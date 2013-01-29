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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

500px uygulaması yeniden App Store’da

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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500px uygulaması yeniden App Store’da
Apple tarafından, çocuk pornosu içeriği yer aldığı gerekçesiyle silinen 500px uygulaması, bugün yeniden App Store’a alındı.

500px dünyanın en büyük fotoğraf depolama ve servisleri arasında yer alıyor. Her gün milyonlarca insanın girdiği sitenin, ayrıca akıllı telefonlar ve tabletler için de uygulamaları mevcut. Geçtiğimiz günlerde içerisinde “Çocuk Pornosu”  barındırdığı gerekçesiyle Apple tarafından App Store üzerinden silinen 500px uygulaması, bugün tekrardan App Store üzerindeki yerini aldı. Son gelişmeler sonucunda uygulama üzerine bir “Rapor Etme” butonu ekleyen firma, kullanıcılara çocuk pornosu ya da vahşet gibi farklı konuları direkt olarak şikayet edebilme imkanı getirmiş oldu. 

500px yetkilileri, şikayetler ile anında ilgileneceklerini, şikayet edilen içeriklerin zaman kaybetmeden silineceğini ve bu içerikleri paylaşanların sistemlerinden çıkarılacağını belirtti.


http://news.cnet.com/8301-13579_3-57566457-37/500px-photo-app-back-in-ios-app-store-after-porn-allegations/?part=rss&subj=news&tag=title Yorum Yaz
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Smile75 6 yıl
Bunların Tumblr'den harbi haberi yok yaw.
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vitor reis 6 yıl
apple ın sadece işletim sistemi değil gözleri de ış dünyaya kapalı sanırım. tumblr?
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
Ne yaptıkları belli değil ki tumblr ne oluyo burda?
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