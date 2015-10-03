3D yazıcı satışları 2016 yılında iki katına çıkacak

Teknoloji dünyasına yakınlığıyla tanınan pazar araştırma şirketi Gartner tarafından yayınlanan yeni rapor, 3D yazıcı satışlarının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağını ortaya çıkardı. Analistlerin öngördüğü gibi son aylarda hızla artan 3D yazıcı satışları, önümüzdeki yıl iki katına çıkacak. 2015 yılı sonuna kadar dünya genelinde 244.533 adet 3D yazıcı satılacağını öngören Gartner'a göre, 2016 yılında bu rakam 496.475'e ulaşacak. Bu da yüzde 103'lük bir artış anlamına geliyor.

Üstelik Gartner'a göre bu hızlı yükseliş 2016 yılıyla da sınırla kalmayacak. Araştırma şirketine göre 2016 - 2019 yılları arasında 3D yazıcı satışları her yıl iki katına çıkacak ve 2019 yılına gelindiğinde yıllık satış rakamları 5.6 milyona ulaşmış olacak. 3D yazıcıların tüm dünyada geniş kitlelere ulaşmaya başladığını belirten Gartner analisti Pete Basiliere, 3D yazıcı teknolojilerinde son dönemde görülen kalite ve performans artışının hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılardan gelen talebi arttırdığını belirtti.



Özellikle genel kullanıcı kitlesine hitap eden 2500 dolar altı 3D yazıcıların satışında görülen bu hızlı artışta eğitim sektörünün oldukça önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Gartner'a göre bu artışta okul ve üniversitelerin düşük maliyetli 3D yazıcılar satın alması son derece etkili olacak. 3D yazıcıların eğitim sektöründe kullanılmasına Çin öncülük ediyor. 3D teknolojilerin okullarda kullanılması için önemli yatırımlar yapan Çin hükümeti, ilkokul öğrencilerinden başlayarak öğrencilere 3D yazıcı eğitimi vermek için önümüzdeki yıldan itibaren öğretmenleri bu konuda eğitmeye başlayacak.



3D yazıcıları dijital modelleri fiziksel cisimlere çevirmek için bir cihaz kullanan katmanlı üretim tekniği olarak tanımlayan Gartner, 3D yazıcı pazarını yedi farklı teknolojinin oluştuduğunu belirtti. Gartner'a göre kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen teknolojiler; 2015 yılında 232 bin yazıcısı satılan kalıptan çıkarma tekniği ve 6093 yazıcısı satılan katı modelleme tekniği.

http://news.investors.com/technology/100115-773693-gartner-forecasts-rapid-growth-for-3d-printers.htm