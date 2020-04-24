60 dolara telefon: 6.52 inç ekran, Android 10, 4.350 mAh pil ve üç arka kamera

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Doogee, 60 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonunu resmen tanıttı. Doogee X95 isimli model son derece ucuz olmasına karşın hiç de fena olmayan özellikler sunuyor.

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Akıllı telefon çok daha pahalı modellerde gördüğümüz oldukça modern bir tasarıma sahip. Cihazda 19:9 en boy oranı ve HD+ çözünürlük sunan 6.52 inç LCD ekran yer alıyor. Panelin Gorilla Glass koruması bile var.

Üçlü arka kamera sistemi

Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan Doogee X95'in arka panelinde 13, 2 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 5 megapiksellik selfie kamerasına yer verilmiş.

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Akıllı telefon MediaTek MT6737 işlemciyle geliyor. Ayrıca 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile sunulduğunu belirtelim. Ancak hafızasını microSD kart desteği sayesinde genişletmek mümkün.

Doogee X95 şu anda AliExpress, GearBest ve Doogee‘nin kendi internet satış mağazasından sipariş edilebiliyor.

https://www.doogeemall.com/en/buy/x95

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