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360 derece maç yayınları yakın, teknoloji başarıyla kullanıma geçti

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Televizyon Kanalı Showtime Sports, sanal gerçeklik ile izlenebilen ilk boks müsabakasını yayınladı. Yayın, Youtube ve Samsung Gear VR üzerinden izleyicileri ile buluştu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Amerikan Televizyon Kanalı Showtime Sports, sanal gerçeklik ile izlenebilen ilk boks maçını yayınladı. Hafif siklet boksörler Daniel Jacobs ve Peter Quillin arasında gerçekleşen karşılaşma Youtube ve ayrıca Milk VR uygulaması aracılığı ile Samsung Gear VR üzerinden izleyicileri ile buluştu.
360 derece maç yayınları yakın, teknoloji başarıyla kullanıma geçti
 

Youtube'dan yayını izleyen kullanıcılar kamera açılarını yetersiz bulduklarını ve kendilerini maçın içinde hissettirmekten uzak olduğunu belirtseler de yapılan 360 derece yayın, sanal gerçeklik destekli televizyon yayıncılığının geleceği konusunda fikir veriyor.
360 derece maç yayınları yakın, teknoloji başarıyla kullanıma geçti
 

Aslında bu müsabaka 360 derece spor karşılaşmaları adına ilk değil daha önce de NBA takımlarından Warriors ve milli basketbolcu Ömer Aşık’ın forma giydiği New Orleans Pelicans maçı, sanal gerçeklikten faydalanarak yayınladı. NextVR işbirliği ile hayata geçen yayın izleyiciler tarafından nefes kesici olarak nitelendirildi. Oculus app store’dan indirilen Next uygulaması ile yeni nesil Samsung cep telefonu sahipleri bu olanağa kavuştu. Sayı tahtasının net görülememesi gelen eleştirilerden biriyken gelecek maçlarda bu sorunun en iyi şekilde çözüleceğine inanılıyor. 

Spor karşılaşmalarında sanal gerçeklik yayınlarına ilişkin ilk adımlar atılırken spor severler tarafından merakla beklenen konu, bu teknolojinin yeşil sağlara ne zaman adım atacağı. Bu güne kadar 3D ve 4K gibi yenilikçi yayın teknolojilerine ev sahipliği yapan dünya kupası finalleri bu sefer de 360 derece yayına ev sahipliği yaparak teknolojinin geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir araç olabilir.

VR Teknolojisinin spor severler tarafından kabul görüp görmeyeceğini ise zaman gösterecek.


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Gielenberg 3 yıl
reklamlari 360 derecede izleriz artik
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FlyingUnderpants 3 yıl
3D henüz zevk verir konuma gelmemişken VR'ın bir on senesi var.
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ukilavuz 3 yıl
Teknoloji aştı kendini
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umut_baris 3 yıl
Bunun çakması Kanal 7 de vardı.
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interwap 3 yıl
Futbol maçında düşünün: Top sol kalede iken siz sağ kalede neler olup bittiğini görebiliyorsunuz. Solunuzda Ercan Taner maçı anlatıyor arada siz ona o size bakıyor. Arada sağınızdaki yorumcu Rıdvan DİLMEN ile göz göze geliyorsunuz ve size pozisyonu yorumluyor. Kimse maça gitmez.
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AC_Hawker 3 yıl
yeşilli yamulttu
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