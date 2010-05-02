3G'li iPad parçalara ayrılıyor

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27 Ocak'tan bu yana teknoloji severler arasında konuşulan konuların başında hiç şüphesiz iPad geliyor. Başarılı olup olmayacağı, özelliklerinin yeterli olup olmadığı birçok platformda konuşuldu, forumlarda hararetli tartışmalar yapıldı. Anlayacağınız Apple yine bir şekilde gündeme oturmayı başarmıştı.

Nisan ayının başında kullanıcıyla ilk olarak iPad'in sadece Wi-Fi destekli modeli buluştu, 5 gün gibi kısa bir sürede 450,000'lik satış sayısını geride bıraktı. IPS panelli ekranıyla, yüksek çözünürlüklü videolarda gösterdiği 12 saate yakın pil ömrüyle ön plana çıktı. Yaklaşık bir ayın ardından Apple bu sefer bulundukları her ortamda çevrimiçi olmak isteyen kullanıcılara yönelik hazırladığı 3G+Wi-Fi destekli iPad'i 30 Nisan'da satışa sundu.

Bu haberimizdeyse iPad'in yeni versiyonun iç yapısına ve kardeşine göre sahip olduğu üstünlüklere dikkat çekeceğiz.

Arkadan 1.Nesil iPhone'u andıran iPad: iPad Wi-Fi+3G

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iPad'in 3G destekli modelinde kayıpsız veri transferi için 1.Nesil iPhone'da olduğu gibi kasanın bir bölümü siyah plastikten yapılmış. Bunun dışında iPad'in bu modelinin tasarımı diğer modelle paralellik gösteriyor.

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iPad'in her iki modeli de 178 derecelik görüş açısına sahip olan IPS panelli ve 132ppi yani 1024x768 piksel görüntü sağlayan ekrana sahip. iPhone 3Gs'de olduğu gibi iPad'in ekranı üzerinde yağ önleyici oleofobik yüzey kaplı.

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iPad'in her iki modeli de özellikle pil performanslarıyla ön plana çıkıyor. New York Times'dan David Pogue, iPad'in batarya performansı için şunları söylüyor;

"Apple, iPad'in 10 saatlik pil ömrü sunacağını iddia etmişti. Ama hepimiz biliyoruz ki sizler üreticilere inanmıyorsunuz. Fakat emin olun, kendi yapmış olduğum testte iPad'in sabahın 7:30'undan 19:53'e kadar yani tam 12 saat boyunca kesintisiz çalıştı. Bu değer alıştığımız portatif DVD oynatıcıların ve tipik dizüstü bilgisayarların yapabildeklerinden yaklaşık 4 kat daha iyi."

Dünyanın en iyi teknoloji eksperleri arasında gösterilen Walt Mossberg'de iPad'i 11 saat 28 dakika kesintisiz çalıştırdığını ve bu süreçte dört uzun metrajlı film, dört adet dizi bölümü ve 90 dakikalık şirket sunum videosunu rahatlıkla izlediğini ifade ediyor.

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Bu modeldeki siyah plastik kasanın hemen sol alt bölümün tahmin edebileceğiniz gibi iletişim bileşenlerinin yer aldığı karta yer verilmiş. Bu kart üzerinde iki adet anten bulunuyor.

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İletişim kartının hemen üzerinde de GPS alıcısına yer verilmiş. iPad 3G+Wi-Fi'ın kardeşine göre sahip olduğu göz çarpan üstünlüklerden biri de GPS desteği. Yani iPad'in bu modeli sizin her yerden çevrimiçi olmanızı sağlarken, dünya üzerindeki konumundan faydalanarak hayatınızı kolaylaştıran uygulamalara da tam destek sunuyor.

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iPad 3G+Wi-Fi'ın GPS alıcısı...

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GPS alıcısının hemen hizasında da 3.Nesil iletişim dalgalarını alan 3G antenine yer verilmiş.

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iPad 3G+Wi-Fi'daki sim kart girişiyse cihazın yan tarafında konumlandırılmış. Yaygın olarak kullandığımız Sim kartlar yerine micro Sim karta destek veren iPad, UMTS/HSDPA üzerinden 850, 1900, ve 2100 MHz ile GSM/EDGE üzerindense 850, 900, 1800, ve 1900 MHz frekanslarında çalışıyor. Her ne kadar sim kilitli gelmese bile iPad, desteklediği frekanslardan ötürü Amerika'da sadece AT&T'nin 3G hizmetine destek veriyor.

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Micro Sim kartlar 2010 yılına kadar yaygın olarak kullanılmıyordu. Ancak iPad'le birlikte daha fazla bilinir hale gelen ve 4.Nesil iPhone'da da kullanılması beklenen micro Sim'lerin bu yıl içersinde daha da yaygınlaşması bekleniyor.

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micro Sim kart birimleri

Karşınızda iPad'in Logic Board....

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iPad 3G+Wi-Fi'ın, PC kullanıcılarının daha iyi anlayabileceğini düşündüğümüz anakart yada Mac kullanıcılarının deyimiyle Logic Board'u hemen iletişim kartının sol tarafına yerleştirilmiş. Üzerinde iPad'in en önemli yarı iletken bileşenlerine sahip olan Logic Board'un sağ tarafındaki bölüm, iPad'in Wi-Fi destekli modelinde, aynen görseldeki gibi, boş bırakılmış.

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Ve karşınızda iPad'in Logic Board'u. iPad diyoruz çünkü her iki modelin Logic Board'u neredeyse birbirlerinin aynısı. Fark olarak iPad 3G+Wi-Fi'lı modelin Logic Board'u İletişim Kartıyla bağlantı kurabileceği bir bağlayıcıya (Logic Board'un en sağ tarafında) sahip. Bu soket Wi-Fi iPad'in Logic Board'unda bulunmuyor. Logic Board üzerinde en dikkat çeken birim ise şüphesiz Apple'ın A4 işlemcisi. Bunun yanı sıra Logic Board üzerinde Samsung imzalı 64Gbit'lik MLC Nand Flash, Broadcom'un BCM5973 kodlu kontrolcüsü, Texas Instruments ve NXP imzalı yarı iletken birimleri bulunuyor. Hemen alttaki görselde de Logic Board'un arka yüzeyini görebilirsiniz;

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3G'li iPad'in kardeşinden farkına sebep olan bölüm; İletişim Kartı

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3G'li iPad'in Logic Board'unun hemen sağ tarafından yer alan iletişim kartı, adından da anlaşılabileceği gibi, üzerinde iletişim birimlerini bulunduruyor. Yukarıdaki görselde görebileceğin bu kart, hemen altındaki bağlayıcılar ile Logic Board'a bağlanıyor. Kartın üzerinde yer alan bileşenlerse şunlar;

Skyworks'ün Dört Bant GSM/Edge ağı için SKY77340 kodlu güç yükseltici modülü,

Üç adet Triquint güç yükseltici; TQM616035A, TQM666032B, ve TQM676031A; Bu güç yükselticileri iPhone 3G'de kullanılan birimlerle aynılar.

Infineon 337S3754 PMB 8878 HSDPA, WCDMA, E-GPRS ana bant işlemcisi

Broadcom A-GPS BCM47501UBG F01003 P11 949871 SN; Kartın sol üst köşesinde yada diğer bir anlatışla Skyworks'ün modülünün hemen sol tarafında yer alan bu yonga iPhone 3Gs'deki GPS yongasına göre farklılık gösteriyor. Bundan dolayı iPad 3G+Wi-Fi, GPS performansında iPhone 3Gs'e üstünlük kuruyor.

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İletişim kartının arka tarafı

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Sahip olduğu GPS ve 3G desteğiyle özellikle bu dönemde teknoloji severlere daha çok hitap ettiğini rahatlıkla söylebileceğimiz iPad 3G+Wi-Fi, diğer modelde olduğu gibi üç farklı depolama kapasitesiyle geliyor, fiyatlarıysa 130 dolarlık bir fark gösteriyor;

16GB; $629

32GB; $729

64GB; $829

Elbette iki cihazın yaratacağı ekonomik fark 130 dolarla sabit kalmayacak, kullanıcılar ek olarak operatörlerede veri transferi karşılığında ödeme yapacaklar. Ancak operatörlerin hazırlayacağı iPad'e özel veri paketleri bu ek masrafı olabildiğince azaltacaktır. Fiyat farkı ve ek masraflar bir yana iPad'in bu yeni versiyonu, özellikle her yerde çevrimiçi kalmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilecek ve iPad satışları daha da hızlanacaktır.

Kaynak: Haberimizde kullandığımız bilgiler ve fotoğraflar iFixit'in iPad 3G Teardown yazısından alınmıştır. Bu yazıya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.