3D yazıcılar bu kez ilaç üretiminde kullanılacak

Son yılların en önemli teknolojilerinden 3 boyutlu yazıcılar zaman zaman farklı kullanım alanlarıyla gündeme geliyor. Daha önce bu teknolojinin silah, araba ve hatta ev gibi bir çok alanda kullanıldığını görmüştük.

Ancak teknolojinin kullanım alanları neredeyse sınırsız. Bu kez ise Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 3 boyutlu yazıcıları ilaç üretiminde kullanacaklarını açıkladı. Yazıcılardan ilk olarak epilepsi hastalarının kullandığı Spritam isimli ilaç üretilecek. 3 Boyutlu yazıcılardan üretilecek ilaçlar 1000 miligrama kadar yüksek doz içerebilirken ayrıca kullanılan madde ilacın yutulmasını ve kana karışmasını da kolaylaştıracak.

Üretilen ilaçlar 2016 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Bu gelişme ile birlikte özellikle çocukların ve yutkunma problemi olan yetişkinlerin ilaç içmesinin daha kolay hale geleceği belirtiliyor. Bunun yanında ilacın kana karışma hızı da etki gösterme süresini kısaltacak. Bu konu ile ilgili yayınlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/08/03/fda-approves-3d-printed-drug/