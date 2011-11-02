64-bit ARMv8 tabanlı ilk işlemci Intel'e meydan okuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
ARM'ın 64-bit destekli yeni nesil ARMv8 mimarisine yönelik ilk somut açıklama AppliedMicro cephesinden geldi ve firma, yeni mimariyi temel alan X-Gene yongada sunucu formundaki işlemci tasarımına ait ilk detayları açıkladı. Yüksek ölçeklenebilirlik dikkate alınarak tasarlanan SoC tipi işlemci, ihtiyaçlara göre 2 çekirdekten 128 çekirdeğe kadar farklı konfigürasyon seçeneklerinde sunulacak ve 128 çekirdekli konfigürasyonda dahi çekirdek çalışma frekansı 3GHz seviyesine ulaşabilecek.
Hacimli üretimi TSCM'nin 40nm ve 28nm fabrikasyon süreçleriyle gerçekleştirilecek olan X-Gene, yongada sunucu formunda olduğu için 10Gbit Ethernet kontrolcüsü gibi kritik sunucu komponentlerini de üzerinde barındıracak. Kuşkusuz yeni işlemcinin en güçlü olacağı yanlardan biri enerji verimliliği. Tam yük durumunda çekirdek güç tüketimi 2 Watt olacak işlemcinin bekleme durumundaki güç tüketimi ise yine her çekirdek için 0.5 Watt seviyesinde olacak. 3GHz'de çalışan 128 çekirdekli konfigürasyon için konuşacak olursak eğer, yük altındaki güç tüketiminin 256 Watt, bekleme durumundaki güç tüketiminin ise 64 Watt olarak gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.
Kabaca karşılaştıracak olursak eğer bu güç tükeitm değerinin Intel'in 6 çekirdekli iki adet Xeon 5680 işlemcisine denk geldiğini söyleyebiliriz zira bu işlemci bilindiği üzere 130 Watt ısıl tasarım gücü ile geliyor. Tabii ki performans tarafı büyük bir soru işaret zira bilindiği üzere ARM, saf performans anlamında şu an için Intel ve AMD'ye yaklaşabilmiş değil ancak önümüzdeki yıl çıkacak ARMv7 tabanlı Cortex-A15 ile kayar nokta performansını %50 arttıracak olan firma, ARMv8 ile bunun çok ötesine geçmeyi hedefliyor dolayısıyla şu anki tabloya göre şirketin çok daha rekabetçi olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
AppliedMicro tarafından verilen bilgilere göre aynı güç tüketim seviyesinde X-Gene, Intel'in Sandy Bridge tabanlı Xeon-E3 işlemcilerinde 3 kat daha hızlı olacak. ARMv8 mimarisi 2013 sonu ya da 2014 için planladığından bu değerlerin silikon öncesi öngörülen değerler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ölçeklenebilir yapısı sayesinde X-Gene SoC işlemci tasarımının farklı cihazlarda kullanılması bekleniyor ki örneğin 2-4 çekirdekli versiyonların son kullanıcı odaklı NAS yani ağ depolama sunucularında, daha üst konfigürasyonların ise sunucu, en üst kurulumların ise karmaşık veri merkezi uygulamalarında yer alması beklenebilir.
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arm ile amd birleşse deil intel uzay teknolojisinin sınırlarını gere hatta patlatır amd haberin varmı arm yi hafife alma bence !
şimdi bi tane 3.2 ghz mi yoksa 128 tane 3.2 ghz mi soru bu benim işlemci 6 çekirdek 4 ghz de çalııyor şuanda ! stok ile max 52 gördüm
Yapay zeka programlarında da çok çekirdekli işlemciler kullanılabilir. Özellikle çok çekirdekli işlemcilere uygun yapay sinir ağlarına benzer şekilde çalışacak programlar yapılırsa çekirdek sayısının artmasıyla performansın artacağı kanaatindeyim.
Almak istersen ilgini çekebilecek çift çekirdek nano işlemcili pantolon cebine sığabilen bilgisayar var, muhakkak bak derim, ZBOXNANO-VD01, satışta var.
farklılığı seviyorsunuz.. via hani bir zamanlar boardlarda bol bol sorun yaşatan chipset oluyor galiba değil mi? " via ise aman uzak dur " zamanlarını hatırladım. yıkılmadı hala ayakta sanırım via?
Jetway, VIA Nano işlemcili Mini-ITX anakart hazırladı (2008)
donanimhaber.com/...
bugün satışlarda o da görünmüyor nedense?.. gerçi yukarıdaki linkde hem via için hem de itx için güzel atıflar var. yine de merak ettim, bir inceleme yapıp foruma koysaydın keşke. bit itx' imiz bile yok. ama 845 chipset ve 2.4 p nw ile ben de farkı hissediyorum.
Yanılıyorsun hocam,
X86 Lisansı IBM'e aittir...
Ama ilk arkadaşın düşüncesi çok saçma,
Sonuçta bilinen markalar olarak Samsung vs. de (çok daha fazla örnek verilebilir) x86 (Eskiden) ve arm lisansı alıp işlemciler üretiyor,
Al sende üret arkadaş, yapılmış bir şeyi neden baştan yapmaya çalışıyorsun?
Hadi baştan yaptın diyelim, uyumluluk program vs. de kendin üret o zaman :D
Çok basit sanıyor olayları arkadaş...
Haberde de saf performanstan bahsedilmiş. Win8 ile ARM desteği gelecek olması ARM destekli win8 in çok iş yapacağı, X86 veya X64 ile uyumlu programları çalıştıracağını sanmayın. ARM destekli Wİn8 için tüm programlar tekrar yazılacak. Emülasyon ile çalışanları olacaktır. Ama emülasyonun da ne kadar verimli olduğunu bilen zaten bilir.
Kağıt üzerinde Buldozer I7 lere fark atıyordu. İş üretim sürecine girince sahne tamamen değişti.
Bu da ARM in geleceği hakkında bir bilgi verebilir.
Gülüyorum. Bu mantıkla Volvo dışında hiç bir marka ABS kullanmasın, çok büyük rezillik, vay vay vay.
Kaldı ki AMD'ye X86 lisansını yanılmıyorsam Intel vermişti, antitröst ayağına. O zaman o da rezillik.
Yanılmıyorsun, bilgisiz insanlar atıp tutuyor işte napacaksın. Adamın işlemci pazarından haberi yok konuşuyor
AMD x86 platformu için işlemci tasarlayan ve üreten bir firma. Arm platformu için rakiplerinden daha gelişkin işlemciler tasarlamaya başlaması, bu durumu başlarda bir süre x86 ile paralel yürütmesi, sonra da gerekiyorsa direk Arm'a yönelmesi, işlemci tasarlayan ve üreten bir firma için gayet normal. Amd Intel karşısındaki başarısını diğer Arm geliştirici-üreticileri karşısında da gösterirse bu işten prestij kazanarak bile sıyrılabilir.
Ancak sizin de belirttiğiniz gibi Intel'in böyle bir şansı asla yok.
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