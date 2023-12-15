Türkiye kamu verilerini "buluta" taşıyor

Kamu kurumlarının “bulut” göçü başlıyor
Aktarılanlara göre stratejinin 2024 yılı başında yayımlanması planlanıyor. Stratejiyle, bulut teknolojilerinin sağladığı avantajlardan verimli şekilde yararlanılması, mükerrer bilgi teknolojileri yatırımlarının önüne geçilmesi, atıl kapasitenin ortadan kaldırılması, maliyetlerin düşürülerek kamu bütçesinde yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanması da hedefleniyor.
Bu çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin 2024'te bulut sistemine taşınmasına ilişkin adımlara hız verilmiş olacak. Bu geçişte veri ve siber güvenliğe ilişkin endişeler de dikkate alınacak. Buna göre, bulut hizmet sağlayıcıları için kalite, standardizasyon ve güvenlik gereksinimleri gibi karşılanması gereken kriterleri kapsayan dünyaca kabul görmüş belgelendirme ve yetkilendirme mekanizması getirilecek.
Bununla birlikte ulusal güvenlik, istihbarat ve asayiş hizmetlerinden doğrudan sorumlu olanlar kurumlar hariç olmak üzere diğer kamu kurumları gerekli bilgi teknoloji altyapısını ticari bulut bilişim hizmet sağlayıcılardan temin edecek. Bu süreçte sıkıntıların yaşanmaması için "Bulut Bilişim Göç Yol Rehberi" oluşturulacak.
Bulut sistemlerinin kullanımıyla kamu kurumlarında başlayacak dönüşümle, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanımını kolaylaşacak. Bu sayede kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünün hızlanması sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.