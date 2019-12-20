6.4 inç ekran ve dört arka kameraya sahip Oppo A91 tanıtıldı

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Oppo A91 bugün Çin'de resmiyet kazandı. Orta sınıf modeller arasına katılan akıllı telefon büyük ekran, dörtlü arka kamera sistemi ve hızlı şarjı destekleyen geniş kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Oppo A91, 1080 × 2400 piksel çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.4 inçlik AMOLED ekrana sahip. Cihazdaki ekran ön panelin %90.7'sini kaplıyor. Parmak izi tarayıcısı ise ekranın altına entegre edilmiş.

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Akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P70 yonga seti ve 8 GB RAM'den alıyor. Dahili depolama kapasitesi 128 GB olan cihazın hafızasını microSD kart aracılığıyla 256 GB'a genişletmek mümkün.

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Dörtlü arka kamera

Oppo A91, 30 watt'lık VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.025 mAh kapasiteli bir batarya içeriyor. Akıllı telefonun arka panelinde görev yapan dörtlü kamera sisteminin açılımı şu şekilde:

48 megapiksel ana sensör (f/1.8)

119 derecelik görüş açısına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)

2 megapiksel makro kamera (f/2.4)

2 megapiksel derinlik sensörü (f/2.4)

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Fiyat etiketi de açıklandı

Cihazın ekranında bulunan damla çentikte 16 megapiksellik (f/2.0) bir selfie kamerasına yer verilmiş. Oppo A91'in diğer özelliklerini çift SIM kart, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

DC Dimming (karartma) teknolojisini destekleyen akıllı telefon 7.9 mm kalınlığında ve 172 gram ağırlığa sahip. Oppo A91 bugünden itibaren ön siparişe açıldı.

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Cihaz 26 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Siyah, Kırmızı ve Mavi olmak üzere üç renk seçeneği ile gelen akıllı telefonun fiyat etiketi 285 dolar.