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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"512 MB RAM'li cihazlarda bazı Windows 10 özellikleri kısıtlanabilir"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4b
1
47
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz gün Windows Phone kullanıcılarını heyecanlandıran Windows 10 mobil versiyonun sızıntılarını "Windows 10 Mobil sürümünü ekran görüntüleri sızdırıldı" haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Windows 10 mobil sürümün de Şubat ayı içinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Ön izlemenin yayınlanmasına sayılı günler kala Windows Phone cihazların tanıtımı ve tasarımından sorumlu Joe Belfiore 512 MB bellekli cihazlara sahip kullanıcıları üzecek bir açıklama yaptı.
Windows Phone işletim sistemli cihazlar arasında en çok satış rakamına ulaşan Lumia 520 modeli ile birlikte diğer 512 MB bellekli cihazlar da büyük bir paya sahip. Microsoft'da bu cihazlara verdiği güncelleme sözünü tutarak Windows 10 mobil sürümüne güncelleneceğini açıklamıştı. Joe Belfiore attığı tweette 512 MB bellekli cihazlar için çalıştıklarını, bu cihazlar için Windows 10'un kullanılabilir olması konusunda oldukça hevesli olduklarını dile getirirken Windows 10 mobilin bazı özelliklerinin kesintiye uğrayabileceğini belirtti.

Şimdilik ne gibi özelliklerin kısıtlanabileceği bilinmiyor, ancak Windows 10 mobil ön izleme sürümünün yayınlanmasıyla bu ayrımın daha detaylı şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Lumia 520 dışında, Lumia 530,620,625,630,720  modelleri de 512 MB bellek bulunduruyor.

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OverClocK1ng 4 yıl
256 MB olanı çıkarttıktan hemen sonra da aynı şeyi söylemişlerdi.
Bunda da söylemişler.
Bildiğimiz Microsoft işte.
Zamanında bir sürü kişi bana Microsoft'u savunuyordu.
Şimdi DonanımHaber'in kendi editörleri bile Windows Phone cihaz almayın diyorlar.
Kendileri bile kullanmayız diyorlar. Sakalımız yok ki sözümüz geçsin...
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parmen 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

256 MB olanı çıkarttıktan hemen sonra da aynı şeyi söylemişlerdi.
Bunda da söylemişler.

Bildiğimiz Microsoft işte.

Zamanında bir sürü kişi bana Microsoft'u savunuyordu.

Şimdi DonanımHaber'in kendi editörleri bile Windows Phone cihaz almayın diyorlar.
Kendileri bile kullanmayız diyorlar. Sakalımız yok ki sözümüz geçsin...

neden kullanmayalım.bu işletim sistemi hakkında pek fazla bilgim yok.anlatırmısınız?ben l820 alacağım mesela,tek sebebi de o fiyat aralığında android bulamamam
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Oczipka 4 yıl
Sonunda ban lanmış trol arkadaş. Bir insan her gün gelip uğraşırmı böyle şeylerle çok yalnız dı herelde.
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bestofMd 4 yıl

belliydi böyle olacağı
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AMERICAN 4 yıl
e bunu herkes biliyor zaten.ama yine de güncellemenin geliyor olması ve hiçbir zaman performans olarak geriye GİTMEMESİ tek başına büyük bir ARTIdır.

Kimileri 2 gün sonra unuturken telefonlarını,Microsoft yıllarca desteğini sürdürüyor,her ürününde hem de!
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Fiyaka1903 4 yıl
Cok komik insanlar var gerçekten. Apple en ust modeline verdiginin 10 da 1 i ozelliginde guncellemeyi eski telefonlarina verirken kral Apple helal Apple derler Microsoft ayni isi yapinca akillarinca dalga geceler. Tamam anlıyorum ederinin cok uzerinde para bayiliyorsunuz ama capsizca savunmak adina her android, wp haberlerini kirletmeyin kardesim.
Ben Microsoft'a sadece su acidan kiziyorum. Sahane otesi tasarimli lumia 1520'yi almak icin afedersiniz bi tarafimi yirtarken aptal Microsoft hala marketi 5 para etmeden oteye getiremedi. Bu kafayla nasıl buyuk satislar yapmayı planliyorlar anlamiyorum
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GOTHAM CITY 4 yıl Fiyaka1903
Fiyaka1903

Cok komik insanlar var gerçekten. Apple en ust modeline verdiginin 10 da 1 i ozelliginde guncellemeyi eski telefonlarina verirken kral Apple helal Apple derler Microsoft ayni isi yapinca akillarinca dalga geceler. Tamam anlıyorum ederinin cok uzerinde para bayiliyorsunuz ama capsizca savunmak adina her android, wp haberlerini kirletmeyin kardesim.



Ben Microsoft'a sadece su acidan kiziyorum. Sahane otesi tasarimli lumia 1520'yi almak icin afedersiniz bi tarafimi yirtarken aptal Microsoft hala marketi 5 para etmeden oteye getiremedi. Bu kafayla nasıl buyuk satislar yapmayı planliyorlar anlamiyorum

Ama Apple gerçekten kingdir kardeşim. Logosu yeter kardeşim. Yasak Elma kardeşim. Çok şık bir düşünce bence güzel kardeşim.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
android de yaşanılan bir durum
ama android çalıştırmam etmem demiyor süründürürüm diyor
bu arada firefox OS elbet bir şekliye güzel giriş yapacak :)
sabırla beklemedeyiz :D
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CoreXXX 4 yıl
kıstlanabilir ama çalışmıyor değil en azından. android 512 ramda açılamıyor bile tüm özellikleri çalışsa ne olurki? kullanamadıktan sonra
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destinati0n 4 yıl
L625 525 ten daha iyi oyun oynatıyorsa burda bi'şeyleri sorgulamak lazım.
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gultekinlive 4 yıl
Sizi bilmem ama ben Lumia 520'yi 800 liranın altındaki herhangi bir Android'le değişmem.
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Glorfindel1907 4 yıl
Bu haberi okuyalı bir hafta oldu neredeyse belkide geçmiştir.
Bu arada arkadaşlar şu yukarıdaki EFSANE gotham'ı ciddiye almayım Windows phone kısmının trolüdür kendisi
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MrKemal17 4 yıl gultekinlive
gultekinlive

Sizi bilmem ama ben Lumia 520'yi 800 liranın altındaki herhangi bir Android'le değişmem.

Moto G çok daha başarılı bir cihaz bence, 650TL'ye satılıyordu.
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doctor_bey 4 yıl
Alt seviye Windows cihaz kullananlar yandı
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