50 Cent'den kablosuz 3D ses veren hoparlör : SYNC 50 Wireless Speaker

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Son dönemlerde ünlü rap yıldızlarını ses sistemleri veya ses teknolojileri ile ilişkilendirilirken buluyoruz. Dr. Dre'nin ortağı olduğu Beats by Dre firmasının çeşitli kulaklık ve ses sistemlerini görürken, diğer bir rap yıldızı 50 Cent de benzer bir girişim içerisinde.
Curtis 50 Cent Jackson, SMS Audio adlı bir firma ile ortak olarak kendi ismini taşıyan pek çok ses ürününü piyasaya sürmüştü. Firmanın son ürünü ise SYNC By 50 Cent Wireless Speaker oldu.
Bluetooth 4.0 aptX teknolojisi kullanan kablosuz hoparlör, 50mm'lik profesyonel olarak ayarlanmış sürücüler içeriyor. Omni yönelimli 3D stereo ses teknolojisi ile dinamik ve kristal berraklığında 3 boyutlu ses kalitesi mümkün oluyor.
Ön panelde dokunmatik kontrol tuşları yer alırken, ayarlanmış 5 ekolayzır, NFC desteği, 12 saat kullanım süresi sunan şarj edilebilir batarya, 3.5mm jak girişi, eller serbest görüşme yapabilme şeklinde diğer özellikler mevcut. SYNC By 50 Cent Wireless Speaker an itibariyle 200$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
http://smsby50.com/products/sync-by-50-portable-wireless-speaker Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AptX için veriyoruz. Gecikmesiz, anında ve gerçek zamanlı ses iletimi sağlıyor...
Şöyle açıklanabilir belki. kullandığım logitech z906 5.1 kanal. bir walkman bağladığım zaman 2 kanal ses veriyor. Ama 3d moduna alınca tüm uydulardan ses geliyor. Daha gür oluyor
Bende ses sistemini alırken öyle düşünüyordum fakat söylendikleri gibi dizildiğinde gerçekten müzikle berabersiniz gibi özellikle müzik kaliteliyse flac vb.
Daha gerçekçi sesler sunuyor. Anlatmakla olmaz, aradaki farkı görmek için bizzat deneyimlemek lazım.
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