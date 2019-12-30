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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    48 çekirdekli Ryzen Threadripper 3980X gün yüzüne çıktı

    AMD’nin yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcıalrı hedef aldığı Ryzen Threadripper ailesi görünüşe göre 64 çekirdeğin altında bir basamakla daha güncellenecek.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    48 çekirdekli Ryzen Threadripper 3980X gün yüzüne çıktı
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    Zen 2 mimarisiyle güncellenen Ryzen Threadripper ailesi ilk 2 nesilde elde ettiği başarıyı daha da ileriye taşıdı. Uzun süredir sızıntılardan duyduğumuz 64 çekridekli yonganın altına bir model daha konumlandırılacağa benziyor.

    CPU-Z'de ortaya çıktı

    CPU-Z 1.91’in kodları arasında beliren Ryzen Threadripper 3980X işlemcisi 48 çekirdek 96 izlekli bir yapı ile karşımıza çıkacak. Model hakkında şu an için detaylı bilgi mevcut değil ancak ısı dağılımı ve IFOP bant genişliğinin daha verimli kullanılabilmesi adına 8 CCD modülü kullanılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor"

    Bu haliyle her kümede 6 çekirdek taşıyacak işlemcinin çalışma frekansı ve önbellek bilgisi ise henüz bilinmiyor. Ryzen Threadripper 3980X’in 3990X ile birlikte önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenirken fiyat kanadında Xeon W-3175X’i hem fiyat hem de performans alanında pasif hale getirmek için 3000 dolar fiyat barajının altından bahsediliyor.



    https://www.techpowerup.com/262509/amd-ryzen-threadripper-3980x-is-a-48-core-monster-for-when-64-cores-are-too-many-32-too-few Yorum Yaz
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    Skörtıl_Nimo 1 sa. en beğenilen
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    yunus3441 1 sa.
    Ryzen işlemcilerin başarısı gibi Gpu alanındada güzel işler çıkarsa aslında iyi marka AMD :) Gpu da Nvidia tekel gibi...
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    Glorfindel1907 1 sa.
    Bu sene Amd'nin senesi oldu resmen, Duracağa'da pek benzemiyor, Fx serisinden sonra ilerleyeceği yolda ders almakla kalmayıp büyük bir sıçrama gösterdi ve şuan tartışmasız lider konumda bence, Zaten satış rakamlarıda gösteriyor bunu, F/P oranından çok verdiği soket değiştirmeme sözünü tutarak gerçekten kullanıcı dostu olduğunu'da gösterdi, Rekabet iyidir her zaman.
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    codered1983 1 sa.
    Ev ve arabayı satışa çıkarmanın vakti gelmiş anlaşılan...



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    Skörtıl_Nimo 1 sa. en beğenilen
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