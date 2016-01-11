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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4000Watt güç kaynağı isteyen?

Elinde mevcut iki güç kaynağını birleştirerek tek bir güç kaynağı halinde kullanmak gibi bir fikri olanlar, CES 2016'da Phanteks'in tanıttığı birleştirici adaptörü deneyebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,7b
1
22
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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4000Watt güç kaynağı isteyen?


Günümüz bilgisayar sistemlerinde güç kaynağı hayati önem taşıyan bileşenler arasında. Mütevazi sistem tercihi yapanların daha düşük maliyetli güç kaynaklarına yönelmesi yeterli oluyor ancak güçlü sistemler isteyenlerin 1600W, 2000W gibi seviyeleri göz önüne alması gerekiyor. Phanteks, yüksek enerji ihtiyacına farklı bir çözüm bulmuş.

Firma geçen yıl iki farklı sistemi tek bir kasaya koyabileceğiniz ve ayrı ayrı bilgisayarlar olarak kullanabileceğini kasa yapıları geliştirmişti. Bu kasa yapılarında Power Splitter adında bir aparat kullanılıyordu. Tek bir güç kaynağına bağlanan bu aparat, iki sisteme de enerji aktarılmasını sağlıyordu. 

Phanteks, CES 2016 fuarında bu aparatı tam tersine işletmiş ve iki güç kaynağını tek bir sistem için birleştirmeyi başarmış. Örneğin 1600W veya 2000W gücündeki iki kaynağı birleştirerek 4000Watt gibi devasa boyutlara ulaşabilecek. Tam tersine iki adet 250W güç kaynağını yedekleme tarzında kullanabilmek de mümkün. Yeni aparat Power Combo olarak yeniden isimlendirilmiş. 

Phanteks Power Combo, SLI veya CrossFire ile güçlü sistemleri olan veya Bitcoin madenciliği ile uğraşanları hedefliyor. Elbette bu tarz bir cihazın ne kadar enerji tüketimi sunacağı en büyük soru işareti. Onu cihaz piyasaya çıktığında öğrenebileceğiz.  

http://hexus.net/tv/show/2016/01/Phanteks_Power_Combo_harnesses_the_power_of_two_PSUs Yorum Yaz
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PsychicPower 3 yıl en beğenilen
"güçlü sistemler isteyenlerin 1600W, 2000W gibi seviyeleri göz önüne alması gerekiyor"
Vay be, hangi güçlü sistemden bahsediyormuşuz çok merak ettim

Ekrem71'i Fury X 4 Way Crossfire gibi setuplardan aşağısı kesmiyor herhalde
"güçlü sistemler isteyenlerin 1600W, 2000W gibi seviyeleri göz önüne alması gerekiyor"Vay be, hangi güçlü sistemden bahsediyormuşuz çok merak ettim
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mementopolis 3 yıl
Kabarik Elektirik Faturasi isteyen ?
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hamza1912 3 yıl
Arkadaşlar çinden mini amfi aldım cihaz 12 volt 2 amper güç kaynağına ihtiyaç duyuyor bende oto teybi çalıştıran 12 - 13.8 volt 6 amperlik güç kaynağı var bu güç kaynağını mini amfiye bağlarsam cihazı yakarmıyım 6 amper yüksekmi gelir acaba yada 12 volt yerine 13.8 volt çekip bozarmı amfiyi elektronikten anlayan arkadaşlardan yardım bekliyorum
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C.CEMİL 3 yıl hamza1912
volt değerleri aynı olmalı ,amperi yüksek olursa sorun olmaz ,aksine daha iyi olur
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Taha1967 3 yıl
Ben de birine vereceksin sandım
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hayrikoc61 3 yıl
4000 watt mi? Elektirik faturasını bilgisayarı satarak ödersiniz artık
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krmkng88888 3 yıl
elektrik tasarrufu takarsınız bişey olmaz :D
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V4LKyR 3 yıl
Çift Xeon + Quad SLI TITAN X + 64GB RAM.
İşte sistem budur.
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artenis 3 yıl
"güçlü sistemler isteyenlerin 1600W, 2000W gibi seviyeleri göz önüne alması gerekiyor"
Hey allahım . . .
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donanımcı123 3 yıl
İsterim ekremcim, adresimi özelden gönderiyorum.
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gonuldagi 3 yıl
mangal partisi de yaparız artık kasanın içinde :D Anakartlara uygun slotlar yapsalar iyi olacak.Hatta evin elektriğide pc den karşılanır
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Master_Evil 3 yıl
power combo, elektrik faturasını da bitcoin ile öderiz artık
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Whippoorwill 3 yıl
Onun yerine kaliteli 1600 W işi çözer.
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PsychicPower 3 yıl en beğenilen
"güçlü sistemler isteyenlerin 1600W, 2000W gibi seviyeleri göz önüne alması gerekiyor"
Vay be, hangi güçlü sistemden bahsediyormuşuz çok merak ettim

Ekrem71'i Fury X 4 Way Crossfire gibi setuplardan aşağısı kesmiyor herhalde
Yanıtla +9
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mementopolis 3 yıl
Kabarik Elektirik Faturasi isteyen ?
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phanteks, phanteks power combo ve
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