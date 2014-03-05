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360 derece interaktif video çekimleri için iki yeni alternatif: 360Fly ve 360MicroFly

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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360 derece interaktif video çekimleri için iki yeni alternatif: 360Fly ve 360MicroFly
Özellikle sundukları geniş görüş açısıyla dikkat çeken 360 derece kamera pazarına VOXX Electronics ve EyeSee360 firmaları tarafından eklenen 360Fly ve 360MicroFly, iki farklı kullanım yapısı için kullanışlı özellikler sunuyorlar ve interaktif kontrol özellikleriyle dikkat çekiyorlar.
Hem profesyonellere hem de standart kullanıcılara hitap eden kamera modellerinden ilk olarak 360Fly ile başlamak gerekirse karşımıza oldukça kompakt bir kamera modeli çıkıyor. Yatayda 360 derece, dikeyde ise 240 derece görüş açısıyla 1500 x 1500 piksel 30 fps video çekimleri yapabilen kamera, 120 gram ağırlığıyla rahatlıkla taşınabiliyor ve su geçirmez gövdesi (5 metre derinlik) sayesinde aksiyon sporları için çok iyi bir alternatif oluşturuyor. 16GB dahili hafızalı versiyonuyla 2 saat boyunca aralıksız 360 derece kayıt yapabildiği belirtilen 360Fly, söylendiği kadarıyla da standart HD kameralar ile çekilenlere göre aşırı farklı bir video boyutu ortaya koymuyor. Geliştirilen diğer ürün 360MicroFly ise Apple ve Android işletim sistemli telefonlar ile kullanılabilecek bir lens modeli. Akıllı telefonların kamerasına takılan ürün, kişilere 360 derece panoramik videolar çekme şansı veriyor  ve ufak olmasından dolayı her zaman taşınabiliyor.
Ortak olarak -uygulama temelinde- çekilen görüntüleri firmanın resmi sitesine yükleyen 360Fly ve 360MicroFly, kullanıcılara buradan yönü değiştirilebilen 360 derece video deneyimi sunabiliyorlar. Fiyatları hakkında bilgi bulunmayan çözümlerin önümüzdeki yaz aylarında satışına başlanacağı söyleniyor. Hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
360 derece interaktif video çekimleri için iki yeni alternatif: 360Fly ve 360MicroFly


http://www.360fly.com Yorum Yaz
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tzlc76 5 yıl
Al bundan bir tane koy arabanın ortasına gez dünyayı ne güzel olurdu be :(
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zbilici 5 yıl
Ne yalan söyleyeyim beni heyecanlandırdı! Kesinlikle almak isterim!
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uguryes 5 yıl
Süper
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Virtual Reality 5 yıl
Tek kelimeyle, Mükemmel
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Bender B. Rodriquez 5 yıl
harbiden harbiymiş
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