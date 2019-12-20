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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den 14 dolarlık kablosuz klavye ve fare seti

    Xiaomi çevre birimleri yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket bu kez sade tasarıma sahip yeni bir kablosuz klavye ve fare seti çıkardı.
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    Çevre Birimleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'den 14 dolarlık kablosuz klavye ve fare seti
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    Xiaomi'nin sunduğu çevre birimleri arasına yeni bir kablosuz klavye ve fare seti eklendi. Çinli şirket tarafından piyasaya sürülen setin fiyat etiketi 14 dolar.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus, ürünlerinde hata bulan kullanıcılara 50 ila 7 bin dolar arasında ödül verecek"

    Kullanıcılar bu para karşılığında üzerinde iki buton ve kaydırma tekerleği bulunan bir fare ve 104 tuşlu bir klavyeye sahip olacaklar.

    Xiaomi Kablosuz Klavye ve Fare Seti'nin mütevazı özellikleri ve sade tasarımı, iş yerlerine yönelik olduğunu gösteriyor.

    Xiaomi'den 14 dolarlık kablosuz klavye ve fare seti
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    Güç tüketimi düşük

    Cihazların enerji verimliliği son derece etkileyici. Xiaomi, klavye ve farenin birlikte gelen pillerle iki yıla kadar çalışabileceğini belirtiyor.

    60 gram ağırlığındaki fare, 1000 DPI çözünürlükte optik sensöre sahip. PC ile iletişim kurmak için 2.4 GHz frekansında çalışan ve aynı zamanda farenin içinde saklanabilen bir USB alıcısı ile geliyor.

    Çin'de satılmaya başlanan setin uluslararası pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Akbaba89 2 dk.
    Komisyonsuz vergisiz 100 liraya geliyor. Ülkemizde 200 liraya yakın fiyata satılır Türkçe q klavye özelleştirmesi olursa
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