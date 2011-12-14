Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3G tabletler tüketici ilgisini kaybediyor

7 yıl
8,5b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnsanların PC veya dizüstünden yaptığı temel işlemleri çok hafif ve taşınabilir bir cihazdan yapmasını sağlamak mantığıyla piyasaya çıkan tablet modelleri, devamlı internet ihtiyacı olması açısından tümleşik WiFi modülüne de sahipti. Ancak kablosuz bağlantının olmadığı yerlerde de internet erişiminin sağlanması için 3G seçeneği tabletler için de sunulmaya başladı.

Bu şekilde internete erişim kısıtlaması yaşanmaması öngörülüyordu ancak NPD firması tarafından yapılan bir tablet satış izleme analizi, 3G'li modellere olan ilginin giderek azaldığını ortaya koydu.

NPD firması daha önce yaptığı bir araştırmada tablet sahiplerinin yüzde 60'ının WiFi üzerinden internete bağlandığını ortaya koymuştu. Ancak son yapılan analize göre ise yüzde 65'lik bir kullanıcı kitlesi WiFi kullanarak internete bağlanıyor.

Kullanıcılar daha çok WiFi noktalarını, kendi akıllı telefonunun hotspot özelliğini, birden çok kullanıcıya yayın yapan hotspot cihazlarını veya kendi ev veya işyerindeki WiFi ağını tercih ediyor, hücresel veri paketlerinden uzak duruyor. Analist Eddie Hold veri paketlerinin oldukça pahalı olduğu için tercih edilmediğini, bunun yanında kullanıcıların şehirlerin çoğu noktasında WiFi erişimi olduğunu farkettiklerini ve bu erişimlerin de tatmin edici düzeyde olduğunu belirtti.

NPD araştırmasını 3300 WiFi ve WiFi+3G tablet satın alanlar arasında gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunda akıllı telefon olması da olmazsa olmaz bağlantı ihtiyacını karşılıyor. 

Yaşanan bu trend değişikliği üreticilere de yansımış durumda. Örneğin ASUS yeni 4 çekirdekli modeli Transformer Prime'ı sadece WiFi entegre olarak piyasaya sürerken, 3G'li modelini ise ilgiye bağlı olarak ilerleyen aylarda satışa sunacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
symbiat 7 yıl en beğenilen
3g üzerinden 1mbit hızla ayda 15gb kotam olsa, ona ayda 15 lira verecek olsam ok diyeceğim.
ama bu tarifelerle olacak iş değil. Operatörlerin hepsi şuan karasal hizmet veren firmaları ya bünyelerine kattılar yada ortak anlaşmalar yaptılar.
Ama gelin görünki hala 3g tarifelerinde bir ucuzlama olmuş değil.
Ne bileyim en azından ttnet in adsl abonelerine sunduğu makul tarifeler olmalıydı avea vasıtası ile.
Ama fiyatlar hala el yakıyor. Kotalar da komik.
3g üzerinden 1mbit hızla ayda 15gb kotam olsa, ona ayda 15 lira verecek olsam ok diyeceğim.ama bu tarifelerle olacak iş değil. Operatörlerin hepsi şuan kar...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Ben Şahsım adına yazmam gerekirse yani başkası için yorum yapmak istemiyorum. . Bende wodafon faturalı hattım var aylık 75 tl. Ödeme yapıyorum 5 gb. İnternet 5000 dakika görüşme 5000 sms Sabit ve Vodafon lu hatlarla sınırsız görüşme hakkı nı veriyor şimdi 3g özelliği olan samsung Tab4 T232 aldım sim kartımdaki internet hakkımıda rahat kullanabileceğimi düşünüyorum Tap4 ün fiyatıda gayet uygun 509 tl. Bence şimdilik uygun fiyat tavsiye ederim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Zamanında yaptığım en büyük hataydı ipad'i 3g'li almak. Operatörlerin çoğu klon simkart vermiyor ki cihaza takasınız. Ayrı hat açıp ona bir de aylık ödeme isteniyor.
Benim hattımda internet dururken niye 2. hat açayım ? Şu an surface kullanıyorum, 3g yok ama gerek de yok, öyle de böyle de telefondan paylaştırıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barış3535 5 yıl
Arkadaşlar 3G li tabletle ilgili rahatsız olduğunuz konular var mı? Paylaşırmısınız..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maths882001 5 yıl
3g ile nete bağlandığımda cihazın şarjı daha hızlı tükeniyor aşırı ısınma yapıyor galaxy s3 sony gibi cihazlarda denedim wifi ile daha az ısınıyor cihaz mecbur kalmadıkça 3g kullanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
Parazit yapmayın. 3G ve WiFi diye ayırmazsanız ürünleri görürüz ne oluyor. 3G ayrıca ekleyip 50 dolar 100 dolar fark koymayı biliyorlar sonra konuşuyorlar. Kaç dolar bunun maliyeti 1 mi 2 mi 3 mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
güzel bir tablet incelemenizde fayda var
sahibinden.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emekli56 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

güzel bir tablet incelemenizde fayda var

sahibinden.com/...

75 $ lık bir şey
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Wifi internetin olmadığı bir yerde tablet çıkarıp kullanılabilir mi bilmiyorum.
Şehiriçi dolmuşta otobüste falan değmez, komik olur. Şehirlerarası otobüste deseniz, zaten çoğunda wifi internet hizmeti var. Araba kullanırken trafik durumuna bakayım deseniz, tablete ne gerek var telefon varken, ayrıca tableti nasıl çıkaracaksınız, nereye koyacaksınız. Evde, işyerinde, kafede, havaalanında hep wifi var. Çok nadir durumda wifi bulamasanız telefondan hotspot var. 3G paketleri çok pahalı, tek paket alıp her yerde kullanmak mümkün değil. Tabletlerin 3G'li modelleri çok pahalı. Vs.vs.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 7 yıl
Dünya genelinde 3G li tabler ilgi çekmiyorsa emin olun TÜrkiye de daha çok ilgi çekmiyordur... Malum olması gerektiğinden aşırı payalı oluşu ve tarifelerin de pahalı oluşu 3G lilerin cazibesini bırakıyor. Zaten bir ürünün 3G siz modeli varsa o tercih edilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
3G mi? Geçiniz efenim geçiniz! kazığı yağlıyor buyur ediyor seni. artık insanlar uyandı ve herşeyin farkındalar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
@erci501, tüm dünya sadece Türkiye'den oluşmuyor. Dünya genelin yapılan bir araştırma. Yanlış bir yorum olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gök-han 7 yıl
Doğru haber.. açıkcası 4.3 inclik flash desteği olan bir cep telefonum olduktan sonra, tablet veya netbook taşımanın bir anlamı yok bence.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 7 yıl en beğenilen
3g üzerinden 1mbit hızla ayda 15gb kotam olsa, ona ayda 15 lira verecek olsam ok diyeceğim.
ama bu tarifelerle olacak iş değil. Operatörlerin hepsi şuan karasal hizmet veren firmaları ya bünyelerine kattılar yada ortak anlaşmalar yaptılar.
Ama gelin görünki hala 3g tarifelerinde bir ucuzlama olmuş değil.
Ne bileyim en azından ttnet in adsl abonelerine sunduğu makul tarifeler olmalıydı avea vasıtası ile.
Ama fiyatlar hala el yakıyor. Kotalar da komik.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8491 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet ve
2 etiket daha 3g wifi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Lenovo Ideapad K1 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim