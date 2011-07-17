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36,000’den fazla işletmenin Google+ için başvuru yaptığı tahmin ediliyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sosyal ağı Google+ halen davetiye usulü ile hizmet vermeye devam ediyor. Buna rağmen popülaritesi her geçen artıyor.

Yeni sosyal ağ Google+ istenen arkadaşların gruplanarak paylaşımlar yapılabilen +Circles-Daireler, belirli konularda içeriklerin paylaşılabildiği +Sparks-Konular ve görüntülü sohbet odaları +Hangouts özelliklerinden oluşuyor.

Facebook ile aynı yoldan gitmeyeceğini açıklayan Google+ gerçek kişi olmayan kullanıcı hesaplarını kapatma kararı almıştı. Bunun sebebi ise “İşletmeler için Google+” adı verilen, işletmeler, markalar, organizasyonlar ve eğitim kurumları için kullanıma açılacak işletme profilleri olarak gösterildi. 

Facebook’dakinin aksine Google+’ı sayfa istilasından korumak isteyen Google, sadece gerçek kişi profillerine izin veriyor. Gerçek kişi olmayan kullanıcılar ise özel bir profile sahip olacak. Davetiye sisteminde sadece gerçek kişilerle denemeler yapan Google, işletmelerle de bu yeni sistemin denemelerine başladı.

Yine davetiye usulü ile devam eden programa bir haftada 36 000 işletme başvurduğu tahmin ediliyor. Normal kullanıcıların aksine işletmeler Google Docs spreadsheet’de hazırlanan özel bir forma detaylarını giriyor ve Google+ mühendisleri değerlendirdikten sonra yeni hesaplara davetiyeler yollanıyor.

Ancak Google+ ekibinden Christain Oestlien profilinden yayınladığı mesajda taleplerin aşırı yoğunluğundan dolayı formun tamamen dolduğu ve yeni bir form açıldığı, başvuruların ise 15 Temmuz’da sonra kabul edilmeyeceğini açıkladı. 

Bir Google Docs spreadsheet sayfasında 400 000 hücre bulunuyor ve Google işletmelerden 11 hücrelik bilgi istiyor. Tüm spreadsheet’in dolduğu hesap edildiğinde yaklaşık olarak 36 000’den fazla işletme başvurusunun yapıldığı ortaya çıkıyor. 

İşletmeler açısından da Google+ beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. Yaygın kullanıma geçildiğinde ise bundan kat kat fazla kullanıcının üye olacağı tahmin ediliyor. Bu arada Google bu sayede çok geniş bir işletme veritabanı oluşturmuş oldu.

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Mühendis Kafası 7 yıl
isteyene davetiye yollarım
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emregök 7 yıl
Nasıl bisey merak artmaya başladı.
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JohnLord 7 yıl
Rainbow6
Heycanla beklemekteyim ama davetiye falan gelmiyo nasil 36bin olmus adamlar anlamadim benim bilmedigim bi durummu var bence bu adamlarin sistem isleyecek sonucta millet facebooktanda luzumsuz reklamlarindan da bikti

hiç takip etmiyomusun şuanda 15 milyon üyesi var google + nın :D
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dboz 7 yıl
Nasıl faceyi, twetteri reklamlar,haberler, gazateler sayesinde popüler yaptılarsa şimdi sırada google+ var..Hemen hemen her forumda, haber sitesinde google+ hakkında bişeyler yazılıyor.
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Rainbow6 7 yıl
Heycanla beklemekteyim ama davetiye falan gelmiyo nasil 36bin olmus adamlar anlamadim benim bilmedigim bi durummu var bence bu adamlarin sistem isleyecek sonucta millet facebooktanda luzumsuz reklamlarindan da bikti
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