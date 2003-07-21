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4'lü Nvidia Ge-Force FX 5200 Karşılaştırması

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
2,8b
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Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Darkhardware'de yapılan karşılaştırmaya piyasada bulabileceğiniz 4 farklı markanın ürünleri katılmış. Bu ürünler sırasıyla Asus V9520 Magic, Inno3D Tornado 5200, MSI FX5200-TDR128 ve S-Media FX5200. Testlerin aynı zamanda kartların overclock testlerinide içeren kapsamlı bir şekilde yapılması gerçekten güzel olmuş. Sonuçlara göre en kötü performansı Asus'un 64-bit veriyollu modeli gösterirken. Msi ve Inno3D modelleri yüksek ram overclock performansından yararlanarak çoğu testlerde %25 civarında bir artış olmuş. İşte incelemeden kesitler ;

Bizce bu testte özelikle Inno3D'nin modeli tamamen dev bir pasif soğutma sistemi kullanması ile büyük bir artı kazanmış durumda. Normal kullanıcılar için tamamen sesi elimine eden bu sistem üzerine fan eklendiğinde de çok iyi bir soğutma sağlayarak overclockcuları tatmin edecektir. Testten çıkan başka bir sonuç düz 5200'lerin performansının ram ile çok doğru orantılı olarak arttığı düşünülürse ilerde iyi ramlere sahip modeller en iyi tercih olacaklardır.

Bir başka seçenek ise DirectX 8.0, 9.0 desteğini gereksiz bulan bir çok kişi Ge-Force 4 MX-4408X modellerini alış veriş listelerine ekleyebilirler özellikle bu modeller yüksek overclock performansı ile normal testlerde ve overclocklu durumlardaki testlerde Ge-Force FX 5200 modellerini rahatça alt edebilirler.


http://www.darkhardware.com/st.php?u=reviews/geforce_fx_5200_1 Yorum Yaz
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YoungAnıL 10 yıl
fx in bütün modelleri eşşek ya 1.5 sene kahrını çektim bu meletin
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