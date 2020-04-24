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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    60 dolara telefon: 6.52 inç ekran, Android 10, 4.350 mAh pil ve üç arka kamera

    Doogee, 60 dolar fiyat etiketine sahip son derece ucuz bir telefon çıkardı. Doogee X95 olarak adlandırılan model 6.52 inç ekran, Android 10, 4.350 mAh pil, üç arka kamera ve modern tasarımla geliyor.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    60 dolara telefon: 6.52 inç ekran, Android 10, 4.350 mAh pil ve üç arka kamera
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    Doogee, 60 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonunu resmen tanıttı. Doogee X95 isimli model son derece ucuz olmasına karşın hiç de fena olmayan özellikler sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir"

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    Akıllı telefon çok daha pahalı modellerde gördüğümüz oldukça modern bir tasarıma sahip. Cihazda 19:9 en boy oranı ve HD+ çözünürlük sunan 6.52 inç LCD ekran yer alıyor. Panelin Gorilla Glass koruması bile var.

    Üçlü arka kamera sistemi

    Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan Doogee X95'in arka panelinde 13, 2 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 5 megapiksellik selfie kamerasına yer verilmiş.

    60 dolara telefon: 6.52 inç ekran, Android 10, 4.350 mAh pil ve üç arka kamera
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon MediaTek MT6737 işlemciyle geliyor. Ayrıca 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile sunulduğunu belirtelim. Ancak hafızasını microSD kart desteği sayesinde genişletmek mümkün.

    Doogee X95 şu anda AliExpress, GearBest ve Doogee‘nin kendi internet satış mağazasından sipariş edilebiliyor.



    https://www.doogeemall.com/en/buy/x95 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 55 dk. yeni yorumcu en beğenilen double or nothing
    inanılır gibi olmayan aslında kaç dolara mal etmeleri deil diger anlı şanlı şirketlerin bize kaç dolar soktukları bunlar böyle böyle insanlığı sömürüyorlar
    Yanıtla +7
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    double or nothing 1 sa.
    Kaç dolara mal ettiler de 60 dolara satabiliyorlar inanılır gibi değil.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    mokoko_TR 55 dk. yeni yorumcu double or nothing
    inanılır gibi olmayan aslında kaç dolara mal etmeleri deil diger anlı şanlı şirketlerin bize kaç dolar soktukları bunlar böyle böyle insanlığı sömürüyorlar
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yolyordam35 (yol yordam) 47 dk.
    - 5.7" 1440x720 18:9 hd+ekran

    - 12mp tek arka kamera (1080p)

    - 5mp ön kamera (720p)

    - mediatek helio a25 veya helio p22 işlemci

    - 3gb ram 32gb depolama

    - 3.000mah pil



    demekki benim ideal kullanım için düşündüğüm bu kombinasyonun ederi 50 dolar bile değil.



    meizu m6s telefonuma 1.000tl verdiren bu sisteme yazıklar olsun.
    Yanıtla +1
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 57 dk.
    60 dolar deme Türkiye fiyatı 800 tl. Türkiye'de dolar 7 değil 14 lira.
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    batar (barış atasayan) 1 sa.
    10 dolar daha koysunlarda ram le hdd arttırsınlar.
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    double or nothing 1 sa.
    Kaç dolara mal ettiler de 60 dolara satabiliyorlar inanılır gibi değil.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    mokoko_TR 55 dk. yeni yorumcu double or nothing
    inanılır gibi olmayan aslında kaç dolara mal etmeleri deil diger anlı şanlı şirketlerin bize kaç dolar soktukları bunlar böyle böyle insanlığı sömürüyorlar
    Yanıtla +7
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