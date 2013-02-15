4'lü arayüz desteğiyle HDD, Blu-ray yazıcı ve SD okuyucu bir arada: miniStack MAX

1988'den bu yana ABD'nin önemli bilgisayar mağazalarından olan OWC (Other World Computing), özellikle optik sürücüsü bulunmayan bilgisayarlara hitap eden hepsi bir arada çözümü NewerTech miniStack MAX'ı satışa sundu.

Yaklaşık Mac Mini boyutlarında olan miniStack MAX, bir adet sabit sürücü, Blu-ray / CD / DVD yazıcı ya da okuyucu ile SD kart okuyucusunu bir araya getiriyor. Kasası alüminyumdan olan ürün iki adet FireWire 800 portu, bir adet eSata portu ve bir tanesi mobil cihazları şarj edebilen toplam 5 tane USB portuna (2x USB 3.0 A portu, 1x USB 3.0 B portu ve şarj için 1x USB portu) yer verilmiş.

Her biri Blu-ray okuyuculu olmak üzere miniStack MAX'ın depolama kapasitesine göre fiyatları şöyle:

Depolama birimi sizden: 150 dolar

500GB: 260 dolar

1TB: 280 dolar

2TB: 400 dolar

4 TB: 530 dolar

Öte yandan optik okuyucunun Blu-ray yazabilme kabiliyetine de sahip olması istenirse, yukarıdaki tutarlara ek olarak +40 dolarlık bir ödeme yapılması gerekiyor.

http://eshop.macsales.com/item/NewerTech/MSMXBW1.0TB7/