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    YouTube'un web sitesi artık daha fazla tablet dostu!

    YouTube, dokunmatik ekranlı cihazlar için web sitesinin kullanışlılığını artıracak güncellemeler alıyor. Artık tabletler ile YouTube'da daha rahat gezinilebilecek.
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    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    YouTube'un web sitesi artık daha fazla tablet dostu!

    YouTube, günlük olarak sitesine uğrayan milyonlarca kullanıcıyla dünyanın en çok kullanılan video hizmetidir. Bu hafta Google, YouTube'un web sitesinin dokunmatik ekranlarda daha kolay kullanılmasını sağlayacak bazı güncellemeler sundu.

    Güncelleme, dokunmatik ekranlı cihazlara kullanım kolaylığı getiriyor 

    Bir tablet veya dokunmatik ekrana sahip dizüstü bilgisayar kullanarak YouTube web sitesine giderseniz, artık tüm video küçük resimlerinin altında sürekli olarak gösterilen "üç nokta" menü seçeneğinin mevcut olduğunu göreceksiniz. Önceden, “üç nokta” seçeneğinin görünmesi için bir imleci video başlığının üzerine getirmeniz gerekiyordu. Bu durum, dokunmatik ekranlı büyük cihazlarda kullanım zorluğu yaratıyordu

    İlginizi Çekebilir Avatar Youtuber'lar COVID-19 videolarından para kazanabilecekler ancak bazı sınırlamalarla

    Ayrıca Bkz. "Apple, iOS 14 ile uygulamaları tamamen yüklemeden denemenize izin verebilir"

    Dokunmatik ekranlı cihazlar için daha iyi desteğin yanı sıra, YouTube'un en son güncellemesi, belirli bir günde/tarihte hangi videoları izlediğinizi söyleyen “İzleme Geçmişi” iyileştirmelerini de içeriyor.

    Güncelleme ile artık oynatma listelerinizdeki videoları "Yukarı/aşağı taşı" seçenekleriyle düzenlemenin yeni bir yolu vardır, böylece artık videoları sürükleyip bırakmak zorunda kalmazsınız. Bu, daha önceki sürümlerde yer alıyordu ancak YouTube, bir süreliğine bu özelliği kaldırmıştı.

    Yeni güncelleme ile web sitesinde bulunan simgelerin boyutlarını da büyütüldü. Bu sayede dokunmatik ekrana sahip cihazlarınızdan simgelere dokunmak isterseniz daha kolay erişebileceksiniz.



    https://www.engadget.com/youtube-website-tablet-friendly-033155783.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rajeesh 35 dk.
    ama artık desktop friendly değil. her şeyi mobil ui yapıcaz diye kasmalarından biz işkence cekiyoruz
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    NaciAydinlar 50 dk. yeni yorumcu
    Çok iyi olmuş ama bınu nasıl yapıcaklar ara yüzü kolaylaşyırmaları tercihim
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