3G’li iPod Touch modeli için konsept bir resim internette paylaşıldı

Yeni nesil iPhone ve iPad modelleri hakkında uzun süredir devam eden dedikoduların yanında yeni bir iPod modeli iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre Apple yeni iPod Touch modeline bir 3G modülü eklemeyi planlıyordu. Bu modül, 4. nesil iPod Touch kasası bu genişlemeye uygun olmayacağı için 3. nesil iPod Touch kasasına entegre edilecekti.





İddiaları güçlendiren ise iOS 5 sürümü ile Apple cihazlarına eklenecek yeni bildirimler eklentisi, Newsstand, iMessage gibi fonksiyonların büyük çoğunluğunun WiFi harici internete bağlanamayan cihazların oluşturduğu bir ekosistem için işe yaramayacağı gerçeği.





Bazı kaynaklar ise daha düşük bütçelere hitap edecek yeni bir iPhone modelinin aslında 3G özellikli bir iPod Touch olacağını iddia ediyor. Eylül ayı yaklaştıkça artmaya başlayan dedikodular devam ederken iPhone Download blogundan bazı yazarlar Photoshop kullanarak yeni iPod Touch modelinin nasıl olabileceğini gösteren bir konsept resmi internette paylaştı.





Resimde 4. nesil bir iPod Touch modeli var. Arka üst kısımda siyah bir bant görülüyor. Bu bant 3G modülünün olduğu kısım. Menü çubuğunda ise bir 3G ibaresi var. Yazarlar yeni iPhone modelinde olması düşünülen gömülü SIM kartın 3G’li iPod Touch modeline de konması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.





Elbette bu konseptler gerçeği yansıtmıyor. Ancak sonbahar aylarında yeni modeller duyurulduğunda en yakın tahmini kimin yaptığını göreceğiz.