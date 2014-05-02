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360 derece videolar için Kickstarter üzerinde destek arayan yeni kamera modeli: CENTR

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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360 derece videolar için Kickstarter üzerinde destek arayan yeni kamera modeli: CENTR
Tek bir açıya sıkışıp kalmak istemeyen ve yaşadıklarının her bölümünü kaydetmeyi hedefleyen kişiler için hazırlanan 360 derece kamera modeli CENTR, Kickstarter'da destek aramaya başladı.
Daha önce Apple cihazların kameraları için çalışan San Franciso merkezli bir ekip tarafından geliştirilen CENTR, piyasada yer alan en kompakt 360 derece kameralar arasında yer alıyor ve ortası boş olarak tasarlandığı için baş parmağa takılarak dahi çekime imkan tanıyor. Özel algoritmasıyla 4 adet lensinden (4 element F/2.0) aldığı görüntüleri birleştiren kamera, 4K panoramik video çözünürlüğüne kadar çıkabiliyor ve çektiği bu görüntüleri Wi-Fi teknolojisi üzerinden akıllı cep telefonlarına aktarabiliyor. Bu akıllı cihazlardan Bluetooth yardımıyla kontrol de edilebilen 250 gramlık CENTR, MicroUSB üzerinden şarj edilebilen bataryasıyla 2 saat boyunca çalışabiliyor ve 8GB'lık dahili hafızası MicroSD hafıza kartlarıyla arttırılabiliyor. Gövdesinde yer alan 3 adet mikrofon ile 360 derecelik görüntülerine çevresel ses ekleyen kamera, 20 MP çözünürlüğünde Time-Lapse yani zaman atlamalı çekimler yanında panoramik fotoğraflar da ortaya çıkartabiliyor.
Site üzerinde koyulan 900,000$ hedefin bitimine daha 28 gün kala 226,348$'lık kısmını toplamayı başaran 360 derece kamera modeli CENTR, yapılacak en az 299$ (ABD dışı 55$ kargo) bağış ile 2015 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
(KS) 
360 derece videolar için Kickstarter üzerinde destek arayan yeni kamera modeli: CENTR

https://www.kickstarter.com/projects/1307511016/centr-interactive-panoramic-video-in-the-palm-of-y Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Autopilot 5 yıl
Buna Bence Gerek Yok Bir Uygulama vardı Titreşim Motorunu Kullanarak 360 Derece Fotoğraf Çekiyordu.
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Will 5 yıl Autopilot
adam 4K panoramik video demiş , siz titreyerek foto çekilebiliyor diyorsunuz , videoyu izlemediniz haberi okusaydınız bari
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