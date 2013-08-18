Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

50 Cent'den kablosuz 3D ses veren hoparlör : SYNC 50 Wireless Speaker

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
797
1
11
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
50 Cent'den kablosuz 3D ses veren hoparlör : SYNC 50 Wireless Speaker

Son dönemlerde ünlü rap yıldızlarını ses sistemleri veya ses teknolojileri ile ilişkilendirilirken buluyoruz. Dr. Dre'nin ortağı olduğu Beats by Dre firmasının çeşitli kulaklık ve ses sistemlerini görürken, diğer bir rap yıldızı 50 Cent de benzer bir girişim içerisinde.

Curtis 50 Cent Jackson, SMS Audio adlı bir firma ile ortak olarak kendi ismini taşıyan pek çok ses ürününü piyasaya sürmüştü. Firmanın son ürünü ise SYNC By 50 Cent Wireless Speaker oldu.

Bluetooth 4.0 aptX teknolojisi kullanan kablosuz hoparlör, 50mm'lik profesyonel olarak ayarlanmış sürücüler içeriyor. Omni yönelimli 3D stereo ses teknolojisi ile dinamik ve kristal berraklığında 3 boyutlu ses kalitesi mümkün oluyor. 

Ön panelde dokunmatik kontrol tuşları yer alırken, ayarlanmış 5 ekolayzır, NFC desteği, 12 saat kullanım süresi sunan şarj edilebilir batarya, 3.5mm jak girişi, eller serbest görüşme yapabilme şeklinde diğer özellikler mevcut. SYNC By 50 Cent Wireless Speaker an itibariyle 200$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. 

http://smsby50.com/products/sync-by-50-portable-wireless-speaker Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HitmaN_47 6 yıl en beğenilen
50 cent ismi icinde 100 dolar veriyormuyuz
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 6 yıl
200 dolara ufak bi sistem kurulur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: HitmaN_47
50 cent ismi icinde 100 dolar veriyormuyuz

AptX için veriyoruz. Gecikmesiz, anında ve gerçek zamanlı ses iletimi sağlıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Loney 6 yıl
S. Hawking

3Dnin ne özelliği var?


Şöyle açıklanabilir belki. kullandığım logitech z906 5.1 kanal. bir walkman bağladığım zaman 2 kanal ses veriyor. Ama 3d moduna alınca tüm uydulardan ses geliyor. Daha gür oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 6 yıl
S. Hawking
3Dnin ne özelliği var?

Bende ses sistemini alırken öyle düşünüyordum fakat söylendikleri gibi dizildiğinde gerçekten müzikle berabersiniz gibi özellikle müzik kaliteliyse flac vb.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 6 yıl
Ürünün fiyatı xxx dolar 50 CENT olmalıydı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeufeL-07 6 yıl
Fiyatı bayağı uygunmuş. 50 cent :P
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 6 yıl
Bi şarkıcı 50 cent sandım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Eminem'den karşılık bekliyoruz, bakalım nasıl bir kulaklık/hoparlör ile gelecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HitmaN_47 6 yıl en beğenilen
50 cent ismi icinde 100 dolar veriyormuyuz
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 6 yıl
3D'nin ne özelliği var?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl N. Chomsky
S. Hawking

3D'nin ne özelliği var?

Daha gerçekçi sesler sunuyor. Anlatmakla olmaz, aradaki farkı görmek için bizzat deneyimlemek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
797 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Müzik / Ses Sistemleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Beyninizi overclock edin, iPhone 5S ve 5C, Sony Honami ve daha fazlası... 6 yıl LG Pocket Photo video inceleme "Akıllı telefonlar için taşınabilir fotoğraf yazıcısı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim