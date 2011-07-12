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3G’li iPod Touch modeli için konsept bir resim internette paylaşıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,1b
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iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil iPhone ve iPad modelleri hakkında uzun süredir devam eden dedikoduların yanında yeni bir iPod modeli iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre Apple yeni iPod Touch modeline bir 3G modülü eklemeyi planlıyordu. Bu modül, 4. nesil iPod Touch kasası bu genişlemeye uygun olmayacağı için 3. nesil iPod Touch kasasına entegre edilecekti.

İddiaları güçlendiren ise iOS 5 sürümü ile Apple cihazlarına eklenecek yeni bildirimler eklentisi, Newsstand, iMessage gibi fonksiyonların büyük çoğunluğunun WiFi harici internete bağlanamayan cihazların oluşturduğu bir ekosistem için işe yaramayacağı gerçeği.

Bazı kaynaklar ise daha düşük bütçelere hitap edecek yeni bir iPhone modelinin aslında 3G özellikli bir iPod Touch olacağını iddia ediyor. Eylül ayı yaklaştıkça artmaya başlayan dedikodular devam ederken iPhone Download blogundan bazı yazarlar Photoshop kullanarak yeni iPod Touch modelinin nasıl olabileceğini gösteren bir konsept resmi internette paylaştı.

Resimde 4. nesil bir iPod Touch modeli var. Arka üst kısımda siyah bir bant görülüyor. Bu bant 3G modülünün olduğu kısım. Menü çubuğunda ise bir 3G ibaresi var. Yazarlar yeni iPhone modelinde olması düşünülen gömülü SIM kartın 3G’li iPod Touch modeline de konması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Elbette bu konseptler gerçeği yansıtmıyor. Ancak sonbahar aylarında yeni modeller duyurulduğunda en yakın tahmini kimin yaptığını göreceğiz. 

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Barthemana 7 yıl
O zaman iphone satislari duser.Olmaz bence.
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Mulsanne 7 yıl
Bence de bununla birlikte iphone satışları düşer
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ozqur333 7 yıl
bu cihazlarda mikrofon var 3g ile gelse jb de atarsın iphone olur ama fiyatı da epey artar
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Psycna 7 yıl
bu mudur konsept resim? mevcut tasarimin arkasina siyah serit cekmisler sadece.
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MAVİT 8 yıl
touch 4 kullanıyorum hem hoparlör hem mikrofon var ayrıca aksesuar olarak mıkrofonlu kulaklıklarda var.
3g touch'a gelırse telefon yapma ıhtımallerı olacagını dusunmuyorum tochtan sadece ınternet bagıntı agını desteklerse cıhaz ıpad 3g nın kucultulmus bır modelı olur dıye dusunuyorum ama 3g li touch çıksa alacagımı sanmıyorum cunku su ankı modelı ıhtıyaclarımı karsılıyor ac gozlulugun manası yok
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bilgehankalkan 8 yıl
Apple bu hiç belli olmaz çıkarıp çıkarmayacağı, eğer çıkar ve sim girişli olursa alınması gereken birşey olur.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar eğer 3gli olursa çeşitli operatörlerle 24 ay taahütlü alma imkanımızda olcak.bu çok güzel bi avantaj ama fiyatı ne kadar olur onu bilemem bence en fazla 8 gb'lık modeli 600 tl olur sizce?
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Runaway  8 yıl
Ben iPhone'un iPod'a göre en büyük avantajının 3G olduğunu düşünürdüm.Hiç sanmıyorum/sanmazdım Apple'ın böyle birşey yapacağını.
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kymelria 8 yıl
3g modülü ekleyen bir tane de dahili mikrofon koyar herhalde
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Xagdas 8 yıl
Tipi çok güzel bu aletin...
Ama resim, donanımhaber ağzıyla "çakma"...
Sinyal alan siyah plastik kısmı bile tam olmamış, yamuk, asimetrik.
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createemir 8 yıl
Dikkatli bakarsanız paintten boyandığı belli oluyo :D
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Film Bu Ya 8 yıl
böyle bişey olursa kim iphone alır ki? phoneitipad tarzı bi jb uygulaması da gelir, zaten mikrofonla hoparlör var bu alette. al sana iphone?
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Nike 8 yıl
Iphone satışlarını baltalama ihtimali yüksek 3G li Ipod Touch'ın..
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Takao 8 yıl
phoneitpad tarzı bişi çıkarsa görürüm
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LKLC 8 yıl
3g konulursa jailbreak ile telefonda olur bu alet. artık yaklaşık 500 TL ye iphone alabilme ihtimalimiz var.
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prooge 8 yıl LKLC
hasanaygunoglu

3g konulursa jailbreak ile telefonda olur bu alet. artık yaklaşık 500 TL ye iphone alabilme ihtimalimiz var.


mikrofonu olmayınca nerden konuşacaksın (bize gelen hoparlörden bahsediyorum)
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