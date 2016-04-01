4.5G ile ilgili bilinmesi gerekenler

Dün gece yarısı itibariyle merakla beklediğimiz 4.5G altyapısına kavuştuk. İlk dakikalardan itibaren Speedtest platformu, bağlantı hızını ölçmek isteyen kullanıcılarla doldu taştı. 4.5G altyapısına büyük ilginin yanı sıra, yapılan reklamlar nedeniyle kullanıcıların da kafası karışmaya başladı. İsterseniz bu karışıklıkları gidermeye çalışalım.

Neden 4.5G?

4G teknolojilerinde adım adım ve kategori kategori ilerleme sağlandığı için zamanla karışıklık olmaması için alt isimlendirme ihtiyacı doğmuştu. 4G LTE ve 4G LTE-Advanced şeklinde yeniden isimlendirme de yeterli olmayınca, daha gelişmiş altyapı çalışmalarının 4.5G olarak adlandırılması kararlaştırıldı.

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4.5G teknolojilerinde bağlantı kaliteleri artırılsa da asıl odak noktası cihazdan cihaza bağlantılar ve daha az enerji tüketimine yöneliyor. 4.5G LTE altyapılarında 1Gbps indirme hızlarına erişilmesi hedeflenirken, bu sayede hücresel ağlar üzerinden insansız hava araçları ile iletişim kurmak veya sanal gerçeklik içeriklerini aktarmak mümkün olacak. Biz de ülke olarak 4G teknolojilerine bu noktadan katılmış olduk.

Cihazımda neden 4.5G yazmıyor?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, 4. nesil iletişim teknolojilerinde çeşitli isimlendirmeler var. Bu bakımdan üreticiler seçici olabiliyor. Genelde akıllı telefonlarda 4G, 4.5G veya LTE şeklinde ibareler çıkıyor. Yani bu üreticinin seçimi. Üreticiler, ülkedeki isimlendirmeyi dikkate alırsa, ibareler de buna göre düzenleniyor. Diğer türlü, cihazın donanımı veya modemin kalitesi ile ilgili bir konu değil.

İnternet hızımı ne belirliyor?

Yapılan testlerde, 10Mbps hızlarından 180Mbps hızlarına kadar kullanıcıların ulaştığını görüyoruz. Turkcell patronu Kaan Terzioğlu ise 325Mbps hızlarına ulaştığını duyurmuştu. Teorik olarak ise 600Mbps hızları söz konusu.

İnternete bağlantı hızlarınızı hem cihazınızdaki modeminiz, hem de baz istasyonunun donanımı etkiliyor. 4G ile birlikte, kategori kategori ilerleme olduğu için, modemler de buna göre sınıflandırıldı. LTE kategorileri 1'den başlayarak 15'e kadar giden rakamlardan oluşuyor. İlk kategoride indirme hızları 10Mbps seviyesindeydi. Sonrasında hızlar ve rakamlar da artış gösterdi. Teorik olarak ulaşılabilen en yüksek hız 600Mbps seviyesinde. 4.5G ise 300Mbps ve 600Mbps arasında hızlara ulaşacak. Akıllı telefonlarda bugüne kadar kullanılan kategorilere bakarsak:

Cat 1 – 10Mbps

Cat 2 – 50Mbps

Cat 3 – 100Mbps

Cat 4 – 150Mbps

Cat 6 – 300Mbps

Cat 7 – 300Mbps

Cat 9 – 450Mbps

Cat 10 – 450Mbps

Cat 11 – 600Mbps

Cat 12 – 600Mbps

hızlarına ulaşabiliyor. Elbette bunlar teorik hızlar. Pratikte bu hızlara ulaşma imkanı henüz mevcut değil. Baz istasyonunun altyapısı, uzaklık-yakınlık, ortam şartları gibi pek çok unsur bu hızı etkiliyor. Yani kısaca, telefonda yazan ibare değil modemdeki kategori ve diğer şartlar, hızınızı belirliyor.

4.5G teknolojileri LTE-Advanced şeklinde tanımlanan ve 6. kategoriden sonrasını içine alan altyapıları kapsıyor. Bunun anlamı, 5 ve önceki kategoriler 4.5G ile uyumsuz demek değil. Sadece bahse konu hızlara erişim mümkün olmaz ve daha düşük hızlarda 4.5G hizmetinden faydalanılır.

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Cihazımda hangi kategori modem var?

Bunu anlamak için, cihazınızın kullanım kılavuzunu incelemeniz veya ilgili sayfasından modem türüne bakmanız gerekir. Bununla birlikte belli başlı cihazlara ve yonga setlerine değinmek gerekirse:

iPhone 6S – Cat 6

– iPhone SE – Cat 4

iPhone 6 – Cat 4

Galaxy S7 – Cat 12

Galaxy S6 – Cat 6

Galaxy Note 5- Cat 6 (Yeni versiyonlarda Cat 9 desteği mevcut)

Huawei Mate 7 – Cat 6

– Cat 6 Snapdagon 808 – Cat 9

Snapdragon 810 – Cat 9

Snapdragon 820 – Cat 12 şeklinde sıralanabilir.

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Kotalar çabuk mu doluyor?

4.5G hizmetinin en büyük değişikliği, hızların yanında şüphesiz kotaların çabuk dolması olacak. Daha önce örneğin 1 dakikada dolan bir video artık saniyeler içerisinde dolacak. Ayrıca, Speedtest testlerinin ortalama 100MB-200MB veri harcadığı da dile getiriliyor. Yani bir iki test yapayım derken, kotanızı doldurmanız kaçınılmaz olabilir.

Diğer örnek ise, şu noktadan verilebilir. Örneğin 10 dakikalık bir video 3G döneminde 2 dakikada doluyordu diyelim. 4.5G ile ise, bu süre 30 saniyeye kadar inebilecek. Eğer siz, video başladıktan 30 saniye sonra vaz geçip çıkarsanız, tamamı yüklenmiş oluyor ve kotanızdan yemiş oluyor. Önceki dönemde verinin büyük kısmını kurtarabiliyordunuz. Kotaların hızlı dolması aslında biraz bu örneklerle ilgili.