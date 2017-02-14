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600$'lık içerik Humble Bundle ile 30$'a, tüm gelir sivil toplum kuruluşlarına

Yeni topladığı mütevazi oyun bilgisayarına iyi bir koleksiyon hazırlamak isteyenler Humble platformunun yeni Freedom Bundle kampanyasına bir göz atmak isteyebilir.
2 yıl
3,3b
1
12
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İndirimli bir fiyata oyun, çizgi roman veya kitap paketi satışları ile tanıdığımız Humble Bundle, zaman zaman sivil toplum kuruluşlarına da destek oluyor. Yeni başlayan kampanya şimdiye kadar yapılanın en iyisi durumunda.

Büyük Bağış Miktarı

Humble Freedom Bundle adındaki yeni kampanya elde edilen tüm geliri Amerika Sivil Özgürlükler Birliği, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Uluslararası Kurtarma Komitesi’ne bağışlıyor. Paketlere minimum 30$ bağış yapılıyor ve Humble da yapılan yardımlara ek olarak 300 bin dolara kadar aynı miktarı kendisi bağışlıyor. Platform ilham verici çalışmaları nedeniyle bu üç kuruluşun seçildiğini ifade ediyor.

Önemli olması nedeniyle paketlerde sunulan içerikler de önemli. Geçmiş yıllarda dikkat çeken The Witness oyunu, Stardew Valley çiftçilik simülasyonu, Invisible Inc. ajan-strateji oyunu, The Stanley Parable, Super Hexagon, Super Meat Boy, World of Goo, Superbrothers: Sword and Sworcery EP, VVVVV, RocketsRocketsRockets, Mini Metro, Song of the Deep bunlar arasında.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Redmi Note 4X satışa çıkıyor"

Sunulacak içeriklerin toplamda 600$ civarında değeri olduğu belirtiliyor. Humble bağış süresi boyunca daha fazla içeriğin paketlere ekleneceğini dile getiriyor. Humble Freedom Bundle kampanyası 20 Şubat 2016 tarihinde başlayacak. Pakete kaynaktaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.humblebundle.com/freedom Yorum Yaz
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kaptanos 2 yıl en beğenilen
Arkadaş 30$'da az değil ki
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mskblt 2 yıl
Haberin kaynağını değiştirdi ben yazıyı yazdıktan sonra boşuna yazmadım yani merak etme.
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KozmoMan 2 yıl
Çöp diyenleri görünce kafamda bir damar patlıyor. Hayatında orjinal ürün almamış veya tek aldığı Fifa/H1Z1/COD gibi gerçek çöp olanlar ne yazıyorsunuz buraya.
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Gezmeyi Seven Adam 2 yıl KozmoMan
KozmoMan
Çöp diyenleri görünce kafamda bir damar patlıyor. Hayatında orjinal ürün almamış veya tek aldığı Fifa/H1Z1/COD gibi gerçek çöp olanlar ne yazıyorsunuz buraya.

Çöpler tabi, neresi 600 dolar eder şunların? 1000 tane 1 dolarlık saçma salak oyun koyup sunsalar ooo süper mi demek zorundayız? Amerikada olsam aman 30 dolarmış der alırdım ama burada 120 lirayı şu oyunlara vermenin hiçbir manası yok, zaten girsem baksam profilinde alınıp oynanmamış zilyon tane indie oyun vardır kesin. Bunların akıbeti de farklı değil.
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QuexSeeL 2 yıl
Sınır Tanımayan Doktorlara bağış yapardım ben herhalde. (Yapardım 30 Dolar 110 TL olmasaydı)
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mskblt 2 yıl
Link koysanızda sizin haberinizden gitsek siteye keşke.
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H34RTL3SS 2 yıl mskblt
mskblt

Link koysanızda sizin haberinizden gitsek siteye keşke.

haberin altında kaynak yazan bi yer var orası işte
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10ff 2 yıl
120tl ....
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kaptanos 2 yıl en beğenilen
Arkadaş 30$'da az değil ki
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a_y_k_u_t 2 yıl
Çöp.
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CuCuK 2 yıl
kampanya şu an aktif.20 şubata bitiyor gibi.haberin o kısmı hatalı.
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