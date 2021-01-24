Addlink P20 taşınabilir SSD’sini duyurdu

Güncel USB arayüzlerinin yüksek hızlara imkan tanıması yüksek hızlı taşınabilir depolama birimlerinin de önünü açtı. Addlink’in yeni çözümü 1050 MB/s’ye ulaşabiliyor.

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Addlink P20

Addlink yeni taşınabilir SSD’si P20’de 3D TLC NAND Flash yongaları alınmış. Tercih edilen kontrolcü belirtilmese de USB-M.2 köprü arayüzü için 10 Gbps’e ulaşabılen Realtek imzalı RTL9210B’ye yer verilmiş.

Sıralı okuma yazma operasyonlarında sırasıyla 1050/1000 MB/s’ye ulaşabilen sürücünün serinletilmesi için alüminyum SSD kutusu ısı dağıtımını arttıracak şekilde tasarlanmış.

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512 GB, 1 TB ve 2 TB’lık depolama seçenekleriyle sunulan P20 58 gram ağırlığında ve 10.2x3.3x1.1 cm ebatlarında. Addlink’in uyumluluğu iyileştirmek için kutu içerisinde USB Type-C/USB Type-A ve USB Type-C/USB Type-C kabloya yer verdiği P20 ailesi 3 yıllık garanti altında satışa sunulacak. Son olarak henüz fiyatların listelenmediğini ekleyelim.

https://www.guru3d.com/news-story/addlink-launch-p20-portable-ssd-speed-of-up-to-1050mbs.html

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