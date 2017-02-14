Xiaomi Redmi Note 4X satışa çıkıyor

Xiaomi’nin Sevgililer Günü münasebetiyle popüler Redmi Note 4 modelini elden geçirerek ortaya çıkardığı Redmi Note 4X, satışa çıkıyor. Yeni model bazı noktalarda orijinalinden farklılaşıyor.

Performans-fiyat oranı korunuyor

Redmi Note 4X modelinde farklı olarak öne çıkan noktaların ilki yonga seti. Orijinal modelde Helio X20 yonga seti yer alıyordu. Yeni modelde ise 14nm sürecinde üretilen Snapdragon 625 yonga seti kullanılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 506 grafik birimi barındıran yonga seti özellikle enerji tüketimi konusunda iddialı. Diğer taraftan Redmi Note 4X sadece 3GB LPDDR3 RAM seçeneği ile geliyor.

Bunun dışında 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, 4100mAh kapasiteli batarya, metal gövde, parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, USB Tip-C üzerinden hızlı şarj imkanı şeklindeki özellikler aynı.

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Redmi Note 4X için Çin sınırları içerisinde belirlenen fiyat 520TL civarında. Ünlü sanal karakter Hatsune Miku teması taşıyan ve özel taşıma kesesi ile şarj istasyonu hediye eden versiyon ise 60TL civarında satılacak. Çin dışına çıktığında fiyatların artacağını hatırlatmak gerek.