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6GB RAM barındıran bir Galaxy S10 modeli ortaya çıktı

En alt seviyesi 8GB RAM barındıran Galaxy S10 serisinde 6GB RAM barındıran bir modele rastlandı. Henüz piyasaya çıkmadığı için çıkarım yapmak güç ancak kafalar karışmış durumda.
2 ay
3b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy S10 serisi ile birlikte amiral gemi serilerinde 8GB RAM belleği en alt sınır haline getirmişti. Bununla birlikte 6GB RAM barındıran Galaxy S10 modelleri ortaya çıkmaya başladı.

İlginç hata

Şimdilik Reddit üzerinde bir kullanıcının paylaştığı 6GB RAM olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü var. Ayrıca Samsung ABD sayfasında da operatör kilitli modellerde 6GB RAM olduğu görülmüş. Yetkililer bunda bir yanlışlık olduğunu ve sayfaların revize edildiğini belirtmiş.

Ayrıca Bkz. "The Umbrella Academy için ülkemize özgü tanıtım filmi ve hediyeler"

Oldukça iddialı özelliklerle piyasaya çıkmak için bekleyen Galaxy S10 serisinde yaşanacak bir hata firmayı olumsuz etkileyebilir. Geçmiş dönemde Galaxy Note 7 olayı halen hafızalardaki yerini koruyor.

6GB RAM kapasitesi olayı konusunda şimdilik resmi bir bilgi yok. Eğer olay bir yazılım hatası ise modeller piyasaya çıkmadan önce veya çıktıktan hemen sonra bir yama ile sorun çözülebilir. Bununla birlikte bazı modellerin bantlardan çıkmadan hatalı üretilmiş olması durumunda Samsung değişim programı başlatacaktır. Bununla ilgili gelişmeleri merakla bekliyoruz. Ülkemizde piyasaya çıkacak olan serinin fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy S10 8GB RAM - 128 GB depolama - 6599 TL

Samsung Galaxy S10+ 8 GB RAM - 128 GB depolama - 7499 TL

Samsung Galaxy S10e 6 GB RAM - 128 GB depolama - 5499 TL

 

https://www.sammobile.com/2019/02/22/some-galaxy-s10-units-show-6gb-of-ram-despite-8gb-spec Yorum Yaz
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Mellkor 2 ay
Günlük kullanıcılar için zaten 6gb oldukça iyi bir rakam 8gb biraz abartıya kaçıyor. Ram kadar fiyatta önemli. Artık donanımdan ziyade fiyata bakar olduk
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hömmgüzel 2 ay en beğenilen khytr89
Hiç biri babamızın oğlu değil ikisinide unutma daha iyi
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DH Misafiri 2 ay
Öncelikle Merhaba,bugüne kadar 1 LG,2 Sony,1 İphone,2 Samsung telefon kullandım.Androidler ilk çıktığında alıp kullanmaya başlamıştım.Bu kadar değiştirme gibi bir düşüncem yoktu ama 2 sene kullandıktan sonra genelde çevremden biri kendisine satmamı istiyordu bende uyguna verip başka telefon alıyordum o yüzden çoğu markayı test ettim.Lg den başlarsam normaldi takılma nadir oluyordu ama yazılım desteği sıkıntıydı ve arıza çıkarabiliyordu,Sony telefonlar görselliğine birşey diyemem ama bence 2.5 sene kullandım takılma falan derdi yoktu ve baya akıcıydı sadece oyunlarda ısınma yapıyordu,İphone gelirsek belki androidle başladığım için çok değişik gelmişti benim kullandığım iphone 2 yıllık bir iphone du 1 sene kullanmadım başta normaldi ama o zaman için son güncellemesinden sonra kafayı yemişti takılmalar başlamıştı format atıldı düzeldi sonra değiştirdim,Samsung 2.5 sene kullandım sıkıntısı yoktu takılması yoktu dediğim gibi arkadaş istedi ona verip sony almıştım şimdi note 9 aldım şuan için iyi birşey diyemem ama şu var ki Lg,iphone almam kendi tercihim tabi ki Sony ve Samsung alırım alırsam gerçi Sony de tarih oldu galiba bunlarında en üst modellerini alırsanız zaten her işinizi görür 4 yıl zaten rahat götürür.Orta halli telefon alıp bütün markalarda bu geçerli son oyunları oynatmasını telefon hafızasını doldurup iyi işler yapmasını ve 4 yıl götürmesini beklemek zaten hata.Arkadaşın dediği gibi güncelleme verse bile yapmazsın(güncelleme benim için olmazsa olmaz kurallarımdan olmadı hiçbir zaman) telefon hafızasını doldurmazsın o zaten aynı akıcılıkta gider sadece oyunlarda sıkıntı yaşarsın oynamıyorsan da zaten sıkıntı olmuyor genelinde.Bence iphone,samsung,sony bu markaların en üst modelleri rahat 4-5 sene götürür tüketim açlığımız olmasa.
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sendemail 2 ay
Arkadaşlar haberi okuyunca sorasım geldi ,
Sizce kullanım ömrü bakımından hangi telefon daha iyi ,
Şöyle ki Apple kullananlar 4-5 sene aynı telefonu çatır çatır kullanıyorlar ,kendim gözlemledim,
Aynı zamanda Xiaomi de öyle 2-3 sene sıkıntısız akıntısız kullanan var ,
Kendim sony kullandım 2. senesine zor geldi ,
şimdi huawei kullanıyorum bakalım o ne kadar dayanacak ...
Elbette kişiden kişiye göre değişir ,ancak benim bahsettiğim ,MALZEME KALİTESİ , işlemci -ram şu olmuş bu olmuş 2.plan...
Kendi gözlem ve tecrübeniz nedir ?
iyi forumlar dilerim...
(bu cicili bicili şeylere binlerce lira ödenmekte ,6 ay için mi 7 ay için mi!!!)
Mesela Asus kullanan bir arkadaşım 4 senedir aynı telefonu kullanıyor asus live mıydı modeli her neise işte...)
iyi forumlar arkadaşlar....
2 Yanıt Yanıtla +1
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expressimo 2 ay sendemail
Hangi model aldınız ve oyun oynadınız mı içinde ? Ben ısılarına kadar inceleyip aldım telefonumu. Samsung j7 2016 ile 3. yılıma girmek üzereyim oreo çıktı ama ben hala marshmallow dayım. 2gb ram var telde 3 olsa 7.0 kuracaktım İtalya romu. Güvenmiyorum 2gb az kalabilir. Ama şunu söyleyebilirim 1300tl ye aldığım bir tel için beni muazzam memnun etti hele ki s5 den sonra... Htc eski olanları taş gibiydi,nokia zaten belli kalitesi Apple kadar üstün. Huawei e güvenemiyorum hala. Xiaomi bana daha başarılı geliyor. Samsung çok kurcalamaya gelmez. GM lerin ömrü az,Nokia iyi duruyor şimdilik,windows olanları muazzamdı. Lg bulaşmayın sony yi mumla aratır. Asus mesela kronik sorun çıkmazsa ki genelde çıkıyor o da dayanır. Vestel aman uzak durun. Casper da sony kadar dayanır gibi geliyor bana ilginçtir. Motorola da pek iyi değil henüz. Lenovonun cortlayan telefonlarını bilen bilir. Moto z yi hariç tutayım hadi o kaliteli. Bazı motorolalar çok iyiydi ama kronik sorunlar bezdirirdi. Yine de çok hoş kullanımı zevkli telefonlar üretti hep. Blackberry de sakat bence. Bir iki modeli hariç gerisi tırt. Keyone iyi ama.
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expressimo 2 ay sendemail
Hangi model aldınız ve oyun oynadınız mı içinde ? Ben ısılarına kadar inceleyip aldım telefonumu. Samsung j7 2016 ile 3. yılıma girmek üzereyim oreo çıktı ama ben hala marshmallow dayım. 2gb ram var telde 3 olsa 7.0 kuracaktım İtalya romu. Güvenmiyorum 2gb az kalabilir. Ama şunu söyleyebilirim 1300tl ye aldığım bir tel için beni muazzam memnun etti hele ki s5 den sonra... Htc eski olanları taş gibiydi,nokia zaten belli kalitesi Apple kadar üstün. Huawei e güvenemiyorum hala. Xiaomi bana daha başarılı geliyor. Samsung çok kurcalamaya gelmez. GM lerin ömrü az,Nokia iyi duruyor şimdilik,windows olanları muazzamdı. Lg bulaşmayın sony yi mumla aratır. Asus mesela kronik sorun çıkmazsa ki genelde çıkıyor o da dayanır. Vestel aman uzak durun. Casper da sony kadar dayanır gibi geliyor bana ilginçtir. Motorola da pek iyi değil henüz. Lenovonun cortlayan telefonlarını bilen bilir. Moto z yi hariç tutayım hadi o kaliteli. Bazı motorolalar çok iyiydi ama kronik sorunlar bezdirirdi. Yine de çok hoş kullanımı zevkli telefonlar üretti hep. Blackberry de sakat bence. Bir iki modeli hariç gerisi tırt. Keyone iyi ama.
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khytr89 2 ay
Note 7 nin patladigini unuttum da apple in telefonu oyle tutmayin soyle tutun demesini, haaa birde bataryadan dolayi kasitli yavaslatma skandalini unutamadim
1 Yanıt Yanıtla +3
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hömmgüzel 2 ay khytr89
Hiç biri babamızın oğlu değil ikisinide unutma daha iyi
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Mellkor 2 ay
Günlük kullanıcılar için zaten 6gb oldukça iyi bir rakam 8gb biraz abartıya kaçıyor. Ram kadar fiyatta önemli. Artık donanımdan ziyade fiyata bakar olduk
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Fenomenon 2 ay
6gb telefonlar için gayet yeterli. ilk önce normal s10'ları satarlar ardından 6gb versiyonu daha ucuza piyasaya sürerler. piyasada daha uzun süre canlı kalmış olurlar.
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