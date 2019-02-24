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5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı

Nokia’nın merakla beklenen 5 kameralı amiral gemi modeli Nokia 9 PureView tanıtıldı. Snapdragon 845 yonga seti ve yüksek fiyatı modelin tek dezavantajı gibi duruyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve çıkışı adeta yılan hikayesine dönen Nokia 9 PureView amiral gemisi tanıtıldı. Özellikle 5 kamerası ile ses getirecek olan akıllı telefon bazı özellikleri açısından eleştiriliyor.

Nokia 9 PureView projesi geçen yılın başlarına kadar gidiyor. Bu bakımdan o dönem akıllı telefon pazarında trend olan bazı konulara yer verildi. Bir türlü pazara sunulamadığı için de bu özellikler günümüze kadar geldi zira yapılacak değişiklikler daha da sürenin uzaması anlamına geliyordu.

Nokia 9 PureView özellikleri ve fiyatı

Nokia 9 PureView modelinde 5.9 inçlik 1440x2960 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran yer alıyor. Günümüz çentikli ekran tasarımlarının yerine 18:9 görüntü oranına sahip ince ekran çerçevesine yer verilmiş.

Ayrıca Bkz. "6GB RAM barındıran bir Galaxy S10 modeli ortaya çıktı"

Gorilla Glass 5 ile korunan ekranda entegre parmak izi okuyucu bulunuyor. Kasada metal çerçeve ve arka cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. Arka kısımda uzun süredir merak edilen 5 kamera kombinasyonu bulunuyor. Arka kısımda Gorilla Glass ile korunuyor. Kasa IP67 ile su altında 1 metreye kadar dayanıklı. Metal çerçeve ise 6000 serisi alüminyumdan imal. 

Yukarıda bahsettiğimiz sebepten dolayı telefonda Snapdragon 845 yonga seti bulunuyor. Nokia 9 PureView modellerinin karşısında yer alan hemen tüm amiral gemi modellerinde Snapdragon 855 yonga seti kullanılıyor veya kullanılacak. Bu bakımdan telefonun tek avantajı arka kamerası olarak kalıyor. Telefonda 6GB ve 128GB arttırılamayan depolama sunulmuş.

Nokia 9 modelinin kameraları Zeiss ve Light ortaklığında geliştirilmiş. 5 kamera da 12MP çözünürlüğünde. İki tanesi RGB sensör iken diğerleri derinlik, kontrast ve pozlamaya yardımcı olan monokrom sensörler.

Light firması fotoğraf işlemesi konusunda katkı yapmış. Lux Capacitor görüntü işlem birimi ve 16 lensli kamerasında kullandığı teknolojileri Nokia 9 modeline aktarmış. Bu sayede Nokia 9 modelinin 5 kamrası da aynı anda çalışabiliyor. Bu sayede 12MP derinlik verisi taşıyan HDR fotoğraflar çekiliyor ve RAW/DNG formatıyla kaydedilebiliyor. Ortaya çıkan görüntü 60MP çözünürlüğe eşit. Piyasadaki derinlik algılayan akıllı telefonların en fazla 1MP veri elde edebildiği ifade ediliyor.

3500mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor. Telefonun fiyatı olarak 600 Avro belirlenmiş.
 

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clb12 2 ay en beğenilen Mr. Jingles
Mr. Jingles
Ekranın orasını burasını delerek tasarım faciası telefonlardan sonra bu adeta çöldeki bir vaha gibi geldi. 845 olması çok kötü bir dezavantaj olsa da 1000 avroluk fiyatlara sahip rakiplerinin yanında 600 avroluk fiyatı bu eksisini telafi etmiş görünüyor. Sırf güncel işlemci diye fazladan 400 avro vermek yerine Nokia 9 daha mantıklı bir seçim olarak duruyor.

Neden cok kotu bir dezavantaj olsun. 855 in yapip 845 in yapamadigi ne var? Gunluk kullanimda (7 nm olmanin avantajiyla verecegi biraz daha iyi pil suresi haric) bir fark olacagini sanmiyorum. Bence on numara cihaz olmus. Ozellikle de centikten nefret eden benim gibi insanlar icin. Zamanla fiyati dusunce mukemmel bir f/p cihazi olur. Nokia iyi is cikarmis.
Mr. JinglesEkranın orasını burasını delerek tasarım faciası telefonlardan sonra bu adeta çöldeki bir vaha gibi geldi. 845 olması çok kötü bir...
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Mr. Jingles 2 ay
Ekranın orasını burasını delerek tasarım faciası telefonlardan sonra bu adeta çöldeki bir vaha gibi geldi. 845 olması çok kötü bir dezavantaj olsa da kevgire dönmüş ekranlarıyla 1000 avroluk fiyatlara sahip rakiplerinin yanında çentiksiz ekranıyla ve 600 avroluk fiyatıyla bu eksisini telafi etmiş görünüyor. Sırf güncel işlemci diye fazladan 400 avro vermek yerine çentiksiz ekranıyla Nokia 9 daha mantıklı bir seçim olarak duruyor. Bu arada 5 kameranın da aynı anda çalışması takdire şayan daha önce bunu yapabilen bir üretici olmamıştı.
Edit: Ana konuya ulaşmak isteyenler linklerden bakabilirler.
Masaüstü: forum.donanimhaber.com/...
Mobil: mobile.donanimhaber.com/...
Mini: mini.donanimhaber.com/...
Ekranın orasını burasını delerek tasarım faciası telefonlardan sonra bu adeta çöldeki bir vaha gibi geldi. 845 olması çok kötü bir dezavantaj olsa da kevgire d...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Guaire 2 ay
Şahsen beni heyecanlandırdı. Ülkemizdeki fiyatına ve fotoğraf kalitesine bağlı olarak ciddi ciddi almayı düşünebilirim.
Ancak piyasada o kadar tutulmayabilir. Bunun iki ana sebebi 1.5-2 nesil geride kalmış ön tasarımı ve 1 nesil geriden gelen çip seti.
İnternette gördüğümüz popüler olarak oy alan yorumlarla gerçek satışlar çok paralel gitmez. İnternet yorumlarına bakarsak saf Android telefonların satış rekorları kırması gerekir, ama gerçekte öyle olmaz. İnternete bakarsak kulaklık girişi olmayan, çentiksiz telefonların peynir ekmek gibi satması lazım, ama öyle olmaz. Kızılötesi, değiştirilebilir batarya, arttırılabilir bellek, ön yüze bakan stereo hoparlörler, metal yerine kırılgan arka cam kullanımı, büyük batarya boyutlarına karşı ince telefon kıyaslamaları vs. satışlarda öyle çok etkili şeyler değildir.
İnternet mecralarında gayet mantıklı görünen fikirler satış dinamiklerinde etkili olmuyor.
Ben de şahsen şu telefonu aklımla değerlendirdiğim 18:9 6 inçlik bir telefonun içerik tüketiminde (video, fotoğraf, metin) piyasadaki örneğin 6.4 inçlik 19.5:9'luk bir ekrandan geride kalmadığını biliyorum. Ya da 845'in de gündelik kullanımlar için gayet hızlı olduğunu, yıllarca da bu şekilde kullanılacağını biliyorum.
Nice telefon, Nokia'nın eski modelleri de dahil, mantık dahilinde güzel yorumlar aldıysa da, belli bir mantık çerçevesinde savunulduysa da başarısız oldu.
Bu kadar yatırım yapılan bir üründe hiçbir şeyden kaçmayarak rekabette elini kuvvetlendirmen gerek.
Fiyat konusunda 1000 dolar/euro seviyelerine vurmuş telefonlardan düşük kalması kısmen telafi edici, ama ne kadar telafi edebileceğini zaman gösterecek.
Snapdragon 855 ve 845 arasındaki maliyet farkı olsun olsun 10$ olsun. Arkadaki kamera modüllerinin her biri yaklaşık 10$'dır. Yani komponent maliyeti olarak aslında yeni nesil 855'li amiral gemilerinden daha pahalı bile olabilir.
Bir de 16 modüllü kamerayı geliştiren Light ile işbirliği yapılmış. Bu kamerada Snapdragon 820'nin yanı sıra her bir fotoğraf için 9 kameradan gelen verileri işleyen özel bir işlemci vardı. Burada da olup olmadığını bilmiyorum, ama varsa bu da ek bir maliyettir.
Arka kameralar hakkında da aklıma gelen ilk düşünce durağan fotoğraflar konusunda bu kameranın limitini yazılımın belirleyeceği, videoda ise donanımla kısıtlı olacağı yönünde.
Eğer yazılım kısmını kotarabildilerse fotoğraf konusunda inanılmaz işler çıkarabilir.
Diğer yandan video kısmında güncel amiral gemilerinin arkasında kalacağı aşikar, zira sadece tek bir kameranın performansına bağlı olacak. Gerçekzamanlı olarak birden fazla kameradan gelen verileri birleştirmesi mümkün değil.
Kamera modüllerinin donanımı da en üst seviyeden biraz daha geride. Çok kötü demek değil bu, hatta genel olarak iyi bir video performansı da beklenebilir, ama sadece o kadar.
Sensörlerin toplamının örnek olarak Samsung S10, Pixel 3 ve iPhone XS gibi fotoğraf konusunda rahatlıkla ilk 3 sıraya konulacak akıllı telefonların ana kameralarından 8-9 kat daha fazla ışık toplama kapasitesi var.
Akıllı telefonların sensörlerine kıyasla dev gibi kalacak 1.5 inçlik bir sensörle kıyaslanabilir bu.
Tabi ki bunu yazılımla ne ölçüde yapabilecekleri soru işareti.
Mono sensörlerle yapılan denemeler şimdiye kadar çok istenen sonuçlar getirmedi. Light'ın L16'sı da vaad ettiği DSLR benzeri bir performansı gösterememişti.
Mono ve RGB sensörleri birleştiren Essential telefonu da, Light'ın L16 kamerası da ilk başta oldukça negatif incelemeler almış, zamanla güncellemeler ile daha iyiye gitseler de adları bir kez çıkmıştı.
Nokia 9'un uzun süredir söylenti aşamasında sürüncemede kalıp gecikmesi, eğer tam anlamıyla hazır bir kamera yazılımı anlamına geliyorsa, yarım yamalak çıkmasından çok daha iyidir. Yoksa tek kameralı telefonlardan bile kötü bir performansla hem alay konusu olur, hem de bütün stoklar ellerinde patlar.
Şahsen beni heyecanlandırdı. Ülkemizdeki fiyatına ve fotoğraf kalitesine bağlı olarak ciddi ciddi almayı düşünebilirim.Ancak piyasada o kadar tutulmayabil...
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Redunay 2 ay
Nokia hep aklımda vardı bu modelle belki geçiş yaparım
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Nerevarine 2 ay
Bu ufak boşlukların fobisi olanların (gerçek adını unuttum) kabusu olmuş yeni cihaz.
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pUnduli 2 ay
Makul bir fiyata düşerse ( ki 6 ay içinde düşer Nokia herhalde ) Xiaomi yerine alınabilir.
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DH Misafiri 2 ay
GSMArena'daki örnek fotoğrafları inceledim. Muazzam.
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Tengrist 2 ay
5 kamera az 9 olsa alırdım
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ALBAY 2 ay
Adamlara bak 845 i beğenmiyor la biz 710 dayız cihaz uçuyor bunlar amiral gemisi işlemciye 1 nesil geriden geliyor diyor. Şaka felan olmalı bu? İnsanları resmen keriz yerine koyup psikolojik baskı yapıyorlar. Bak aman elindeki işlemci 1 sene önceden geliyor taammı mutlaka değişmen lazım yoksa uçup kaçamazsın.. Sanırsın 845 değilde sd212 den felan bahsediyor.
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lazloo 2 ay
Yalnız, kamera karşılaştırma videolarına baktım da eğer Videolar gerçekse Nokia 9 diğerlerine göre bayağı iyi.
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__Nikolaus__ 2 ay lazloo
Hocam karşılaştırma videoları yapan kanalların takipçi sayılarına bakın hepsi az , ve patır patır düşmeye başladı 1 2 kanaldan özellikle. Bence Fake , takipçi sayısı yüksek güvenilir kanalları beklemek lazım , birde dxomark kaç puan verecek onuda cok merak ediyorum.
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mert1907 2 ay
Gayet güzel bir cihaz.
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dreamblue35 2 ay
olur da telefonumu değiştirme vakti geldiğinde ya bu telefonu ya da LG g7 alacağım artık hangisinin fiyatı daha iyi hale gelirse duruma göre karar vereceğim
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L.o.T.u.S 2 ay
Without çentik
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