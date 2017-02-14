Xiaomi Redmi Note 4X satışa çıkıyor

Xiaomi’nin Sevgililer Günü münasebetiyle popüler Redmi Note 4 modelini elden geçirerek ortaya çıkardığı Redmi Note 4X, satışa çıkıyor. Yeni model bazı noktalarda orijinalinden farklılaşıyor.
Performans-fiyat oranı korunuyor
Redmi Note 4X modelinde farklı olarak öne çıkan noktaların ilki yonga seti. Orijinal modelde Helio X20 yonga seti yer alıyordu. Yeni modelde ise 14nm sürecinde üretilen Snapdragon 625 yonga seti kullanılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 506 grafik birimi barındıran yonga seti özellikle enerji tüketimi konusunda iddialı. Diğer taraftan Redmi Note 4X sadece 3GB LPDDR3 RAM seçeneği ile geliyor.
Bunun dışında 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, 4100mAh kapasiteli batarya, metal gövde, parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, USB Tip-C üzerinden hızlı şarj imkanı şeklindeki özellikler aynı.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 serisi ülkemizde Android 7.0 sürümüne terfi etti"
Redmi Note 4X için Çin sınırları içerisinde belirlenen fiyat 520TL civarında. Ünlü sanal karakter Hatsune Miku teması taşıyan ve özel taşıma kesesi ile şarj istasyonu hediye eden versiyon ise 60TL civarında satılacak. Çin dışına çıktığında fiyatların artacağını hatırlatmak gerek.
http://www.in.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/xiaomi-redmi-note-4x-price-announced-to-go-on-sale-this-valentines-day/articleshow/57122539.cms Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bide 4,5 G çekimi konusunda bir sıkıntısı var mı? Malum bu markanın önceki ve farklı modellerin çoğunda Türkiye 4,5 G Bandıdan uygunsuzluk görülmüş ve çok sıkıntılar yaşanmıştı ve hala devam ediiyor.
Şimdiden teşekkürler.
Global versiyonda 4.5 G sorunu yok
lakin genede bu tür çin işi telefonları almadan önce sağlam teknoloji editörlerinin incelemesini beklemekte fayda var.malum çin işi telefonlarda olmadık yan etkiler ortaya çıkıyor.
Bunu almam lazim
Turkiye'ye gelir mi
gelsin alirim hemen
olumlu bulduğum tek şey Snapdragon 625 ki orta seviye çözümü en azından fiyatı paralel ithalat dahi olsa normal olması gereken seviyeye inmiş olması ...
Snapdragon 625 için istenen fiyatlar nedir öyle 1799 1999 vb ...
2017 sonunda ve 2018 ilk aylarda fiyat bazında normal bandı olan 1200 - 1300 lü seviyelerde olacaktır sonuçta orta-üst segment için snapdragon 660 piyasada olacak bundan sonra ilgi 660 tarafında olacağından ...
28 nm olan 617 nin 14 nm indirilmiş hali olan 625 için niye 1799 verilsin ki ...