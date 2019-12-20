Xiaomi'den 14 dolarlık kablosuz klavye ve fare seti

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Xiaomi'nin sunduğu çevre birimleri arasına yeni bir kablosuz klavye ve fare seti eklendi. Çinli şirket tarafından piyasaya sürülen setin fiyat etiketi 14 dolar.

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Kullanıcılar bu para karşılığında üzerinde iki buton ve kaydırma tekerleği bulunan bir fare ve 104 tuşlu bir klavyeye sahip olacaklar.

Xiaomi Kablosuz Klavye ve Fare Seti'nin mütevazı özellikleri ve sade tasarımı, iş yerlerine yönelik olduğunu gösteriyor.

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Güç tüketimi düşük

Cihazların enerji verimliliği son derece etkileyici. Xiaomi, klavye ve farenin birlikte gelen pillerle iki yıla kadar çalışabileceğini belirtiyor.

60 gram ağırlığındaki fare, 1000 DPI çözünürlükte optik sensöre sahip. PC ile iletişim kurmak için 2.4 GHz frekansında çalışan ve aynı zamanda farenin içinde saklanabilen bir USB alıcısı ile geliyor.

Çin'de satılmaya başlanan setin uluslararası pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor.