6GB RAM barındıran bir Galaxy S10 modeli ortaya çıktı

Samsung, Galaxy S10 serisi ile birlikte amiral gemi serilerinde 8GB RAM belleği en alt sınır haline getirmişti. Bununla birlikte 6GB RAM barındıran Galaxy S10 modelleri ortaya çıkmaya başladı.
İlginç hata
Şimdilik Reddit üzerinde bir kullanıcının paylaştığı 6GB RAM olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü var. Ayrıca Samsung ABD sayfasında da operatör kilitli modellerde 6GB RAM olduğu görülmüş. Yetkililer bunda bir yanlışlık olduğunu ve sayfaların revize edildiğini belirtmiş.Ayrıca Bkz. "The Umbrella Academy için ülkemize özgü tanıtım filmi ve hediyeler"
Oldukça iddialı özelliklerle piyasaya çıkmak için bekleyen Galaxy S10 serisinde yaşanacak bir hata firmayı olumsuz etkileyebilir. Geçmiş dönemde Galaxy Note 7 olayı halen hafızalardaki yerini koruyor.
6GB RAM kapasitesi olayı konusunda şimdilik resmi bir bilgi yok. Eğer olay bir yazılım hatası ise modeller piyasaya çıkmadan önce veya çıktıktan hemen sonra bir yama ile sorun çözülebilir. Bununla birlikte bazı modellerin bantlardan çıkmadan hatalı üretilmiş olması durumunda Samsung değişim programı başlatacaktır. Bununla ilgili gelişmeleri merakla bekliyoruz. Ülkemizde piyasaya çıkacak olan serinin fiyatları şu şekilde:
Samsung Galaxy S10 8GB RAM - 128 GB depolama - 6599 TL
Samsung Galaxy S10+ 8 GB RAM - 128 GB depolama - 7499 TL
Samsung Galaxy S10e 6 GB RAM - 128 GB depolama - 5499 TL
https://www.sammobile.com/2019/02/22/some-galaxy-s10-units-show-6gb-of-ram-despite-8gb-spec Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sizce kullanım ömrü bakımından hangi telefon daha iyi ,
Şöyle ki Apple kullananlar 4-5 sene aynı telefonu çatır çatır kullanıyorlar ,kendim gözlemledim,
Aynı zamanda Xiaomi de öyle 2-3 sene sıkıntısız akıntısız kullanan var ,
Kendim sony kullandım 2. senesine zor geldi ,
şimdi huawei kullanıyorum bakalım o ne kadar dayanacak ...
Elbette kişiden kişiye göre değişir ,ancak benim bahsettiğim ,MALZEME KALİTESİ , işlemci -ram şu olmuş bu olmuş 2.plan...
Kendi gözlem ve tecrübeniz nedir ?
iyi forumlar dilerim...
(bu cicili bicili şeylere binlerce lira ödenmekte ,6 ay için mi 7 ay için mi!!!)
Mesela Asus kullanan bir arkadaşım 4 senedir aynı telefonu kullanıyor asus live mıydı modeli her neise işte...)
iyi forumlar arkadaşlar....