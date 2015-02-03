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499 dolarlık elektrikli bisiklet The Storm büyük ilgi gördü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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499 dolarlık elektrikli bisiklet The Storm büyük ilgi gördü
Şubat ayı ile birlikte Indiegogo sitesinde bağış toplamaya başlayan elektrikli bisiklet The Strom projesinin hedefi bir ayda 75 bin dolar toplayabilmekti. Ancak büyük ilgi gören bisiklet 2 gün içinde 500 bin dolardan daha fazla para toplayarak büyük ilgi gördü.
499 dolar fiyatıyla dikkat çeken elektrikli bisiklet 380 watt motora sahip ve saatte yaklaşık 32 km hıza ulaşabiliyor. 20 Kilogramlık ağırlığa sahip bisiklet 90 dakikada tam şarj olabiliyor ve yol koşullarına bağlı olarak dolu batarya ile 50-80 Km arası yol gidebiliyor.
Eğer dik yokuşlar çıkacaksanız elektrikli motor başka bir güce gerek kalmadan sizi yukarı taşımayabilir, ancak daha az güç harcayarak tepeye ulaşmanıza imkan sağlayacaktır. Değiştirilebilir bataryası bulunan bisiklet ile uzun yolculuklar yapacaksanız veya şarj etmek için vaktiniz kalmayacaksa yedek bir batarya edinerek yanınızda taşıyabilirsiniz. Bisikletin ekstra bataryası 179 dolarlık bir fiyata sahip.

6 Şubata kadar 499 dolarlık fiyata sahip olacak bisikletin bu tarihten sonraki fiyatı hakkında ise bir bilgi yer almıyor.

https://www.indiegogo.com/projects/storm-electric-bike Yorum Yaz
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jindai 4 yıl
Turkiyede fiyat ucar gider
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malemsteen 4 yıl
Bisikleti inceledim. Fiyat olarak iyi, gerekli bütçeyide toplamışlar 2 milyon dolar :) . Mart'ta üretime geçip Mayıs'da kargolara başlayacaklarmış. Ama katlanmaması eksik yani bana göre bir eksi bu birde vites sistemi göremedim fixed sanırım, öyleyse oda bir eksi daha bana göre. Birde Türkiye için sıcak olmuyor gümrük + kargo + toplattırma parası 2000-2500 arasını bulur. Ayın 6sı yani yarın kickstart için son gün. İçim al diyor ama istediğim katlanan bir bisiklet.
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Konungariket Sverige 4 yıl
Acikcasi bu makineler bana gore sadece kitabina uydurulmus dusuk gucteki mobiletler elektrikli motorsiklet diye adlandirilmalarini dusunuyorum neticede bi motor var bu motorda benzin degilde elektrikle calisiyo ...
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Mono87 4 yıl
kaç basıyor bu meret

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Woil 4 yıl
Aslında pedal çevirdikçe kendi kendini şarj etse yorulduğumuzda elektrik moduna Geçip dinlensek yani insanları prizlere mahkum Etmeseler
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olağan_şüpheli 4 yıl
50-80 km menzil azmış mı ?
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ahmet__01 4 yıl
Bir kişi de bu "The Storm Bike" nasıl 20kg olabilir demiyor.
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Master_Evil 4 yıl
bosch'un bisikletlerini izlemiştim ntvde, bu bisikletler en kısa zamanda yayılmalı
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yokbeolumbe 4 yıl
Neden bu kadar çok ilgi gördü acaba ?
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selmand 4 yıl
normalde kaç para bunlar
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DH Misafiri 4 yıl
Bataryası nerede beyler ben bir şey anlamadım...
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BOLDVIPER 4 yıl
bu bisikletlerin hala neden kendı kendını sarj edemedıgını anlamadım ve elektirikli aracların üstelik bağış olarak gelen 500bin dolar gibi bir parayla bunun yapılması yada dusunulmesı mumkun ama sanırım fırmalar bunu yapmak istemiyor yoksa aküden geri dönüş sağlayamayıp kar edemeyecekler herkez kendı akusunu uzun sure sarj edıp sorunsuz yol alabılıcekler
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DH Misafiri 4 yıl
Skodanında buna benzer bir bisikleti vardı. Menzili daha fazlaydı vede tasarım olarak göze daha çok hitap ediyordu
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