilgi yayma, 20.745 şantaja teşebbüs ve 20 şantajla suçlandı. Sonuç olarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Psikoterapi şirketi artık faaliyet göstermiyor ve kurucusuna hasta verilerini koruyamadığı gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası verildi. Kivimaki, söz konusu şantaj girişimlerinden ne kadar bitcoin kazandığını polise açıklamadı ve dijital cüzdan bilgilerini unuttuğunu iddia etti. Mağdurlar ise Julius Kivimaki ve Vastaamo psikoterapi şirketine tazminat davası açmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.