60 dolara telefon: 6.52 inç ekran, Android 10, 4.350 mAh pil ve üç arka kamera

Doogee, 60 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonunu resmen tanıttı. Doogee X95 isimli model son derece ucuz olmasına karşın hiç de fena olmayan özellikler sunuyor.
Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir"İlginizi Çekebilir Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir
Akıllı telefon çok daha pahalı modellerde gördüğümüz oldukça modern bir tasarıma sahip. Cihazda 19:9 en boy oranı ve HD+ çözünürlük sunan 6.52 inç LCD ekran yer alıyor. Panelin Gorilla Glass koruması bile var.
Üçlü arka kamera sistemi
Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan Doogee X95'in arka panelinde 13, 2 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 5 megapiksellik selfie kamerasına yer verilmiş.
Akıllı telefon MediaTek MT6737 işlemciyle geliyor. Ayrıca 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile sunulduğunu belirtelim. Ancak hafızasını microSD kart desteği sayesinde genişletmek mümkün.
Doogee X95 şu anda AliExpress, GearBest ve Doogee‘nin kendi internet satış mağazasından sipariş edilebiliyor.
https://www.doogeemall.com/en/buy/x95 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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- 12mp tek arka kamera (1080p)
- 5mp ön kamera (720p)
- mediatek helio a25 veya helio p22 işlemci
- 3gb ram 32gb depolama
- 3.000mah pil
demekki benim ideal kullanım için düşündüğüm bu kombinasyonun ederi 50 dolar bile değil.
meizu m6s telefonuma 1.000tl verdiren bu sisteme yazıklar olsun.