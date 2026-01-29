Giriş
    Windows 11, 1 milyar kullanıcıyı geçti: Windows 10'un rekorunu solladı

    Windows 11, kullanıcı sayısında önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirketin son paylaştığı verilere göre, Windows 10'dan daha kısa sürede 1 milyar kullanıcıya ulaştı.

    Windows 11, Windows 10'un rekorunu geride bıraktı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un 2025'in dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarına göre Windows 11, dünya genelinde 1 milyar kullanıcıya ulaştı. İşletim sistemi bu sayıya 1.576 günde erişerek, Windows 10'un aynı barajı aşma süresini geride bıraktı. Windows 10, 1 milyar kullanıcıya yaklaşık 1.706 günde ulaşmıştı.

    Windows 10, benzer sayıya 6 yılda ulaşmıştı

    Windows 11, Ekim 2021'de piyasaya sürülmesinin ardından zamanla daha modern bir arayüz ve yenilenmiş kullanıcı deneyimi sunacak şekilde evrildi. İlk dönemlerinde güncellemelerle gelen hatalar ve sistem sorunları nedeniyle eleştiriler alsa da, kullanıcı tabanındaki büyüme hız kesmeden devam etti. Üstelik bu yükselişin nispeten zorlu sistem gereksinimleri ile gerçekleştiğini söyleyelim.

    Microsoft CEO'su Satya Nadella, bu başarının Windows ekosistemi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgularken, Windows 10 desteğinin sona ermesinin de geçiş sürecini hızlandırdığını belirtti. Özellikle bireysel kullanıcılar ve kurumsal müşteriler, yeni sistemlere geçerken tercihlerini büyük ölçüde Windows 11'den yana kullandı.

    Şirketin paylaştığı son verilere göre Windows gelirleri yıllık bazda %5 artış gösterdi. Bu artış, Microsoft'un beklentilerinin bir miktar altında kalsa da, Windows 11'in uzun vadede ana platform olarak konumlandırılacağını net biçimde kanıtlıyor. Dolayısıyla Windows 12 için uzun süreler daha beklemek gerekebilir.

