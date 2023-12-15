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    Anlık Bildirim

    Türkiye kamu verilerini "buluta" taşıyor

    Kamu Bulut Bilişim Stratejisi kapsamında Türkiye, kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin gelecek yıldan itibaren bulut sistemine taşınmasına ilişkin çalışmaları hızlandırdı.
    Türkiye kamu verilerini 'buluta' taşıyor Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edinilen bilgilere göre "Türkiye Kamu Bulut Bilişim Stratejisi"nin oluşturulmasına yönelik hazırlıklarını hızlandırıyor. Ofis tarafında koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonların görüşleri alınarak hazırlanan stratejinin temel başlıkları da belirlendi. Buna göre hedeflerin bulut hizmetlerinin etkin ve güvenilir şekilde tedarik edilmesi, bulut göçünün hayata geçirilmesi ve iş gücü yetkinliklerinin artırılması olduğu belirtildi. Bu vesileyle kamu kurumlarının verileri 2024 itibariyle bulut sistemine taşınacak.

    Kamu kurumlarının “bulut” göçü başlıyor

    Aktarılanlara göre stratejinin 2024 yılı başında yayımlanması planlanıyor. Stratejiyle, bulut teknolojilerinin sağladığı avantajlardan verimli şekilde yararlanılması, mükerrer bilgi teknolojileri yatırımlarının önüne geçilmesi, atıl kapasitenin ortadan kaldırılması, maliyetlerin düşürülerek kamu bütçesinde yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanması da hedefleniyor.

    Bu çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin 2024'te bulut sistemine taşınmasına ilişkin adımlara hız verilmiş olacak. Bu geçişte veri ve siber güvenliğe ilişkin endişeler de dikkate alınacak. Buna göre, bulut hizmet sağlayıcıları için kalite, standardizasyon ve güvenlik gereksinimleri gibi karşılanması gereken kriterleri kapsayan dünyaca kabul görmüş belgelendirme ve yetkilendirme mekanizması getirilecek.

    Bununla birlikte ulusal güvenlik, istihbarat ve asayiş hizmetlerinden doğrudan sorumlu olanlar kurumlar hariç olmak üzere diğer kamu kurumları gerekli bilgi teknoloji altyapısını ticari bulut bilişim hizmet sağlayıcılardan temin edecek. Bu süreçte sıkıntıların yaşanmaması için "Bulut Bilişim Göç Yol Rehberi" oluşturulacak.

    Bulut sistemlerinin kullanımıyla kamu kurumlarında başlayacak dönüşümle, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanımını kolaylaşacak. Bu sayede kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünün hızlanması sağlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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