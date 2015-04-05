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3D yazıcı pazarının 2014 yılına ait raporu yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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3D yazıcı pazarının 2014 yılına ait raporu yayınlandı
3 Boyutlu yazıcılar son yıllarda popülaritesini oldukça arttırırken, bazı kişiler bu teknoloji için ikinci sanayi devrimi tabirini bile kullanmaya başladı. Araştırma şirketi Canalys ise 2014 yılına ait 3 boyutlu yazıcı pazarı için yaptığı analizi yayınladı.
Raporda 2014 yılı içerisinde 3 boyutlu yazıcı sevkiyatının 133 bini aştığı belirtiliyor. Bu rakam ise 2013 yılında yapılan 80 binlik sevkiyatın %68 oranında arttığını gösteriyor. Bu sevkiyatın ve 3 boyutlu yazıcı ile ilgili diğer harcamaların oluşturduğu pazar ise 3.3 Milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda. 2013 yılındaki pazar yaklaşık 2.5 milyar dolar büyüklüğünde iken 2014 yılında bu rakamın da yaklaşık %24 attığını görüyoruz. 
3D yazıcı pazarının 2014 yılına ait raporu yayınlandı
 
Ayrıca araştırma şirketi pazar payının büyük bir kısmının 2014 yılının son çeyreğine ait olduğunu da belirtiyor. Pazar payının da büyük bir kısmını (%42) ABD oluşturmuş durumda. Bunun dışında raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı da sevkiyatı yapılan 3 boyutlu yazıcıların %75'inin 10 bin dolar altında fiyata sahip olduğu. Bu rakam da 3 boyutlu yazıcı fiyatlarının giderek düşmesi ile ilginin de arttığını gösteriyor.

Bir çok alanda kullanılmaya başlanan yazıcılar gelişmeye de devam ediyor. Özellikle son dönemlerde çok hızlı çıktı verebilen 3 boyutlu yazıcıların ve geri dönüşüm ile ham madde maliyetini azaltan araçların haberlerini sizlerle paylaşmıştık. Bu gelişmeler sektörün büyümeye devam ettiğinin ve içinde bulunduğumuz yılda daha da yüksek rakamlara ulaşacağının bir göstergesi. 

http://www.tenlinks.com/news/3d-printing-market-tops-3-3b-expands-by-34-in-2014-canalys/ Yorum Yaz
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Knight Cross 4 yıl
2. Sanayi devrimi bence tam anlamıyla uymuş.
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combaba 4 yıl
3d yazıcıda devrimin tam anlamı ile oturabilmesi için kesinlikle çok kafalı olması gerekiyor. Yani seri işlem yapabilmeli. Ondan sonra zaten üretim şekilleri sil baştan yenilenir. Tabi ekonomi çalışma hayatı buna nasıl cevap verir bilmem.
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RaptorFX 4 yıl
Dünyanın belkide en önemli teknolojisi hakkında iki kelam eden yok. İlginç
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