4000Watt güç kaynağı isteyen?





Günümüz bilgisayar sistemlerinde güç kaynağı hayati önem taşıyan bileşenler arasında. Mütevazi sistem tercihi yapanların daha düşük maliyetli güç kaynaklarına yönelmesi yeterli oluyor ancak güçlü sistemler isteyenlerin 1600W, 2000W gibi seviyeleri göz önüne alması gerekiyor. Phanteks, yüksek enerji ihtiyacına farklı bir çözüm bulmuş.





Firma geçen yıl iki farklı sistemi tek bir kasaya koyabileceğiniz ve ayrı ayrı bilgisayarlar olarak kullanabileceğini kasa yapıları geliştirmişti. Bu kasa yapılarında Power Splitter adında bir aparat kullanılıyordu. Tek bir güç kaynağına bağlanan bu aparat, iki sisteme de enerji aktarılmasını sağlıyordu.





Phanteks, CES 2016 fuarında bu aparatı tam tersine işletmiş ve iki güç kaynağını tek bir sistem için birleştirmeyi başarmış. Örneğin 1600W veya 2000W gücündeki iki kaynağı birleştirerek 4000Watt gibi devasa boyutlara ulaşabilecek. Tam tersine iki adet 250W güç kaynağını yedekleme tarzında kullanabilmek de mümkün. Yeni aparat Power Combo olarak yeniden isimlendirilmiş.





Phanteks Power Combo, SLI veya CrossFire ile güçlü sistemleri olan veya Bitcoin madenciliği ile uğraşanları hedefliyor. Elbette bu tarz bir cihazın ne kadar enerji tüketimi sunacağı en büyük soru işareti. Onu cihaz piyasaya çıktığında öğrenebileceğiz.

http://hexus.net/tv/show/2016/01/Phanteks_Power_Combo_harnesses_the_power_of_two_PSUs