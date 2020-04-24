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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir

    UBI Research analisti Chung-Hoon Lee, Apple'ın yeni nesil iPhone modelleriyle ilgili fiyat öngörülerini paylaştı. Lee'ye göre giriş seviyesi iPhone 12, 600 ila 700 dolar arası bir fiyatla gelecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir
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    Apple'ın iPhone 12 serisini ne zaman tanıtacağı henüz belli değil ancak akıllı telefonlarla ilgili detaylar internete düşmeye devam ediyor. En ilgi çekici sızıntılar da şüphesiz ki fiyat etiketiyle ilgili olanlar.

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    UBI Research analisti ve endüstri uzmanı Chung-Hoon Lee, iPhone 12'nin başlangıç modelinin iPhone 11'den bile daha uygun fiyata sahip olabileceğini söylüyor.

    Deneyimli analiste göre giriş seviyesi iPhone 12, 600-700 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacak. Bu da akıllı telefonun, 700 dolar gibi bir fiyatla çıkış yapan iPhone 11'den daha ucuz olabileceği anlamına geliyor.

    Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir
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    BOE, ekran için uygun fiyat verebilir

    Şirketin cihazda 5.4 inç OLED ekrana yer vermesi bekleniyor. Apple ekran panelini LG veya Samsung yerine Çinli BOE'den daha uygun fiyata tedarik edebilir. Bu da akıllı telefonun maliyetini düşürecek.

    6.1 inç ekranlı iPhone 12 modelinde de OLED panel kullanılacağı bildiriliyor. Bu cihazın fiyat etiketi yaklaşık 750 dolar olacak.

    iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max'in ise sırasıyla 6.1 ve 6.7 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Pro versiyonunun fiyatı 1.000 dolardan başlayacak. Pro Max'in ise 100 dolar daha pahalı olacağı bildiriliyor.



    https://bgr.com/2020/04/24/iphone-12-release-date-price-base-model-cheaper-than-iphone-11/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozeba (onur ) 12 dk.
    Küçük ekranlı-küçük boyutlu(faceID ve çentiği olmayan), 1 gün pili dayanan, iyi ve tek kameralı, ıvır zıvır oyuncağı olmayan bir model olursa benim gibi oyun oynamayan günlük ihtiyaçları için kullananların tercih edeceği bir model olur sanıyorum.

    Yeni SE tam benlik ama ekran kasa oranının daha iyi olması lazım bence günümüz teknolojisinde.

    Bir de iP5 gibi düz kenarları olan bir model olursa sevinirim Apple beyciğim. Adresi özelden gönderirim siz üretmeye başlayın??
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    bkadem (Bekir ) 19 dk.
    HD ekranla gelecek çöp
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    GwynBleidd48 37 dk.
    20 bin olur artık, bizim ülkede
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