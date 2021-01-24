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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Addlink P20 taşınabilir SSD’sini duyurdu

    HDD’lerin yavaş yavaş depolama amacıyla kullanılmaya başlanmasıyla birlikte taşınabilir depolama çözümleri piyasasında da katı hal sürücüsü oranı artmaya devam ediyor.
    58 dk.
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    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Addlink P20 taşınabilir SSD’sini duyurdu

    Güncel USB arayüzlerinin yüksek hızlara imkan tanıması yüksek hızlı taşınabilir depolama birimlerinin de önünü açtı. Addlink’in yeni çözümü 1050 MB/s’ye ulaşabiliyor.

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    Addlink P20

    Addlink yeni taşınabilir SSD’si P20’de 3D TLC NAND Flash yongaları alınmış. Tercih edilen kontrolcü belirtilmese de USB-M.2 köprü arayüzü için 10 Gbps’e ulaşabılen Realtek imzalı RTL9210B’ye yer verilmiş.

    Sıralı okuma yazma operasyonlarında sırasıyla 1050/1000 MB/s’ye ulaşabilen sürücünün serinletilmesi için alüminyum SSD kutusu ısı dağıtımını arttıracak şekilde tasarlanmış.

    Ayrıca Bkz. "AMD 10240 işlem birimli kart hazırlığında"

    512 GB, 1 TB ve 2 TB’lık depolama seçenekleriyle sunulan P20 58 gram ağırlığında ve 10.2x3.3x1.1 cm ebatlarında. Addlink’in uyumluluğu iyileştirmek için kutu içerisinde USB Type-C/USB Type-A ve USB Type-C/USB Type-C kabloya yer verdiği P20 ailesi 3 yıllık garanti altında satışa sunulacak. Son olarak henüz fiyatların listelenmediğini ekleyelim.



    https://www.guru3d.com/news-story/addlink-launch-p20-portable-ssd-speed-of-up-to-1050mbs.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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