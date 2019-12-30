48 çekirdekli Ryzen Threadripper 3980X gün yüzüne çıktı

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Zen 2 mimarisiyle güncellenen Ryzen Threadripper ailesi ilk 2 nesilde elde ettiği başarıyı daha da ileriye taşıdı. Uzun süredir sızıntılardan duyduğumuz 64 çekridekli yonganın altına bir model daha konumlandırılacağa benziyor.

CPU-Z'de ortaya çıktı

CPU-Z 1.91’in kodları arasında beliren Ryzen Threadripper 3980X işlemcisi 48 çekirdek 96 izlekli bir yapı ile karşımıza çıkacak. Model hakkında şu an için detaylı bilgi mevcut değil ancak ısı dağılımı ve IFOP bant genişliğinin daha verimli kullanılabilmesi adına 8 CCD modülü kullanılabilir.

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Bu haliyle her kümede 6 çekirdek taşıyacak işlemcinin çalışma frekansı ve önbellek bilgisi ise henüz bilinmiyor. Ryzen Threadripper 3980X’in 3990X ile birlikte önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenirken fiyat kanadında Xeon W-3175X’i hem fiyat hem de performans alanında pasif hale getirmek için 3000 dolar fiyat barajının altından bahsediliyor.

https://www.techpowerup.com/262509/amd-ryzen-threadripper-3980x-is-a-48-core-monster-for-when-64-cores-are-too-many-32-too-few