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4.5G ile ilgili bilinmesi gerekenler

Cihazımda neden 4.5G yazısı çıkmıyor veya cihazım hangi hızları destekliyor gibi sorularınız varsa, sizi haberimizdeki bazı önemli detaylarla baş başa bırakalım.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün gece yarısı itibariyle merakla beklediğimiz 4.5G altyapısına kavuştuk. İlk dakikalardan itibaren Speedtest platformu, bağlantı hızını ölçmek isteyen kullanıcılarla doldu taştı. 4.5G altyapısına büyük ilginin yanı sıra, yapılan reklamlar nedeniyle kullanıcıların da kafası karışmaya başladı. İsterseniz bu karışıklıkları gidermeye çalışalım.

Neden 4.5G?

 4G teknolojilerinde adım adım ve kategori kategori ilerleme sağlandığı için zamanla karışıklık olmaması için alt isimlendirme ihtiyacı doğmuştu. 4G LTE ve 4G LTE-Advanced şeklinde yeniden isimlendirme de yeterli olmayınca, daha gelişmiş altyapı çalışmalarının 4.5G olarak adlandırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca Bkz. "4.5G başlıyor: İşte operatör tarifeleri"

4.5G teknolojilerinde bağlantı kaliteleri artırılsa da asıl odak noktası cihazdan cihaza bağlantılar ve daha az enerji tüketimine yöneliyor. 4.5G LTE altyapılarında 1Gbps indirme hızlarına erişilmesi hedeflenirken, bu sayede hücresel ağlar üzerinden insansız hava araçları ile iletişim kurmak veya sanal gerçeklik içeriklerini aktarmak mümkün olacak. Biz de ülke olarak 4G teknolojilerine bu noktadan katılmış olduk.

Cihazımda neden 4.5G yazmıyor?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, 4. nesil iletişim teknolojilerinde çeşitli isimlendirmeler var. Bu bakımdan üreticiler seçici olabiliyor. Genelde akıllı telefonlarda 4G, 4.5G veya LTE şeklinde ibareler çıkıyor. Yani bu üreticinin seçimi. Üreticiler, ülkedeki isimlendirmeyi dikkate alırsa, ibareler de buna göre düzenleniyor. Diğer türlü, cihazın donanımı veya modemin kalitesi ile ilgili bir konu değil.

İnternet hızımı ne belirliyor?

Yapılan testlerde, 10Mbps hızlarından 180Mbps hızlarına kadar kullanıcıların ulaştığını görüyoruz. Turkcell patronu Kaan Terzioğlu ise 325Mbps hızlarına ulaştığını duyurmuştu. Teorik olarak ise 600Mbps hızları söz konusu.

İnternete bağlantı hızlarınızı hem cihazınızdaki modeminiz, hem de baz istasyonunun donanımı etkiliyor. 4G ile birlikte, kategori kategori ilerleme olduğu için, modemler de buna göre sınıflandırıldı. LTE kategorileri 1'den başlayarak 15'e kadar giden rakamlardan oluşuyor. İlk kategoride indirme hızları 10Mbps seviyesindeydi. Sonrasında hızlar ve rakamlar da artış gösterdi. Teorik olarak ulaşılabilen en yüksek hız 600Mbps seviyesinde. 4.5G ise 300Mbps ve 600Mbps arasında hızlara ulaşacak. Akıllı telefonlarda bugüne kadar kullanılan kategorilere bakarsak:
  • Cat 1 – 10Mbps
  • Cat 2 – 50Mbps
  • Cat 3 – 100Mbps
  • Cat 4 – 150Mbps
  • Cat 6 – 300Mbps
  • Cat 7 – 300Mbps
  • Cat 9 – 450Mbps
  • Cat 10 – 450Mbps
  • Cat 11 – 600Mbps
  • Cat 12 – 600Mbps
hızlarına ulaşabiliyor. Elbette bunlar teorik hızlar. Pratikte bu hızlara ulaşma imkanı henüz mevcut değil. Baz istasyonunun altyapısı, uzaklık-yakınlık, ortam şartları gibi pek çok unsur bu hızı etkiliyor. Yani kısaca, telefonda yazan ibare değil modemdeki kategori ve diğer şartlar, hızınızı belirliyor.  

4.5G teknolojileri LTE-Advanced şeklinde tanımlanan ve 6. kategoriden sonrasını içine alan altyapıları kapsıyor. Bunun anlamı, 5 ve önceki kategoriler 4.5G ile uyumsuz demek değil. Sadece bahse konu hızlara erişim mümkün olmaz ve daha düşük hızlarda 4.5G hizmetinden faydalanılır.

 

4.5G ile ilgili bilinmesi gerekenler
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Cihazımda hangi kategori modem var?

Bunu anlamak için, cihazınızın kullanım kılavuzunu incelemeniz veya ilgili sayfasından modem türüne bakmanız gerekir. Bununla birlikte belli başlı cihazlara ve yonga setlerine değinmek gerekirse:

  • iPhone 6SCat 6
  • iPhone SE – Cat 4
  • iPhone 6 – Cat 4
  • Galaxy S7 – Cat 12
  • Galaxy S6 – Cat 6
  • Galaxy Note 5- Cat 6 (Yeni versiyonlarda Cat 9 desteği mevcut)
  • Huawei Mate 7 – Cat 6
  • Snapdagon 808 – Cat 9
  • Snapdragon 810 – Cat 9
  • Snapdragon 820 – Cat 12 şeklinde sıralanabilir.
Ayrıca Bkz. "Hangi Samsung telefonlar 4,5G desteğine sahip?"

Kotalar çabuk mu doluyor?

4.5G hizmetinin en büyük değişikliği, hızların yanında şüphesiz kotaların çabuk dolması olacak. Daha önce örneğin 1 dakikada dolan bir video artık saniyeler içerisinde dolacak. Ayrıca, Speedtest testlerinin ortalama 100MB-200MB veri harcadığı da dile getiriliyor. Yani bir iki test yapayım derken, kotanızı doldurmanız kaçınılmaz olabilir.

Diğer örnek ise, şu noktadan verilebilir. Örneğin 10 dakikalık bir video 3G döneminde 2 dakikada doluyordu diyelim. 4.5G ile ise, bu süre 30 saniyeye kadar inebilecek. Eğer siz, video başladıktan 30 saniye sonra vaz geçip çıkarsanız, tamamı yüklenmiş oluyor ve kotanızdan yemiş oluyor. Önceki dönemde verinin büyük kısmını kurtarabiliyordunuz. Kotaların hızlı dolması aslında biraz bu örneklerle ilgili. 

 

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versamaxx 3 yıl en beğenilen
4,5G kotayı da götürür, şarjı da sömürür. İkisi de su gibi akarr.
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GoldPunch 3 yıl
Gayet guzel baslangic yaptik hiz anlaminda. Kotalar da arttirilirsa harika olur.
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senseman62 3 yıl
Valla 4.5g hikâye... Bugün 2 si 1 izledim 4.5g açıktı.. Program bitince tam 2 gb internetim gitti.

Oda kampanya yapıp hediye verdiği netti Allahtan.napiyim ben böyle interneti.

Orda burda cafcaflı reklâm yapmakla Ronaldoyu getirmekle yada bilmem kaç yüz mbit hız gördük demekle olmuyor bu işler.

AKK koyupta sınırsız adı ile paket satılan bi ülkede pekte adalet aramamak lazım aslında.

O futbolcuya kaç milyon Euro vereceklerine bu kota denen saçmalığı kaldırın.

Reklamları her gördüğümde guluyorum.
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Mazzini 3 yıl
4.5 G pişmanlıktır kotalar daha çabuk bitecek kol gibi fatura sürprizlerine hazırlıklı olun.
Pişmanlıktır dediysem Türkiye şartlarında 😁
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AMC 3 yıl Mazzini
Tamam
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Hubalahubhub 3 yıl
Siz onu bunu birakin da beyoglunun gobegi Kasımpaşa da vodafone net 3.5 k + 0.5 m sonuc veriyor ne is opm tamm anladik beyoglunda fiber altyapi yokta bari azcik hizlandirin ulan
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Ussuz 3 yıl
Batarya tüketimi açısından ben bir fark göremedim
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20likcivi 3 yıl
Kotalar mutlaka aratar ancak fiyatlar düşmez. Mesela 2 Gb verili ortalama bir tarifeye 30 lira öderken muhtmelen 4 Gb olacak veri tarafı. 40 liraya sanırım 8 Gb lı tarifeler gelecektir.
Bu arada kota bitecek diyen iyi akıllı kardeşim izlediğin içerik sayısı artmazsa kotan bitmez sadece içerik daha hızlı yüklenir.
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tobepeople 3 yıl
GoldPunch
Gayet guzel baslangic yaptik hiz anlaminda. Kotalar da arttirilirsa harika olur.

kota kalkmadan almayın ki arttırılmakla da kalmasın komple kot kalksın
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mu5tafa 3 yıl
S7 serisi cat 9 ile gelirken g5 cat 6 ile geliyor. Bir de 2800 tl fiyat çekiyorlar g5 e.
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CapoNx 3 yıl mu5tafa
1 hafta önceye kadar bu senin için ne kadar önemliydi anlatsana biraz .
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CrOaTaN 3 yıl mu5tafa
mu5tafa

S7 serisi cat 9 ile gelirken g5 cat 6 ile geliyor. Bir de 2800 tl fiyat çekiyorlar g5 e.


Lg G5 Cat 12 ile geliyor, yanlis bilgilendirme yapmayalim.
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Khan Ayaz 3 yıl mu5tafa
Cat6 dan sonraki hızları bekleki Türkiye' de kullanabilecek yer bulasın boş yani.
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Qukkarccx 3 yıl
Kategoriler hatalı. Note 5 nasıl Cat 6 oluyor? Heryerde Cat 9.
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ensei 3 yıl Qukkarccx
Qukkarccx
Kategoriler hatalı. Note 5 nasıl Cat 6 oluyor? Heryerde Cat 9.

İşlemci farklılığından olabilir, qualcomm ve exynos CPU larda farklı modemler mevcut...
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Quad HD 3 yıl
808 de cat 9 mu ne 😱
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aspirin_00 3 yıl
iphone 5 için 4g diyorlar neden 3g gözüküyor en azından 4g yazsın
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