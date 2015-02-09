"512 MB RAM'li cihazlarda bazı Windows 10 özellikleri kısıtlanabilir"

Geçtiğimiz gün Windows Phone kullanıcılarını heyecanlandıran Windows 10 mobil versiyonun sızıntılarını "Windows 10 Mobil sürümünü ekran görüntüleri sızdırıldı" haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Windows 10 mobil sürümün de Şubat ayı içinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Ön izlemenin yayınlanmasına sayılı günler kala Windows Phone cihazların tanıtımı ve tasarımından sorumlu Joe Belfiore 512 MB bellekli cihazlara sahip kullanıcıları üzecek bir açıklama yaptı.

Şimdilik ne gibi özelliklerin kısıtlanabileceği bilinmiyor, ancak Windows 10 mobil ön izleme sürümünün yayınlanmasıyla bu ayrımın daha detaylı şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Lumia 520 dışında, Lumia 530,620,625,630,720 modelleri de 512 MB bellek bulunduruyor.

Windows Phone işletim sistemli cihazlar arasında en çok satış rakamına ulaşan Lumia 520 modeli ile birlikte diğer 512 MB bellekli cihazlar da büyük bir paya sahip. Microsoft'da bu cihazlara verdiği güncelleme sözünü tutarak Windows 10 mobil sürümüne güncelleneceğini açıklamıştı. Joe Belfiore attığı tweette 512 MB bellekli cihazlar için çalıştıklarını, bu cihazlar için Windows 10'un kullanılabilir olması konusunda oldukça hevesli olduklarını dile getirirken Windows 10 mobilin bazı özelliklerinin kesintiye uğrayabileceğini belirtti.