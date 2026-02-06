A101 marketlerde Casio F91W kol saati satılıyor

5 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri
5 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait kol saatleri yer alıyor. Firmanın efsanesi haline gelen Casio F-91W erkek kol saati 699TL iken Casio GA-010 kol saatleri de 4999TL olarak satılacak.
Klasik kadranlarda ise Casio MTP-1302PD erkek kol saati 3499TL iken Casio MTP-VD01L erkek kol saat 1399TL, Casio MTP-V005D erkek kol saati 1299TL, Casio LTP-V005D kadın kol saati 1299TL, Casio LTP-V002GL kadın kol saati 1149TL fiyat etiketine sahip.