"512 MB RAM'li cihazlarda bazı Windows 10 özellikleri kısıtlanabilir"

Geçtiğimiz gün Windows Phone kullanıcılarını heyecanlandıran Windows 10 mobil versiyonun sızıntılarını "Windows 10 Mobil sürümünü ekran görüntüleri sızdırıldı" haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Windows 10 mobil sürümün de Şubat ayı içinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Ön izlemenin yayınlanmasına sayılı günler kala Windows Phone cihazların tanıtımı ve tasarımından sorumlu Joe Belfiore 512 MB bellekli cihazlara sahip kullanıcıları üzecek bir açıklama yaptı.
Windows Phone işletim sistemli cihazlar arasında en çok satış rakamına ulaşan Lumia 520 modeli ile birlikte diğer 512 MB bellekli cihazlar da büyük bir paya sahip. Microsoft'da bu cihazlara verdiği güncelleme sözünü tutarak Windows 10 mobil sürümüne güncelleneceğini açıklamıştı. Joe Belfiore attığı tweette 512 MB bellekli cihazlar için çalıştıklarını, bu cihazlar için Windows 10'un kullanılabilir olması konusunda oldukça hevesli olduklarını dile getirirken Windows 10 mobilin bazı özelliklerinin kesintiye uğrayabileceğini belirtti.
Şimdilik ne gibi özelliklerin kısıtlanabileceği bilinmiyor, ancak Windows 10 mobil ön izleme sürümünün yayınlanmasıyla bu ayrımın daha detaylı şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Lumia 520 dışında, Lumia 530,620,625,630,720 modelleri de 512 MB bellek bulunduruyor.
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Bunda da söylemişler.
Bildiğimiz Microsoft işte.
Zamanında bir sürü kişi bana Microsoft'u savunuyordu.
Şimdi DonanımHaber'in kendi editörleri bile Windows Phone cihaz almayın diyorlar.
Kendileri bile kullanmayız diyorlar. Sakalımız yok ki sözümüz geçsin...
neden kullanmayalım.bu işletim sistemi hakkında pek fazla bilgim yok.anlatırmısınız?ben l820 alacağım mesela,tek sebebi de o fiyat aralığında android bulamamam
Kimileri 2 gün sonra unuturken telefonlarını,Microsoft yıllarca desteğini sürdürüyor,her ürününde hem de!
Ben Microsoft'a sadece su acidan kiziyorum. Sahane otesi tasarimli lumia 1520'yi almak icin afedersiniz bi tarafimi yirtarken aptal Microsoft hala marketi 5 para etmeden oteye getiremedi. Bu kafayla nasıl buyuk satislar yapmayı planliyorlar anlamiyorum
Ama Apple gerçekten kingdir kardeşim. Logosu yeter kardeşim. Yasak Elma kardeşim. Çok şık bir düşünce bence güzel kardeşim.
ama android çalıştırmam etmem demiyor süründürürüm diyor
bu arada firefox OS elbet bir şekliye güzel giriş yapacak :)
sabırla beklemedeyiz :D
Bu arada arkadaşlar şu yukarıdaki EFSANE gotham'ı ciddiye almayım Windows phone kısmının trolüdür kendisi
Moto G çok daha başarılı bir cihaz bence, 650TL'ye satılıyordu.