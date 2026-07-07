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    Nothing Phone (4b) tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Nothing, yeni bir serinin ilk ürünü olan Phone 4b'yi piyasaya sürdü. Nothing Phone (4b), markanın en büyük bataryalı telefonu olup, büyük 120Hz ekran, Snapdragon işlemci ve uygun fiyatla geliyor.

    Uygun fiyatlı Nothing Phone (4b) tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing, yeni bir serinin ilk ürünü olan Phone 4b'yi piyasaya sürdü. Nothing Phone (4b), markanın en büyük bataryalı telefonu olup, büyük 120Hz ekran, Snapdragon işlemci ve uygun fiyatla geliyor.

    Nothing, Phone (4a) serisinin altında konumlandırılan ilk akıllı telefonu Nothing Phone (4b)'yi tanıttı. Yeni cihaz, markanın imza niteliğindeki şeffaf tasarım dilini korurken, daha erişilebilir bir fiyat noktasında güçlü donanım ve büyük batarya sunuyor. İşte Nothing'in en yeni akıllı telefonu hakkında bilmeniz gereken her şey:

    Nothing Phone 4b özellikleri ile neler sunuyor?

    Nothing Phone 4b batarya, ekran, işlemci, kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone 4b, bu segmentteki telefonlar arasında görünümüyle hemen öne çıkıyor. Telefon, Nothing Phone 4a Pro'ya benzer yarı saydam bir tasarıma sahip ve Nothing Phone 4a'daki Glyph Bar'ı koruyor. Beyaz, siyah ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. Hindistan’daki Nothing Store'da özel olarak satışa sunulan sınırlı sayıda üretilen Nothing Phone 4b RCB Edition da mevcut. Derin mat kırmızı renkte olan telefon, arka tarafında RCB logosunu taşıyor.

    Nothing Phone (4b), 6.77 inç Super AMOLED ekrana sahip. Panel, 1080 x 2344 çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 2.000 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Ekran, Dragontail Pro Glass ile korunuyor.

    Telefonun kalbinde Qualcomm'un 4nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Özel CPU zamanlaması ve Nothing OS optimizasyonları sayesinde, cihazın Phone (3a) Lite'a kıyasla CPU performansında %15, GPU’da %25'lik bir artış sunduğu iddia ediliyor. Battlegrounds Mobile gibi ağır oyunlarda sürekli performans sağlamak için Nothing, telefona 4400 mm²'lik buhar odası içeren 20.829 mm²'lik geniş bir soğutma alanı yerleştirdiklerini söylüyor.

    Arka kamera modülü, yarı saydam koruma alanının içinde ve çift lensli bir kurulum sunuyor. Net, titreşimsiz düşük ışık fotoğrafçılığı için çift eksenli OIS ve EIS ile donatılmış 50 MP ana kameraya, 119,5° geniş görüş alanı sağlayan 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Kamera donanımı, TrueLens Engine 4.0 ve Ultra XDR’ı (Google ile birlikte geliştirildiği belirtildi) getiriyor. Sistem, gölgeleri ve vurguları sorunsuz bir şekilde dengelemek için farklı pozlamalarda 13 RAW kare yakalıyor ve doğrudan Google Fotoğraflar ve Instagram'da paylaşılabilecek gerçeğe yakın görüntüler oluşturuyor. Kamera, 30 fps'de 4K video kaydını destekliyor. Ayrıca 16 MP ön kamera ve arka kamerayla aynı anda çekim yapmayı mümkün kılan Dual Video Capture özelliği mevcut.

    Nothing Phone (4b), Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 ile gelen ilk cihazlardan biri. Bu sürüm, güncellenmiş arayüz, Kilit Ekranı Derinlik Efekti, yenilenmiş Hızlı Ayarlar ve AMOLED paneli uzun süreli ekran yanmasına karşı korumak için piksel düzeyinde mikro kaydırma içeriyor.

    Nothing ayrıca, fiziksel Essential Key veya özel ana ekran araç takımları aracılığıyla kolayca erişilebilen yeni Essential AI araçlarına da büyük önem veriyor. Essential Voice, konuşulan kelimeleri, gereksiz kelimeleri keserek, dilbilgisi hatalarını düzelterek ve 100'den fazla dilde anında çeviri sunarak, bağlam duyarlı bir metne dönüştürüyor. Essential Space, fotoğrafları, ekran görüntülerini veya sesli notları kaydeden, dinamik olarak yapılacaklar listeleri ve özetler oluşturan bir alan. Essential Space, saklanan kişisel bağlamınızla birlikte web aramalarınızdan bilgi çeken sistem genelinde bir araç.

    Nothing, bu telefon için 3 büyük Android sürüm güncellemesi ve 6 yıl güvenlik yaması sunacaklarını söylüyor.

    Nothing Phone (4b) fiyatı ne kadar?

    Nothing Phone (4b) fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (4b), siyah, beyaz ve yeni mavi renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 34.999 Rs (368 dolar). Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 8GB RAM 256GB modelin fiyatlandırması; 38.999 Rs (410 dolar). Cihaz, 14 Temmuz’da satışa çıkacak.

    Nothing Phone (4b) özellikleri

    Nothing Phone (4b) teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.77 inç, FHD+ 120Hz, 2000 nit, HDR10+, Super AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
    • Bellek: 8 GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2
    • Yazılım: Android 16, Nothing OS 4.1
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • Batarya: 6000mAh, 33W kablolu şarj
    • Güvenlik: Ekran içi optik parmak izi okuyucu
    • Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, USB Type-C
    • Boyut ve ağırlık: 164.4 x 78.2 x 8.6mm, 210 g
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