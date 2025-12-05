Aselsan’dan sağlıkta atak: Kalp cihazları sokaklarda, röntgen cihazları hastanelerde

Ankara’da 25 yere OED yerleştirildi
Bu kapsamda Ankara’da 25 farklı noktaya yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN’ın ortak çalışmasıyla geliştirilen cihazlar, ani kalp durmalarında acil ekipler ulaşana kadar geçen kritik sürede vatandaşların hızlı müdahale edebilmesini amaçlıyor. OED’ler, anlık konum takibi, batarya seviyesi izleme ve aktiflik durumu denetimi gibi özellikleri sayesinde 7 gün 24 saat Bakanlık tarafından takip ediliyor. Bu sistemle cihazların her an kullanılabilir durumda olması garanti altında tutuluyor.
Aselsan röntgen cihazları teslim edildi
ASELSAN’ın geliştirdiği mobil röntgen cihazı, 5 yıllık bir Ar-Ge sürecinin ürünü ve 2 bin 100’den fazla bileşen içeriyor. Cihazın tüm tasarım bilgi birikimi ASELSAN’a ait. Kısa vadede, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile yapılacak çalışmalarla cihazlara yerli yapay zeka destekli karar destek yazılımı entegre edilecek. Böylece acil servislerde görüntülerin ön değerlendirilmesi hızlanacak. Ayrıca cihazda kullanılan yüksek gerilim jeneratörü ile görüntü işleme algoritmalarının da önümüzdeki yıllarda tamamen yerli üretime geçmesi hedefleniyor.
Akyol, ventilatör ve OED üretiminde gelinen noktaya da dikkat çekerek, bugüne kadar üretilen 27 binden fazla ventilatör ve OED cihazının yarısının 26 ülkeye ihraç edildiğini aktardı. Önümüzdeki yıl dünyada yalnızca birkaç firmanın ürettiği kalp akciğer makinesi ile manuel defibrilatörün seri üretimine başlanacağını belirten Akyol, 2030'a kadar en az 11 yeni tıbbi cihazın yerli olarak geliştirilmesini planladıklarını söyledi.