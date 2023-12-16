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    Uzaktan şarj ve dahası: 6G ve kablosuz iletişimde devrim yaratan anten geliştirildi

    Ülkelerin büyük bir kısmı 5G teknolojisini yaygınlaştırmaya ve devreye almaya çalışırken 6G çalışmaları da sürüyor. Çin’deki araştırmacılar 6G için ultra güvenli dünyanın ilk antenini geliştirdi.
    6G ve kablosuz iletişimde devrim yaratan anten geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar bilgisayar yazılımı kullanarak elektromanyetik dalgaların beş önemli yönünü de kontrol edebilen özel bir anten geliştirdi. Araştırmacıların “microwave universal metasurface antenna” veya UMA olarak adlandırdıkları anten, elektromanyetik dalgaların tüm temel özelliklerini yazılım kontrolü aracılığıyla dinamik, aynı anda, bağımsız ve hassas bir şekilde kontrol etme yeteneğine sahip.

    Kablosuz iletişimde devrim yaratıyor

    Yeni anten, 6G kablosuz iletişim sistemlerinde büyük bir gelişme olarak görülüyor. Antenin sinyalleri kontrol etme ve güvence altına alma konusundaki benzersiz yetenekleri, onu hem algılama, bilgi toplama, iletişim hem de veri iletiminin önemli rol oynadığı çok çeşitli uygulamalar için değerli hale getiriyor.

    Anten, dalgaların ne kadar güçlü olduğunu, zamanlamasını, frekansını, yönünü ve hatta titreşim şeklini bile aynı anda ayarlayabiliyor. Tüm bunları aynı anda yapabilen böyle bir anten ilk kez yapılıyor. Haliyle bu keşif, önemli bir atılım anlamına geliyor. Çok fazla veriyi işlemek ve bu verileri çok güvenli tutmak için harika olsa da antenin tek yapabildikleri bu kadar değil. Ayrıca gücü kablosuz olarak aktarabilir, yani fiziksel bağlantılar olmadan cihazları şarj edebilir.

    Gelişmiş bilişim sistemlerinde devrim yaratabilir

    6G ve kablosuz iletişimde devrim yaratan anten geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bu antenle ilgili bir diğer harika unsur ise sinyallerinin yönünü kontrol edebilmesi ve böylece ekstra bir gizlilik ve güvenlik katmanı ekleyebilmesi. Bu da onu, kimsenin konuşmalarımızı gizlice dinleyemeyeceğinden emin olmak istediğimiz iletişim sistemleri için iyi bir seçim haline getiriyor.

    Araştırmacılar çalışmalarını mikrodalga bandında sergilemiş olsalar da, UMA konseptinin belirli teknolojiler kullanılarak terahertz frekanslarına genişletilebileceğini, böylece artırılmış gerçeklik, holografi, 6G için entegre algılama ve iletişim, kuantum optik ve kuantum bilgi bilimi uygulamalarına olanak sağlayabileceğini belirtiyorlar.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/hongkong-worlds-first-antenna-6g https://www.nature.com/articles/s41467-023-40717-9
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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