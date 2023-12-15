Türkiye kamu verilerini "buluta" taşıyor

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edinilen bilgilere göre "Türkiye Kamu Bulut Bilişim Stratejisi"nin oluşturulmasına yönelik hazırlıklarını hızlandırıyor. Ofis tarafında koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonların görüşleri alınarak hazırlanan stratejinin temel başlıkları da belirlendi. Buna göre hedeflerin bulut hizmetlerinin etkin ve güvenilir şekilde tedarik edilmesi, bulut göçünün hayata geçirilmesi ve iş gücü yetkinliklerinin artırılması olduğu belirtildi. Bu vesileyle kamu kurumlarının verileri 2024 itibariyle bulut sistemine taşınacak.

Kamu kurumlarının “bulut” göçü başlıyor

Aktarılanlara göre stratejinin 2024 yılı başında yayımlanması planlanıyor. Stratejiyle, bulut teknolojilerinin sağladığı avantajlardan verimli şekilde yararlanılması, mükerrer bilgi teknolojileri yatırımlarının önüne geçilmesi, atıl kapasitenin ortadan kaldırılması, maliyetlerin düşürülerek kamu bütçesinde yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanması da hedefleniyor.

Bu çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin 2024'te bulut sistemine taşınmasına ilişkin adımlara hız verilmiş olacak. Bu geçişte veri ve siber güvenliğe ilişkin endişeler de dikkate alınacak. Buna göre, bulut hizmet sağlayıcıları için kalite, standardizasyon ve güvenlik gereksinimleri gibi karşılanması gereken kriterleri kapsayan dünyaca kabul görmüş belgelendirme ve yetkilendirme mekanizması getirilecek.

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Bununla birlikte ulusal güvenlik, istihbarat ve asayiş hizmetlerinden doğrudan sorumlu olanlar kurumlar hariç olmak üzere diğer kamu kurumları gerekli bilgi teknoloji altyapısını ticari bulut bilişim hizmet sağlayıcılardan temin edecek. Bu süreçte sıkıntıların yaşanmaması için "Bulut Bilişim Göç Yol Rehberi" oluşturulacak.

Bulut sistemlerinin kullanımıyla kamu kurumlarında başlayacak dönüşümle, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanımını kolaylaşacak. Bu sayede kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünün hızlanması sağlanacak.

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