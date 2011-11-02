64-bit ARMv8 tabanlı ilk işlemci Intel'e meydan okuyor

ARM'ın 64-bit destekli yeni nesil ARMv8 mimarisine yönelik ilk somut açıklama AppliedMicro cephesinden geldi ve firma, yeni mimariyi temel alan X-Gene yongada sunucu formundaki işlemci tasarımına ait ilk detayları açıkladı. Yüksek ölçeklenebilirlik dikkate alınarak tasarlanan SoC tipi işlemci, ihtiyaçlara göre 2 çekirdekten 128 çekirdeğe kadar farklı konfigürasyon seçeneklerinde sunulacak ve 128 çekirdekli konfigürasyonda dahi çekirdek çalışma frekansı 3GHz seviyesine ulaşabilecek.

Hacimli üretimi TSCM'nin 40nm ve 28nm fabrikasyon süreçleriyle gerçekleştirilecek olan X-Gene, yongada sunucu formunda olduğu için 10Gbit Ethernet kontrolcüsü gibi kritik sunucu komponentlerini de üzerinde barındıracak. Kuşkusuz yeni işlemcinin en güçlü olacağı yanlardan biri enerji verimliliği. Tam yük durumunda çekirdek güç tüketimi 2 Watt olacak işlemcinin bekleme durumundaki güç tüketimi ise yine her çekirdek için 0.5 Watt seviyesinde olacak. 3GHz'de çalışan 128 çekirdekli konfigürasyon için konuşacak olursak eğer, yük altındaki güç tüketiminin 256 Watt, bekleme durumundaki güç tüketiminin ise 64 Watt olarak gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

Kabaca karşılaştıracak olursak eğer bu güç tükeitm değerinin Intel'in 6 çekirdekli iki adet Xeon 5680 işlemcisine denk geldiğini söyleyebiliriz zira bu işlemci bilindiği üzere 130 Watt ısıl tasarım gücü ile geliyor. Tabii ki performans tarafı büyük bir soru işaret zira bilindiği üzere ARM, saf performans anlamında şu an için Intel ve AMD'ye yaklaşabilmiş değil ancak önümüzdeki yıl çıkacak ARMv7 tabanlı Cortex-A15 ile kayar nokta performansını %50 arttıracak olan firma, ARMv8 ile bunun çok ötesine geçmeyi hedefliyor dolayısıyla şu anki tabloya göre şirketin çok daha rekabetçi olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

AppliedMicro tarafından verilen bilgilere göre aynı güç tüketim seviyesinde X-Gene, Intel'in Sandy Bridge tabanlı Xeon-E3 işlemcilerinde 3 kat daha hızlı olacak. ARMv8 mimarisi 2013 sonu ya da 2014 için planladığından bu değerlerin silikon öncesi öngörülen değerler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ölçeklenebilir yapısı sayesinde X-Gene SoC işlemci tasarımının farklı cihazlarda kullanılması bekleniyor ki örneğin 2-4 çekirdekli versiyonların son kullanıcı odaklı NAS yani ağ depolama sunucularında, daha üst konfigürasyonların ise sunucu, en üst kurulumların ise karmaşık veri merkezi uygulamalarında yer alması beklenebilir.