Aselsan’dan sağlıkta atak: Kalp cihazları sokaklarda, röntgen cihazları hastanelerde

Tam Boyutta Gör Türkiye’de sağlık teknolojilerine yönelik yerli üretim hamleleri yeni bir eşiğe taşınıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hem hayati ekipmanlarda dışa bağımlılığın azalacağını hem de kritik cihazların yakın dönemde sahada kullanılmaya başlayacağını duyurdu. Bakan, 2026’da ilk yerli kalp akciğer makinesinin hastanelerde hizmete gireceğini, aynı yıl kanser ilaçları ve çeşitli moleküler ilaçların yerli üretimle hastalara sunulacağını açıkladı. Memişoğlu ayrıca ani kalp durmalarında kullanılan otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazlarının da tamamen yerli olarak üretildiğini belirterek bu cihazların kamusal alanlarda erişilebilir hale getirileceğini söyledi.

Ankara’da 25 yere OED yerleştirildi

Bu kapsamda Ankara’da 25 farklı noktaya yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN’ın ortak çalışmasıyla geliştirilen cihazlar, ani kalp durmalarında acil ekipler ulaşana kadar geçen kritik sürede vatandaşların hızlı müdahale edebilmesini amaçlıyor. OED’ler, anlık konum takibi, batarya seviyesi izleme ve aktiflik durumu denetimi gibi özellikleri sayesinde 7 gün 24 saat Bakanlık tarafından takip ediliyor. Bu sistemle cihazların her an kullanılabilir durumda olması garanti altında tutuluyor.

Tam Boyutta Gör SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bensu Bulut, cihazların kullanımını herkesin rahatlıkla anlayabileceği biçimde tasarlandığını belirtti. OED’nin kalp ritmini analiz eden ve uygun ritim tespit edildiğinde otomatik şok verebilen bir yapıda olduğunu söyleyen Bulut, sesli ve görsel yönlendirmelerin adım adım uygulamayı desteklediğini vurguladı. Tıbbi eğitimi olmayan kişilerin de güvenle kullanabileceği bu yapı sayesinde, ani kalp durması yaşayan bir kişiye olay yerindeki herhangi bir vatandaş tarafından hızlı şekilde müdahale edilebiliyor.

Aselsan röntgen cihazları teslim edildi

Tam Boyutta Gör ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise şirketin sağlık teknolojilerindeki büyümesinin yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı. Akyol, mobil dijital röntgen cihazları için düzenlenen teslimat töreninde yaptığı açıklamada “Milletimize şifa dağıtan hastanelerimizde de ASELSAN imzalı röntgen cihazları görecek olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 30 tane mobil röntgen cihazını teslim edildi. HealthView ADR-100M ve ADR-M100 olarak adlandırılan mobil dijital röntgen cihazları, yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleme, düşük radyasyon seviyesi ve duvar arkasından çekim gibi özellikleriyle uluslararası alanda rekabet edebilecek bir teknik seviyeye sahip.

ASELSAN’ın geliştirdiği mobil röntgen cihazı, 5 yıllık bir Ar-Ge sürecinin ürünü ve 2 bin 100’den fazla bileşen içeriyor. Cihazın tüm tasarım bilgi birikimi ASELSAN’a ait. Kısa vadede, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile yapılacak çalışmalarla cihazlara yerli yapay zeka destekli karar destek yazılımı entegre edilecek. Böylece acil servislerde görüntülerin ön değerlendirilmesi hızlanacak. Ayrıca cihazda kullanılan yüksek gerilim jeneratörü ile görüntü işleme algoritmalarının da önümüzdeki yıllarda tamamen yerli üretime geçmesi hedefleniyor.

Akyol, ventilatör ve OED üretiminde gelinen noktaya da dikkat çekerek, bugüne kadar üretilen 27 binden fazla ventilatör ve OED cihazının yarısının 26 ülkeye ihraç edildiğini aktardı. Önümüzdeki yıl dünyada yalnızca birkaç firmanın ürettiği kalp akciğer makinesi ile manuel defibrilatörün seri üretimine başlanacağını belirten Akyol, 2030’a kadar en az 11 yeni tıbbi cihazın yerli olarak geliştirilmesini planladıklarını söyledi.

