    A101 marketlerde Casio F91W kol saati satılıyor

    5 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait F91W modeli başta olmak üzere pek çok kol saati ve Samsung Galaxy Z Flip 7 SE katlanabilir telefon modeli yer alıyor. 

    5 Şubat A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin Esktra kataloğunda kol saatlerinden akıllı evcil hayvan ekipmanlarına, akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara ve dizüstü bilgisayarlara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

    5 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    5 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait kol saatleri yer alıyor. Firmanın efsanesi haline gelen Casio F-91W erkek kol saati 699TL iken Casio GA-010 kol saatleri de 4999TL olarak satılacak.

    Klasik kadranlarda ise Casio MTP-1302PD erkek kol saati 3499TL iken Casio MTP-VD01L erkek kol saat 1399TL, Casio MTP-V005D erkek kol saati 1299TL, Casio LTP-V005D kadın kol saati 1299TL, Casio LTP-V002GL kadın kol saati 1149TL fiyat etiketine sahip.

