360 derece çekim desteği veren yuvarlak formda yeni fotoğraf makinesi: Panono

Hazırlanan ilk versiyonu ile dikkatleri üzerine çeken Panoramic Ball Cam'in yeni modeli Panono, 360 derece panoramik fotoğraflar çekmek isteyen kişiler için Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı.

Üzerinde 36 adet sabit netlemeye sahip kamera bulunan fotoğraf makinesi Panono, havaya atıldığı zaman çıktığı en üst noktada 360 x 360 derece fotoğraflar (72 megapiksel çözünürlüğünde) oluşturabiliyor ve bu sayede fotoğrafı çeken kişi dahil bütün ortam tek bir kare içerisinde görüntülenmiş oluyor. Çektiği fotoğrafları iOS ve Android platformu için hazırlanmış özel uygulaması ile gösterebilen makine, bu çekimleri bulut destekli servisi ile diğer çevrimiçi ortamlara da aktarabiliyor. 11 cm çap ve 300 gram ağırlık ile taşınabilir bir yapı ortaya koyan ürün, plastik malzeme kalitesine ve yuvarlak bir gövde yapısına sahip. Dahili depolama birimi 400 adet fotoğraf alabilen ve USB üzerinden şarj edilebilen Panono, Wi-Fi ya da Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden destekli cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor. Şimdilik video çekimi yapamayan fotoğraf makinesinin, ileri de bu özelliğe de kavuşacağı verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 900,000$'lık hedefin, bitimine daha 54 gün kala henüz 1,093$'lık kısmını toplayabilen Panono, yapılacak 595$ bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Bu ilginç fotoğraf makinesi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/the-throwable-panoramic-ball-cam-is-finally-here-and-i-1462751744