6GB RAM barındıran bir Galaxy S10 modeli ortaya çıktı

Samsung, Galaxy S10 serisi ile birlikte amiral gemi serilerinde 8GB RAM belleği en alt sınır haline getirmişti. Bununla birlikte 6GB RAM barındıran Galaxy S10 modelleri ortaya çıkmaya başladı.

İlginç hata

Şimdilik Reddit üzerinde bir kullanıcının paylaştığı 6GB RAM olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü var. Ayrıca Samsung ABD sayfasında da operatör kilitli modellerde 6GB RAM olduğu görülmüş. Yetkililer bunda bir yanlışlık olduğunu ve sayfaların revize edildiğini belirtmiş.

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Oldukça iddialı özelliklerle piyasaya çıkmak için bekleyen Galaxy S10 serisinde yaşanacak bir hata firmayı olumsuz etkileyebilir. Geçmiş dönemde Galaxy Note 7 olayı halen hafızalardaki yerini koruyor.

6GB RAM kapasitesi olayı konusunda şimdilik resmi bir bilgi yok. Eğer olay bir yazılım hatası ise modeller piyasaya çıkmadan önce veya çıktıktan hemen sonra bir yama ile sorun çözülebilir. Bununla birlikte bazı modellerin bantlardan çıkmadan hatalı üretilmiş olması durumunda Samsung değişim programı başlatacaktır. Bununla ilgili gelişmeleri merakla bekliyoruz. Ülkemizde piyasaya çıkacak olan serinin fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy S10 8GB RAM - 128 GB depolama - 6599 TL

Samsung Galaxy S10+ 8 GB RAM - 128 GB depolama - 7499 TL

Samsung Galaxy S10e 6 GB RAM - 128 GB depolama - 5499 TL