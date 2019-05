600$'lık içerik Humble Bundle ile 30$'a, tüm gelir sivil toplum kuruluşlarına

İndirimli bir fiyata oyun, çizgi roman veya kitap paketi satışları ile tanıdığımız Humble Bundle, zaman zaman sivil toplum kuruluşlarına da destek oluyor. Yeni başlayan kampanya şimdiye kadar yapılanın en iyisi durumunda.

Büyük Bağış Miktarı

Humble Freedom Bundle adındaki yeni kampanya elde edilen tüm geliri Amerika Sivil Özgürlükler Birliği, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Uluslararası Kurtarma Komitesi’ne bağışlıyor. Paketlere minimum 30$ bağış yapılıyor ve Humble da yapılan yardımlara ek olarak 300 bin dolara kadar aynı miktarı kendisi bağışlıyor. Platform ilham verici çalışmaları nedeniyle bu üç kuruluşun seçildiğini ifade ediyor.

Önemli olması nedeniyle paketlerde sunulan içerikler de önemli. Geçmiş yıllarda dikkat çeken The Witness oyunu, Stardew Valley çiftçilik simülasyonu, Invisible Inc. ajan-strateji oyunu, The Stanley Parable, Super Hexagon, Super Meat Boy, World of Goo, Superbrothers: Sword and Sworcery EP, VVVVV, RocketsRocketsRockets, Mini Metro, Song of the Deep bunlar arasında.

Sunulacak içeriklerin toplamda 600$ civarında değeri olduğu belirtiliyor. Humble bağış süresi boyunca daha fazla içeriğin paketlere ekleneceğini dile getiriyor. Humble Freedom Bundle kampanyası 20 Şubat 2016 tarihinde başlayacak. Pakete kaynaktaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.