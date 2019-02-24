5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı

Nokia’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve çıkışı adeta yılan hikayesine dönen Nokia 9 PureView amiral gemisi tanıtıldı. Özellikle 5 kamerası ile ses getirecek olan akıllı telefon bazı özellikleri açısından eleştiriliyor.

Nokia 9 PureView projesi geçen yılın başlarına kadar gidiyor. Bu bakımdan o dönem akıllı telefon pazarında trend olan bazı konulara yer verildi. Bir türlü pazara sunulamadığı için de bu özellikler günümüze kadar geldi zira yapılacak değişiklikler daha da sürenin uzaması anlamına geliyordu.

Nokia 9 PureView özellikleri ve fiyatı

Nokia 9 PureView modelinde 5.9 inçlik 1440x2960 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran yer alıyor. Günümüz çentikli ekran tasarımlarının yerine 18:9 görüntü oranına sahip ince ekran çerçevesine yer verilmiş.

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Gorilla Glass 5 ile korunan ekranda entegre parmak izi okuyucu bulunuyor. Kasada metal çerçeve ve arka cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. Arka kısımda uzun süredir merak edilen 5 kamera kombinasyonu bulunuyor. Arka kısımda Gorilla Glass ile korunuyor. Kasa IP67 ile su altında 1 metreye kadar dayanıklı. Metal çerçeve ise 6000 serisi alüminyumdan imal.

Yukarıda bahsettiğimiz sebepten dolayı telefonda Snapdragon 845 yonga seti bulunuyor. Nokia 9 PureView modellerinin karşısında yer alan hemen tüm amiral gemi modellerinde Snapdragon 855 yonga seti kullanılıyor veya kullanılacak. Bu bakımdan telefonun tek avantajı arka kamerası olarak kalıyor. Telefonda 6GB ve 128GB arttırılamayan depolama sunulmuş.