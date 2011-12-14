3G tabletler tüketici ilgisini kaybediyor

İnsanların PC veya dizüstünden yaptığı temel işlemleri çok hafif ve taşınabilir bir cihazdan yapmasını sağlamak mantığıyla piyasaya çıkan tablet modelleri, devamlı internet ihtiyacı olması açısından tümleşik WiFi modülüne de sahipti. Ancak kablosuz bağlantının olmadığı yerlerde de internet erişiminin sağlanması için 3G seçeneği tabletler için de sunulmaya başladı.





Bu şekilde internete erişim kısıtlaması yaşanmaması öngörülüyordu ancak NPD firması tarafından yapılan bir tablet satış izleme analizi, 3G'li modellere olan ilginin giderek azaldığını ortaya koydu.





NPD firması daha önce yaptığı bir araştırmada tablet sahiplerinin yüzde 60'ının WiFi üzerinden internete bağlandığını ortaya koymuştu. Ancak son yapılan analize göre ise yüzde 65'lik bir kullanıcı kitlesi WiFi kullanarak internete bağlanıyor.





Kullanıcılar daha çok WiFi noktalarını, kendi akıllı telefonunun hotspot özelliğini, birden çok kullanıcıya yayın yapan hotspot cihazlarını veya kendi ev veya işyerindeki WiFi ağını tercih ediyor, hücresel veri paketlerinden uzak duruyor. Analist Eddie Hold veri paketlerinin oldukça pahalı olduğu için tercih edilmediğini, bunun yanında kullanıcıların şehirlerin çoğu noktasında WiFi erişimi olduğunu farkettiklerini ve bu erişimlerin de tatmin edici düzeyde olduğunu belirtti.





NPD araştırmasını 3300 WiFi ve WiFi+3G tablet satın alanlar arasında gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunda akıllı telefon olması da olmazsa olmaz bağlantı ihtiyacını karşılıyor.





Yaşanan bu trend değişikliği üreticilere de yansımış durumda. Örneğin ASUS yeni 4 çekirdekli modeli Transformer Prime'ı sadece WiFi entegre olarak piyasaya sürerken, 3G'li modelini ise ilgiye bağlı olarak ilerleyen aylarda satışa sunacak.