Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan 5G’ye özel hediye internet fırsatı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör 81 ilde 5G şebekesi aktif hale geldi ve Türkiye’de 5G dönemine geçildi. 5G’nin gelişi şerefine Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’da hediye internet kampanyası başladı. Hediye internetinizi etkinleştirerek 5G hız testi sonuçlarının kotanızdan gitmesini önleyebilirsiniz.

Türkiye’de 5G kullanıma sunuldu 3 sa. önce eklendi

🎁 Turkcell internetinizi 5’e katlıyor

Turkcell’de tarifenizdeki GB’lar 30 günlüğüne 5’e katlanıyor. Örneğin 10 GB internetli tarifedeki kullanıcılara 50 GB internet paketi. 20 GB interneti olanlara 100 GB hediye ediliyor.

💡 Turkcell hediye internet nasıl alınır?

Tam Boyutta Gör

Turkcell uygulamasında alt bardaki “Hediyeler” bölümünü ziyaret edin. En üstteki “5G ile Beşliyoruz” kampanyasının altındaki “Şimdi Katla” butonuna basarak hediye internetinizi alabilirsiniz. Turkcell uygulaması yüklü olmayan müşteriler 5KAT yazıp 2200’a SMS göndererek kampanyaya katılabilir.

🎁 Türk Telekom’dan 50 GB internet hediye

Türk Telekom, telefonu 5G’ye uyumlu faturalı müşterilerine 30 gün geçerli 50 GB mobil internet paketi hediye ediyor. Telefonunuz 5G’yi desteklemiyorsa bu hediyeden yararlanamıyorsunuz.

💡 Türk Telekom 50 GB hediye internet nasıl alınır?

Tam Boyutta Gör

Türk Telekom mobil uygulamasındaki “Bana Özel” kısmını ziyaret ederek “İnternet Paketleri” bölümünden hediye internetinizi etkinleştirebilirsiniz. SMS ile katılmak isterseniz HOSGELDIN 5G yazıp 5555’e SMS göndermeniz yeterli.

🎁 Vodafone’da bir günlük sınırsız internet

Vodafone, bir gün geçerli sınırsız internet paketi hediye ediyor. Bu kampanya için 1 Nisan’dan itibaren Vodafone Yanımda uygulamasından sınırsız paketinizi etkinleştirebilirsiniz. Herhangi bir limit olmadan bir gün doya doya internet kullanabilirsiniz.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: