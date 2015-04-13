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3D Robotics'den otonom uçuş yetenekleriyle dikkat çeken yeni insansız hava aracı: Solo

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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3D Robotics'den otonom uçuş yetenekleriyle dikkat çeken yeni insansız hava aracı: Solo
 
Daha önce de farklı haberler içerisinde değindiğimiz üzere insansız hava araçları uçurulmasının zor olduğu teknolojik oyuncaklar arasında yer alıyor. Profesyonellerin dahi çoğu zaman sorun yaşadığı bu kullanım sürecini kolaylaştırmak adına çalışan firmalardan 3D Robotics, Solo adını verdiği yeni ürünüyle dünyanın ilk akıllı insansız hava aracını ürettiğini iddia ediyor.
Öncelikle oldukça modern bir tasarımla karşımıza çıkan ve genel görünüş itibariyle radara yakalanmayan savaş uçaklarını andıran 3D Robotics Solo, hem kendi gövdesinde hem de beraberinde gelen kumanda da 1GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlu işlemci ile Linux tabanlı bir bilgisayar taşıyor ve böylece oldukça gelişmiş otonom kontrolle kamera yönetimi sunuyor. Kendi uçuşunu gerçekleştirirken kullanıcılarına daha doğru fotoğraf ve video çekme şansı bırakan Solo, GoPro kamera desteğiyle gelerek kontrolcüsüne HDMI portu üzerinden bağlanan mobil cihazlara anlık görüntü (720p) aktarımı da yapabiliyor.
3D Robotics'den otonom uçuş yetenekleriyle dikkat çeken yeni insansız hava aracı: Solo
 
GoPro desteğiyle aynı zamanda kameraların her türlü çekim ayarına erişim sunan 3D Robotics Solo, modüler yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve iç mekan uçuş desteği, kızılötesi sensörler ya da düşme durumlarına karşı balistik paraşüt gibi eklentilerle de çok daha gelişmiş hale getirilebiliyor. Özellikle profesyonellerin işine yaracak şekilde belirlenen iki nokta arasında otomatik şekilde hareket ederek "pan" adı verilen yatay çekimlerin altından kalkabilen hava aracı, GPS bağlantı desteğiyle kalkış ve iniş işlemlerini de otomatik olarak yerine getirebiliyor.
İnsansız hava aracı önemli bir donanım olarak sabit görüntüler için "gimbal" birimiyle donatılmış durumda. Bu sayede kameranın dengede kalmasını sağlayarak havada yapılan çekimleri çok daha yumuşak hale getirebilen Solo, gimbal ve GoPro ile 20 dakika, üzerinde herhangi bir yük olmadığı zaman ise 25 dakika boyunca havada kalabiliyor. Toplam ağırlığı 1500 gram olan ve dört adet pervanesi bulunan insansız hava aracı, kablosuz aktarım tarafında ise 180ms gecikme ile yarım mil içerisinde kablosuz aktarım yapabiliyor.
3D Robotics'in yeni insansız hava aracı Solo, gimbal birimiyle beraber 1400$, normal olaraksa 1000$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa çıkıyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/04/13/3d-robotics-solo-smart-drone/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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korayus 4 yıl
Alet fuarda az kalsın kaçıp gidiyordu :) :) youtube.com/...
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korayus 4 yıl
Bunu yapabildiğini ve fazlasını aynı fiyata Yuneec Q500 zaten yapıyor. Kaldı ki geçen hafta duyrulan DJI Phantom 3 de daha ucuza 4K çekerek bu işi yapıyor. Hangi özelliği ile "dünyanın ilk akıllı insansız hava aracını ürettiğini iddia ediyor." acaba?
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yakazza 4 yıl
Sevgili Editörler, genel olarak yapılan bir yanlış yolduğu için sözüm herkese. birçok haberi yabancı sitelerden çevirerek yayınlıyorsunuz.
Gayet normal. Ancak, nasıl ki metni orijinal dilinden Türkçeye çeviriyorsunuz bu haberde geçen şu cümledeki "kablosuz aktarım tarafında ise 180ms gecikme ile yarım mil içerisinde kablosuz aktarım yapabiliyor." mesafe ve benzeri ölçü birimlerini de Türkiye'de kullanıldığı hale çevirmeniz gerekmektedir.
Biz MİL kullanıyormuyuz ki ben yarım milin ne kadar ettiğnii bileyim. İllaki Google'yi açıp çevirtmem mi lazım. O zaman kaynaktan aynen yapıştırın haberi komple Türkçeye çevirtip okuyalım. Okuyanların yüzde 80'inden fazlasının yarım milin kaç metre ettiğini bilmediğine eminim.
Lütfen bu konuda da dikkat edelim.
İyi çalışmalar.
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draconist 4 yıl
Anlamsızca uzun ve cihaz hakkında doğru dürüst bir bilgi vermeyen video yerine şunu verseniz daha iyi olurdu.



Ayrıca eklediğim video forum arayüzünde çok rahat görünüyorken site arayüzünde link şeklinde çıkıyor nedenini de anlamış değilim.
Siteden gelip izlemek isteyecek olan arkadaşlar için bir link daha ekledim.
youtube.com/...


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