4'lü arayüz desteğiyle HDD, Blu-ray yazıcı ve SD okuyucu bir arada: miniStack MAX

1988'den bu yana ABD'nin önemli bilgisayar mağazalarından olan OWC (Other World Computing), özellikle optik sürücüsü bulunmayan bilgisayarlara hitap eden hepsi bir arada çözümü NewerTech miniStack MAX'ı satışa sundu.
Yaklaşık Mac Mini boyutlarında olan miniStack MAX, bir adet sabit sürücü, Blu-ray / CD / DVD yazıcı ya da okuyucu ile SD kart okuyucusunu bir araya getiriyor. Kasası alüminyumdan olan ürün iki adet FireWire 800 portu, bir adet eSata portu ve bir tanesi mobil cihazları şarj edebilen toplam 5 tane USB portuna (2x USB 3.0 A portu, 1x USB 3.0 B portu ve şarj için 1x USB portu) yer verilmiş.
Her biri Blu-ray okuyuculu olmak üzere miniStack MAX'ın depolama kapasitesine göre fiyatları şöyle:
- Depolama birimi sizden: 150 dolar
- 500GB: 260 dolar
- 1TB: 280 dolar
- 2TB: 400 dolar
- 4 TB: 530 dolar
Öte yandan optik okuyucunun Blu-ray yazabilme kabiliyetine de sahip olması istenirse, yukarıdaki tutarlara ek olarak +40 dolarlık bir ödeme yapılması gerekiyor.
http://eshop.macsales.com/item/NewerTech/MSMXBW1.0TB7/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o zaman thunderbolt olması daha mantıklı olmaz mıydı usb 3.0 yerine böylece doğrudan pci ile bağlanmış bir kart gibi çalışırdı E-Sata zaten sadece depolama için kullanılıyor
cahillik işte :)
Kullanım amacı ultrabook'lar, net!
Ben de tam tersi çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bi de harici ekran kartı veya kablosuz bağlantısı olsa tadından yenmez. Ultrabookların bütün eksiklerini tek seferde kapatıyor. Dediğim gibi ekran kartlısı olsa hiç düşünmeden atlarım.
tarih onu değiştirenleri yazar diğerleri onların izinden gider
ve pek çok kez denerler ama başaramazlar
steve jobs