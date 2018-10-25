7 nm Navi ilk testlerde beklenenden daha iyi

Ryzen 2 işlemcileriyle işlemci pazarındaki hakimiyetini daha arttıran AMD maalesef ki GPU pazarında o kadar güçlü değil. Buna karşın son zamanlarda firmadan gelen olumlu haberler de ilerleyen dönemde pazarda rekabetin kızışıp donanım severlerin yüzünün güleceğine işaret ediyor.
Polaris yerini Navi'ye bırakacakTest sonuçları paylaşılmasa da AMD’den yapılan açıklamaya göre Navi GPU’su ile yapılan testlerde tahmin edilenden daha iyi sonuçlar elde edilmiş. Bilindiği üzere Navi mimarisi hali hazırdaki Polaris’in yerini alacak yani yeni GPU’lar orta kulvarda at koşturacak.
Ne zaman geliyor?
Diğer taraftan Navi GPU’larının zaman darlığından ötürü Vega mimarisinden sonradan çıkarılan yapay zeka birimlerine de ev sahipliği yapacağını belirtelim.
Önümüzdeki yıl CES fuarında tanıtımı yapılacak yeni nesil kartların en erken yine 2019’un 2. yarısı gibi raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz. Son olarak 7 nm üretim sürecinden geçecek olan Navi'den kısa bir süre sonra ki bu 2020 yılı içinde görünüyor, 7 nm+ sürecinin kullanılacağı ''next gen'' mimarisinin geleceğini aktaralım.
https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/damien-cox/sources-claim-amds-7nm-navi-gpu-looks-better-than-expected/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Megerse boyle devam ediyormus bir suredir.
Bu sefer adini turing gate veya crisis mi koyarlar?
Nvidia hisseleri de 1 ay oncesinden 120 dilar fln dustu. Acaba bunun etkisi var mi? Ya bundan bagimsiz ise ve bu durum vahim cikarsa, o zaman bakalim ne olcak.
O kadar az uretiliyor ki bu kart (2080 ti) yeni siparisleri yollayamiyorlar. Belki de rma olayindan dolayi geciktiriyorlar veya simdi daha da gecikecek.
RX590 -2099 Chinese Yuan – that works out to be a bit over $300 (around £235, AU$425).
techradar.com/...
Nvidia Rtx kartların fiyatlarına bakıp Amd'nin de benzer bir fiyatlandırma yapma olasılığı her zaman var fakat bunu da zaman gösterecek.
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