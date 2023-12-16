Uzaktan şarj ve dahası: 6G ve kablosuz iletişimde devrim yaratan anten geliştirildi

Kablosuz iletişimde devrim yaratıyor
Yeni anten, 6G kablosuz iletişim sistemlerinde büyük bir gelişme olarak görülüyor. Antenin sinyalleri kontrol etme ve güvence altına alma konusundaki benzersiz yetenekleri, onu hem algılama, bilgi toplama, iletişim hem de veri iletiminin önemli rol oynadığı çok çeşitli uygulamalar için değerli hale getiriyor.
Anten, dalgaların ne kadar güçlü olduğunu, zamanlamasını, frekansını, yönünü ve hatta titreşim şeklini bile aynı anda ayarlayabiliyor. Tüm bunları aynı anda yapabilen böyle bir anten ilk kez yapılıyor. Haliyle bu keşif, önemli bir atılım anlamına geliyor. Çok fazla veriyi işlemek ve bu verileri çok güvenli tutmak için harika olsa da antenin tek yapabildikleri bu kadar değil. Ayrıca gücü kablosuz olarak aktarabilir, yani fiziksel bağlantılar olmadan cihazları şarj edebilir.
Gelişmiş bilişim sistemlerinde devrim yaratabilir
Araştırmacılar çalışmalarını mikrodalga bandında sergilemiş olsalar da, UMA konseptinin belirli teknolojiler kullanılarak terahertz frekanslarına genişletilebileceğini, böylece artırılmış gerçeklik, holografi, 6G için entegre algılama ve iletişim, kuantum optik ve kuantum bilgi bilimi uygulamalarına olanak sağlayabileceğini belirtiyorlar.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/hongkong-worlds-first-antenna-6g https://www.nature.com/articles/s41467-023-40717-9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.