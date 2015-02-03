499 dolarlık elektrikli bisiklet The Storm büyük ilgi gördü

Şubat ayı ile birlikte Indiegogo sitesinde bağış toplamaya başlayan elektrikli bisiklet The Strom projesinin hedefi bir ayda 75 bin dolar toplayabilmekti. Ancak büyük ilgi gören bisiklet 2 gün içinde 500 bin dolardan daha fazla para toplayarak büyük ilgi gördü.

499 dolar fiyatıyla dikkat çeken elektrikli bisiklet 380 watt motora sahip ve saatte yaklaşık 32 km hıza ulaşabiliyor. 20 Kilogramlık ağırlığa sahip bisiklet 90 dakikada tam şarj olabiliyor ve yol koşullarına bağlı olarak dolu batarya ile 50-80 Km arası yol gidebiliyor.





6 Şubata kadar 499 dolarlık fiyata sahip olacak bisikletin bu tarihten sonraki fiyatı hakkında ise bir bilgi yer almıyor. Eğer dik yokuşlar çıkacaksanız elektrikli motor başka bir güce gerek kalmadan sizi yukarı taşımayabilir, ancak daha az güç harcayarak tepeye ulaşmanıza imkan sağlayacaktır. Değiştirilebilir bataryası bulunan bisiklet ile uzun yolculuklar yapacaksanız veya şarj etmek için vaktiniz kalmayacaksa yedek bir batarya edinerek yanınızda taşıyabilirsiniz. Bisikletin ekstra bataryası 179 dolarlık bir fiyata sahip.

https://www.indiegogo.com/projects/storm-electric-bike