Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir

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Apple'ın iPhone 12 serisini ne zaman tanıtacağı henüz belli değil ancak akıllı telefonlarla ilgili detaylar internete düşmeye devam ediyor. En ilgi çekici sızıntılar da şüphesiz ki fiyat etiketiyle ilgili olanlar.

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iPhone 11 başarılı olursa iPhone 12 de LCD ekranla gelebilir

UBI Research analisti ve endüstri uzmanı Chung-Hoon Lee, iPhone 12'nin başlangıç modelinin iPhone 11'den bile daha uygun fiyata sahip olabileceğini söylüyor.

Deneyimli analiste göre giriş seviyesi iPhone 12, 600-700 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacak. Bu da akıllı telefonun, 700 dolar gibi bir fiyatla çıkış yapan iPhone 11'den daha ucuz olabileceği anlamına geliyor.

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BOE, ekran için uygun fiyat verebilir

Şirketin cihazda 5.4 inç OLED ekrana yer vermesi bekleniyor. Apple ekran panelini LG veya Samsung yerine Çinli BOE'den daha uygun fiyata tedarik edebilir. Bu da akıllı telefonun maliyetini düşürecek.

6.1 inç ekranlı iPhone 12 modelinde de OLED panel kullanılacağı bildiriliyor. Bu cihazın fiyat etiketi yaklaşık 750 dolar olacak.

iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max'in ise sırasıyla 6.1 ve 6.7 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Pro versiyonunun fiyatı 1.000 dolardan başlayacak. Pro Max'in ise 100 dolar daha pahalı olacağı bildiriliyor.

https://bgr.com/2020/04/24/iphone-12-release-date-price-base-model-cheaper-than-iphone-11/

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