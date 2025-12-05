Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aselsan’dan sağlıkta atak: Kalp cihazları sokaklarda, röntgen cihazları hastanelerde

    ASELSAN’ın geliştirdiği yerli OED cihazları ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi hızlandırırken mobil röntgen ve diğer tıbbi cihazlar da sağlık altyapısını destekliyor.

    Aselsan sağlıkta atağa kalktı: Kalp cihazları artık sokaklarda Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de sağlık teknolojilerine yönelik yerli üretim hamleleri yeni bir eşiğe taşınıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hem hayati ekipmanlarda dışa bağımlılığın azalacağını hem de kritik cihazların yakın dönemde sahada kullanılmaya başlayacağını duyurdu. Bakan, 2026’da ilk yerli kalp akciğer makinesinin hastanelerde hizmete gireceğini, aynı yıl kanser ilaçları ve çeşitli moleküler ilaçların yerli üretimle hastalara sunulacağını açıkladı. Memişoğlu ayrıca ani kalp durmalarında kullanılan otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazlarının da tamamen yerli olarak üretildiğini belirterek bu cihazların kamusal alanlarda erişilebilir hale getirileceğini söyledi.

    Ankara’da 25 yere OED yerleştirildi

    Bu kapsamda Ankara’da 25 farklı noktaya yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN’ın ortak çalışmasıyla geliştirilen cihazlar, ani kalp durmalarında acil ekipler ulaşana kadar geçen kritik sürede vatandaşların hızlı müdahale edebilmesini amaçlıyor. OED’ler, anlık konum takibi, batarya seviyesi izleme ve aktiflik durumu denetimi gibi özellikleri sayesinde 7 gün 24 saat Bakanlık tarafından takip ediliyor. Bu sistemle cihazların her an kullanılabilir durumda olması garanti altında tutuluyor.

    Aselsan sağlıkta atağa kalktı: Kalp cihazları artık sokaklarda Tam Boyutta Gör
    SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bensu Bulut, cihazların kullanımını herkesin rahatlıkla anlayabileceği biçimde tasarlandığını belirtti. OED’nin kalp ritmini analiz eden ve uygun ritim tespit edildiğinde otomatik şok verebilen bir yapıda olduğunu söyleyen Bulut, sesli ve görsel yönlendirmelerin adım adım uygulamayı desteklediğini vurguladı. Tıbbi eğitimi olmayan kişilerin de güvenle kullanabileceği bu yapı sayesinde, ani kalp durması yaşayan bir kişiye olay yerindeki herhangi bir vatandaş tarafından hızlı şekilde müdahale edilebiliyor.

    Aselsan röntgen cihazları teslim edildi

    Aselsan sağlıkta atağa kalktı: Kalp cihazları artık sokaklarda Tam Boyutta Gör
    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise şirketin sağlık teknolojilerindeki büyümesinin yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı. Akyol, mobil dijital röntgen cihazları için düzenlenen teslimat töreninde yaptığı açıklamada “Milletimize şifa dağıtan hastanelerimizde de ASELSAN imzalı röntgen cihazları görecek olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 30 tane mobil röntgen cihazını teslim edildi. HealthView ADR-100M ve ADR-M100 olarak adlandırılan mobil dijital röntgen cihazları, yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleme, düşük radyasyon seviyesi ve duvar arkasından çekim gibi özellikleriyle uluslararası alanda rekabet edebilecek bir teknik seviyeye sahip.

    ASELSAN’ın geliştirdiği mobil röntgen cihazı, 5 yıllık bir Ar-Ge sürecinin ürünü ve 2 bin 100’den fazla bileşen içeriyor. Cihazın tüm tasarım bilgi birikimi ASELSAN’a ait. Kısa vadede, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile yapılacak çalışmalarla cihazlara yerli yapay zeka destekli karar destek yazılımı entegre edilecek. Böylece acil servislerde görüntülerin ön değerlendirilmesi hızlanacak. Ayrıca cihazda kullanılan yüksek gerilim jeneratörü ile görüntü işleme algoritmalarının da önümüzdeki yıllarda tamamen yerli üretime geçmesi hedefleniyor.

    Akyol, ventilatör ve OED üretiminde gelinen noktaya da dikkat çekerek, bugüne kadar üretilen 27 binden fazla ventilatör ve OED cihazının yarısının 26 ülkeye ihraç edildiğini aktardı. Önümüzdeki yıl dünyada yalnızca birkaç firmanın ürettiği kalp akciğer makinesi ile manuel defibrilatörün seri üretimine başlanacağını belirten Akyol, 2030’a kadar en az 11 yeni tıbbi cihazın yerli olarak geliştirilmesini planladıklarını söyledi.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsan-genel-muduru-akyol-hastanelerimizde-aselsan-imzali-rontgen-cihazlari-gorecek-olmanin-gururunu-yasiyoruz/3761289 https://www.aa.com.tr/tr/saglik/saglik-bakani-memisoglu-ozellikle-saglik-turizmini-termal-turizmini-mevzuatsal-anlamda-yeniliyoruz/3761829 https://www.aa.com.tr/tr/saglik/ani-kalp-durmalarina-karsi-uretilen-yerli-cihaz-ankarada-25-noktaya-yerlestirildi/3762306
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilk mesaj ne olmalı mitsubishi colt kronik sorunları 1.2 clio duster en çok tutulan modeli hangisi n75 valfi arızası belirtileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum