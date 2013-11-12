Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

360 derece çekim desteği veren yuvarlak formda yeni fotoğraf makinesi: Panono

5 yıl
3,9b
1
10
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
360 derece çekim desteği veren yuvarlak formda yeni fotoğraf makinesi: Panono
Hazırlanan ilk versiyonu ile dikkatleri üzerine çeken Panoramic Ball Cam'in yeni modeli Panono, 360 derece panoramik fotoğraflar çekmek isteyen kişiler için Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı.
Üzerinde 36 adet sabit netlemeye sahip kamera bulunan fotoğraf makinesi Panono, havaya atıldığı zaman çıktığı en üst noktada 360 x 360 derece fotoğraflar (72 megapiksel çözünürlüğünde) oluşturabiliyor ve bu sayede fotoğrafı çeken kişi dahil bütün ortam tek bir kare içerisinde görüntülenmiş oluyor. Çektiği fotoğrafları iOS ve Android platformu için hazırlanmış özel uygulaması ile gösterebilen makine, bu çekimleri bulut destekli servisi ile diğer çevrimiçi ortamlara da aktarabiliyor. 11 cm çap ve 300 gram ağırlık ile taşınabilir bir yapı ortaya koyan ürün, plastik malzeme kalitesine ve yuvarlak bir gövde yapısına sahip. Dahili depolama birimi 400 adet fotoğraf alabilen ve USB üzerinden şarj edilebilen Panono, Wi-Fi ya da Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden destekli cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor. Şimdilik video çekimi yapamayan fotoğraf makinesinin, ileri de bu özelliğe de kavuşacağı verilen bilgiler arasında yer alıyor. 
Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 900,000$'lık hedefin, bitimine daha 54 gün kala henüz 1,093$'lık kısmını toplayabilen Panono, yapılacak 595$ bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Bu ilginç fotoğraf makinesi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
360 derece çekim desteği veren yuvarlak formda yeni fotoğraf makinesi: Panono
360 derece çekim desteği veren yuvarlak formda yeni fotoğraf makinesi: Panono

http://gizmodo.com/the-throwable-panoramic-ball-cam-is-finally-here-and-i-1462751744 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
iboocum 5 yıl en beğenilen
Havaya attıktan sonra tutamazsan alırsın kamerayı...
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BMW M3 POWER 5 yıl
Güzel fakat gereksiz birşey bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulmel 5 yıl
bizim zamanın liselilerine geçseydi bu tüm sıraların altında yuvarlardık top diyerek. sonrası malumatınız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ŞahEser 5 yıl
Videoyu izleyemedim ama havaya atıldıktan sonra inerken paraşüt sistemi gibi bir şey açılsa daha güzel olur diye düşündüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkanozg 5 yıl
bu aralar bu tip cihazlar kickstarter vs de çok boy gösterir oldu.bekleyin çinliler 50 dolarlık versiyonunu yaparlar:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Gönder abi gönder. Gelişine bi çakayım da golü izleyelim:D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 5 yıl
TNTB
Niye 595 $a satılmıyorda 595 dolarlık bağışla alınabiliyor ?

satıldığı zaman sadece firmanın eline geçmeyecek o para çünkü :) tüm parayı üreticisi para kazanıcakken, neden toptancı-tedarikçi-market para kazansın ? ki 595 dolar değil, işin içine ticaret girdiğinde o cihaz en aşağı 1000 dolar olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TNTB 5 yıl
Niye 595 $a satılmıyorda 595 dolarlık bağışla alınabiliyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl en beğenilen
Havaya attıktan sonra tutamazsan alırsın kamerayı...
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 5 yıl
Panorama düşkünleri için iyi bir ürün ama. 72 Mpiksel de gayet iyi. Çok daha azı için bile bir yerde dakikalarca anı durdurman gerekebiliyor sonuçta. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl
İndiegogo mu çıktı bir de. Biz de açalım bir tane. İyi para vat bu işte.

Ürün ise idare eder işte.

edit: şiir gibi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3876 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, fotoğraf makinesi ve indiegogo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Kaveri: Yeni nesil Fusion işlemci Ailesi ve HSA Mimarisi 5 yıl Brother MFC 1815 Hepsi Bir Arada yazıcı inceleme 5 yıl Colorful GTX 770 iGame Ekran Kartı Video İnceleme 5 yıl Donanım Haber, Silikon Vadisi'nden bildiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim