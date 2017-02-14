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Xiaomi Redmi Note 4X satışa çıkıyor

Fiyat-performans telefonlarının ünlü ismi Xiaomi, Sevgililer Günü’nü boş geçmedi ve uygun bir hediye arayan tüketicilere yönelik olarak Redmi Note 4X versiyonunu satışa sundu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin Sevgililer Günü münasebetiyle popüler Redmi Note 4 modelini elden geçirerek ortaya çıkardığı Redmi Note 4X, satışa çıkıyor. Yeni model bazı noktalarda orijinalinden farklılaşıyor.

Performans-fiyat oranı korunuyor

Redmi Note 4X modelinde farklı olarak öne çıkan noktaların ilki yonga seti. Orijinal modelde Helio X20 yonga seti yer alıyordu. Yeni modelde ise 14nm sürecinde üretilen Snapdragon 625 yonga seti kullanılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 506 grafik birimi barındıran yonga seti özellikle enerji tüketimi konusunda iddialı. Diğer taraftan Redmi Note 4X sadece 3GB LPDDR3 RAM seçeneği ile geliyor.

Bunun dışında 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, 4100mAh kapasiteli batarya, metal gövde, parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, USB Tip-C üzerinden hızlı şarj imkanı şeklindeki özellikler aynı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 serisi ülkemizde Android 7.0 sürümüne terfi etti"

Redmi Note 4X için Çin sınırları içerisinde belirlenen fiyat 520TL civarında. Ünlü sanal karakter Hatsune Miku teması taşıyan ve özel taşıma kesesi ile şarj istasyonu hediye eden versiyon ise 60TL civarında satılacak. Çin dışına çıktığında fiyatların artacağını hatırlatmak gerek. 

 

http://www.in.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/xiaomi-redmi-note-4x-price-announced-to-go-on-sale-this-valentines-day/articleshow/57122539.cms Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar,bu telefonla ilgili iki sorum olacak,detaylı incele yapan yada kullanan kişilerden yorum alabilirsem sevinirim.Telefonda menü dili tamamı türkçe mi,yani tüm özellikleri türkçe diline cevrilmiş mi ?
Bide 4,5 G çekimi konusunda bir sıkıntısı var mı? Malum bu markanın önceki ve farklı modellerin çoğunda Türkiye 4,5 G Bandıdan uygunsuzluk görülmüş ve çok sıkıntılar yaşanmıştı ve hala devam ediiyor.
Şimdiden teşekkürler.
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helluri 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar,bu telefonla ilgili iki sorum olacak,detaylı incele yapan yada kullanan kişilerden yorum alabilirsem sevinirim.Telefonda menü dili tamamı türkçe mi,yani tüm özellikleri türkçe diline cevrilmiş mi ?
Bide 4,5 G çekimi konusunda bir sıkıntısı var mı? Malum bu markanın önceki ve farklı modellerin çoğunda Türkiye 4,5 G Bandıdan uygunsuzluk görülmüş ve çok sıkıntılar yaşanmıştı ve hala devam ediiyor.
Şimdiden teşekkürler.

Global versiyonda 4.5 G sorunu yok
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3arbar 2 yıl
sd625 oldukça verimli bir işlemci.orta segmentte
lakin genede bu tür çin işi telefonları almadan önce sağlam teknoloji editörlerinin incelemesini beklemekte fayda var.malum çin işi telefonlarda olmadık yan etkiler ortaya çıkıyor.
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Archelot 2 yıl
Sıfır olarak almak isteyen varsa ulaşabilir : 530 349 79 09
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LooF 2 yıl
Ben singapurda denk geldim,cihazi aldim kullaniyorum 3 gündür.Bataryasi muazzam...13-14 saat ekran suresi aliyorum( fazla oyun oynamadim 2 saat en fazla ). cihaz cok hizli.Kendi cihazim htc m8.Telefon 5.5 inc ama küçük görünüyor yani kibar yapmislar.Ama ne ön kamera nede arka kamera tatmin etmiyor( htc e alistim oyuzden sanieim ).Yani redmi note 3 un kamerasi bir tik daha iyi...Almak istiyen arkadaslara yardimci olmak icin yazdim.Sorusu olan sorabilir iyi günler.
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damn2u 2 yıl
Haberde yer verilmemiş fakat simsiyah rengi dillere destan

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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emre_fan_club 2 yıl damn2u
Dediğiniz gibi çok şık ama kesin bu da bulunmaz piyasada.
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kadirirdem 2 yıl
almak isteyenler Facebook'ta sayfası var Forumu da var alabilirler.
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Türbülans Havayolları A.Ş 2 yıl
Redmi note 4x gsmarena daki verilerde 4g de band araligi cok az sadece 4 bandi destekliyor
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pranis 2 yıl
Mavi rengin kasası aliexpresse düşse de, telefonumu maviye çevirsem :)
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vjdrsjejv 2 yıl
Hatsune artık m8'i kesinlikle bırakmalısın
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Hatsune Miku 2 yıl vjdrsjejv
vjdrsjejv
Hatsune artık m8'i kesinlikle bırakmalısın

Bunu almam lazim

Turkiye'ye gelir mi
gelsin alirim hemen
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aceleciburak 2 yıl
Nisan içerisinde yada Mayıs başında paralel ithalat ile ülkemize gelir diye umuyorum 1099 TL yi geçmez 3/32 olan ...
olumlu bulduğum tek şey Snapdragon 625 ki orta seviye çözümü en azından fiyatı paralel ithalat dahi olsa normal olması gereken seviyeye inmiş olması ...
Snapdragon 625 için istenen fiyatlar nedir öyle 1799 1999 vb ...
2017 sonunda ve 2018 ilk aylarda fiyat bazında normal bandı olan 1200 - 1300 lü seviyelerde olacaktır sonuçta orta-üst segment için snapdragon 660 piyasada olacak bundan sonra ilgi 660 tarafında olacağından ...
28 nm olan 617 nin 14 nm indirilmiş hali olan 625 için niye 1799 verilsin ki ...
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