500px uygulaması yeniden App Store’da

Apple tarafından, çocuk pornosu içeriği yer aldığı gerekçesiyle silinen 500px uygulaması, bugün yeniden App Store’a alındı.





500px dünyanın en büyük fotoğraf depolama ve servisleri arasında yer alıyor. Her gün milyonlarca insanın girdiği sitenin, ayrıca akıllı telefonlar ve tabletler için de uygulamaları mevcut. Geçtiğimiz günlerde içerisinde “Çocuk Pornosu” barındırdığı gerekçesiyle Apple tarafından App Store üzerinden silinen 500px uygulaması, bugün tekrardan App Store üzerindeki yerini aldı. Son gelişmeler sonucunda uygulama üzerine bir “Rapor Etme” butonu ekleyen firma, kullanıcılara çocuk pornosu ya da vahşet gibi farklı konuları direkt olarak şikayet edebilme imkanı getirmiş oldu.





500px yetkilileri, şikayetler ile anında ilgileneceklerini, şikayet edilen içeriklerin zaman kaybetmeden silineceğini ve bu içerikleri paylaşanların sistemlerinden çıkarılacağını belirtti.





http://news.cnet.com/8301-13579_3-57566457-37/500px-photo-app-back-in-ios-app-store-after-porn-allegations/?part=rss&subj=news&tag=title