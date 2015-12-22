360 derece maç yayınları yakın, teknoloji başarıyla kullanıma geçti

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Televizyon Kanalı Showtime Sports, sanal gerçeklik ile izlenebilen ilk boks maçını yayınladı. Hafif siklet boksörler Daniel Jacobs ve Peter Quillin arasında gerçekleşen karşılaşma Youtube ve ayrıca Milk VR uygulaması aracılığı ile Samsung Gear VR üzerinden izleyicileri ile buluştu.





Youtube'dan yayını izleyen kullanıcılar kamera açılarını yetersiz bulduklarını ve kendilerini maçın içinde hissettirmekten uzak olduğunu belirtseler de yapılan 360 derece yayın, sanal gerçeklik destekli televizyon yayıncılığının geleceği konusunda fikir veriyor.





Aslında bu müsabaka 360 derece spor karşılaşmaları adına ilk değil daha önce de NBA takımlarından Warriors ve milli basketbolcu Ömer Aşık’ın forma giydiği New Orleans Pelicans maçı, sanal gerçeklikten faydalanarak yayınladı. NextVR işbirliği ile hayata geçen yayın izleyiciler tarafından nefes kesici olarak nitelendirildi. Oculus app store’dan indirilen Next uygulaması ile yeni nesil Samsung cep telefonu sahipleri bu olanağa kavuştu. Sayı tahtasının net görülememesi gelen eleştirilerden biriyken gelecek maçlarda bu sorunun en iyi şekilde çözüleceğine inanılıyor.





Spor karşılaşmalarında sanal gerçeklik yayınlarına ilişkin ilk adımlar atılırken spor severler tarafından merakla beklenen konu, bu teknolojinin yeşil sağlara ne zaman adım atacağı. Bu güne kadar 3D ve 4K gibi yenilikçi yayın teknolojilerine ev sahipliği yapan dünya kupası finalleri bu sefer de 360 derece yayına ev sahipliği yaparak teknolojinin geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir araç olabilir.





VR Teknolojisinin spor severler tarafından kabul görüp görmeyeceğini ise zaman gösterecek.



