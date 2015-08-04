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3D yazıcılar bu kez ilaç üretiminde kullanılacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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3D yazıcılar bu kez ilaç üretiminde kullanılacak
 
Son yılların en önemli teknolojilerinden 3 boyutlu yazıcılar zaman zaman farklı kullanım alanlarıyla gündeme geliyor. Daha önce bu teknolojinin silah, araba ve hatta ev gibi bir çok alanda kullanıldığını görmüştük. 
Ancak teknolojinin kullanım alanları neredeyse sınırsız. Bu kez ise Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 3 boyutlu yazıcıları ilaç üretiminde kullanacaklarını açıkladı. Yazıcılardan ilk olarak epilepsi hastalarının kullandığı Spritam isimli ilaç üretilecek. 3 Boyutlu yazıcılardan üretilecek ilaçlar 1000 miligrama kadar yüksek doz içerebilirken ayrıca kullanılan madde ilacın yutulmasını ve kana karışmasını da kolaylaştıracak.
Üretilen ilaçlar 2016 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Bu gelişme ile birlikte özellikle çocukların ve yutkunma problemi olan yetişkinlerin ilaç içmesinin daha kolay hale geleceği belirtiliyor. Bunun yanında ilacın kana karışma hızı da etki gösterme süresini kısaltacak. Bu konu ile ilgili yayınlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/08/03/fda-approves-3d-printed-drug/ Yorum Yaz
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Hümiyettin 4 yıl en beğenilen
İkinci bir sanayi devrimini daha kaçırıyoruz. Hala yerli araba yapacağız diye oyalıyorlar. Birkaç asır geriden takip ediyoruz.
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personalcomputer 4 yıl
Buna sınır konulması gerek. Zira, ilaç imalatı engellenen firmalar ve uyuşturucu üreticileri 3D yazıcıyla dirilecekler. Sonra duyarız yeni Lida vakalarını.
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criminalay 4 yıl
Bu yenilikler güzel ama herkesin ilaç üretmesi de pek hoş olmaz yani
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Mesudum 4 yıl
Vestel marka 3D yazıcı ne zaman geliyor?
...ve vergileri?
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Ele7en 4 yıl
vay biz daha 3D yazici gormedik adamlar ilac yapacak helal olsun
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fuujitsu 4 yıl
Helal ne diyelim insaallah bize de bir gun boyle aletler yapip kullanmak nasib olur.
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arel.gr 4 yıl
etkilenmemek mumkun degil,imalat taşları yerinden oynuyor ama ne şekilde nereye oturacak ?
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sis651 4 yıl
3d yazıcı kullanımını yasaklayacaklar bir süre sonra. En azından profesyonel üretim için böyle bir müdahalede bulunacaklardır.
Yasaklamak doğru bir çözüm değil, ama tehlikeleri karşısında yapacak bir yol bulamayınca hükümetler bir müdahalede bulunacaklardır.
Vakti varken yeterince tadını çıkarmak lazım da, pahalı aletler yav. :D
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Guest-E84249922 4 yıl
tamamda nasıl yapılıyor ?
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kadirirdem 4 yıl
bu 3d yazıcı olayı çok iyi yerlere geldi valla bakalım daha nerelerde kullanılcakk....
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huseyincarnege 4 yıl
vay anasını ev yaptılar araba yaptılar insan yaptılar ilaç yapıyolar
tabak canak yapıp pazarda satak :)
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Hümiyettin 4 yıl
İkinci bir sanayi devrimini daha kaçırıyoruz. Hala yerli araba yapacağız diye oyalıyorlar. Birkaç asır geriden takip ediyoruz.
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