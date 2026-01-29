Windows 11, 1 milyar kullanıcıyı geçti: Windows 10'un rekorunu solladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un 2025'in dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarına göre Windows 11, dünya genelinde 1 milyar kullanıcıya ulaştı. İşletim sistemi bu sayıya 1.576 günde erişerek, Windows 10'un aynı barajı aşma süresini geride bıraktı. Windows 10, 1 milyar kullanıcıya yaklaşık 1.706 günde ulaşmıştı.

Windows 10, benzer sayıya 6 yılda ulaşmıştı

Windows 11, Ekim 2021'de piyasaya sürülmesinin ardından zamanla daha modern bir arayüz ve yenilenmiş kullanıcı deneyimi sunacak şekilde evrildi. İlk dönemlerinde güncellemelerle gelen hatalar ve sistem sorunları nedeniyle eleştiriler alsa da, kullanıcı tabanındaki büyüme hız kesmeden devam etti. Üstelik bu yükselişin nispeten zorlu sistem gereksinimleri ile gerçekleştiğini söyleyelim.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, bu başarının Windows ekosistemi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgularken, Windows 10 desteğinin sona ermesinin de geçiş sürecini hızlandırdığını belirtti. Özellikle bireysel kullanıcılar ve kurumsal müşteriler, yeni sistemlere geçerken tercihlerini büyük ölçüde Windows 11'den yana kullandı.

Microsoft’tan Windows 11 için ikinci acil güncelleme 3 gün önce eklendi

Şirketin paylaştığı son verilere göre Windows gelirleri yıllık bazda %5 artış gösterdi. Bu artış, Microsoft'un beklentilerinin bir miktar altında kalsa da, Windows 11'in uzun vadede ana platform olarak konumlandırılacağını net biçimde kanıtlıyor. Dolayısıyla Windows 12 için uzun süreler daha beklemek gerekebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11, Windows 10'un rekorunu geride bıraktı!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: