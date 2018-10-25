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7 nm Navi ilk testlerde beklenenden daha iyi

AMD ekran kartı tarafındaki sessizliğini bir süredir koruyor. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü RTG kompartmanından müjdeli bir haber var. Gelen bilgilere göre işler yolunda gidiyor.
6 ay
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55
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Ryzen 2 işlemcileriyle işlemci pazarındaki hakimiyetini daha arttıran AMD maalesef ki GPU pazarında o kadar güçlü değil. Buna karşın son zamanlarda firmadan gelen olumlu haberler de ilerleyen dönemde pazarda rekabetin kızışıp donanım severlerin yüzünün güleceğine işaret ediyor.

Polaris yerini Navi'ye bırakacak

Test sonuçları paylaşılmasa da AMD’den yapılan açıklamaya göre Navi GPU’su ile yapılan testlerde tahmin edilenden daha iyi sonuçlar elde edilmiş. Bilindiği üzere Navi mimarisi hali hazırdaki Polaris’in yerini alacak yani yeni GPU’lar orta kulvarda at koşturacak. 

Ne zaman geliyor? 

Diğer taraftan Navi GPU’larının zaman darlığından ötürü Vega mimarisinden sonradan çıkarılan yapay zeka birimlerine de ev sahipliği yapacağını belirtelim. 
Önümüzdeki yıl CES fuarında tanıtımı yapılacak yeni nesil kartların en erken yine 2019’un 2. yarısı gibi raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz. Son olarak 7 nm üretim sürecinden geçecek olan Navi'den kısa bir süre sonra ki bu 2020 yılı içinde görünüyor, 7 nm+ sürecinin kullanılacağı ''next gen'' mimarisinin geleceğini aktaralım.

https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/damien-cox/sources-claim-amds-7nm-navi-gpu-looks-better-than-expected/ Yorum Yaz
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Aslanhan. 6 ay en beğenilen
Bomboş bir içerik.
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Soul741 6 ay
Detaylar haberde deyip, hiçbir detay vermeyerek milliyet vari habercilik seviyesine yükselmişsiniz. Tebrik ederim.
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deniz_sea 6 ay
Haber içeriğinden daha çok bilgi vermişsiniz teşekkür ederim....
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cronus75 1 hf.
Beklenen? VEGA çıkarken de aynı tip haberler gördük, boş laflar. VEGA çıktıktan 1 sene sonra adam oldu, ki, ben de şu an kullanıyorum. AMD'nin bu haberlerine kanan var mı artık?
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LeviGerman 6 ay
Turing ana basliginda konusuluyor simdi o durum... Nvidia'nin yillar icinde boyle vukuatlari oldu. En azindan simdi ki de ciddi gorunuyor ve bir aciklama goremedim Nvidia tarafindan.
Megerse boyle devam ediyormus bir suredir.
Bu sefer adini turing gate veya crisis mi koyarlar?
Nvidia hisseleri de 1 ay oncesinden 120 dilar fln dustu. Acaba bunun etkisi var mi? Ya bundan bagimsiz ise ve bu durum vahim cikarsa, o zaman bakalim ne olcak.
O kadar az uretiliyor ki bu kart (2080 ti) yeni siparisleri yollayamiyorlar. Belki de rma olayindan dolayi geciktiriyorlar veya simdi daha da gecikecek.
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Mete Can Karahasan 6 ay LeviGerman
Yok, AMD hisseleri de %26 düştü diye TPU'da başlık açtılar(niye Nvidia için de rapor yazmıyorsunuz dendi hatta). Asıl espri, dün bu başlık da TPU'da açılmıştı. Allem edip kallem edip kapattırmışlar. Artık ayyuka çıkıyor bazı parasal ilgiler.
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Timeguard 6 ay

RX590 -2099 Chinese Yuan – that works out to be a bit over $300
(around £235, AU$425).

techradar.com/...
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xmms 6 ay
Navi gtx 1080 e çok yakın olacak umutluyum ben.Örnek varmış prototip çok iyi sonuçlar vermiş.Vega 56 320 dolar fln diyorlar alınır mı?Birde elemanın teki internette overclock yapmış vegayı 2070 le yarıştırmış.Yoksa navi mi beklemek lazım.Ne zaman çıkar bu navi. Acaba adamlar stok mu eritiyorlar kartlar elde kalmasın diye. Vega 320yse bu navi 250 fln olur inşallah.599 dolar 2070 320 dolar vega. Amd yapar bencede

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cyraxus 6 ay xmms
Tahminler o yönde. Yalniz dediğim gibi fiyat 280 civarı tahmin ediyorum belki çıktıktan 5 6 ay sonra düşer 250 dolar civarina. İhtiyacın varsa 320 usd ye belki blackfriday ne zamandı hatirlamiyorum ama o zaman düşerse alınabilir vega 56.Yani güzel kart dx12 de 1080 den iyi bir kart. Elinde kart yoksa beklemenin anlamı yok. Sonuçta her zaman daha iyisi çıkacak.
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soqo 6 ay
Umarım iki firmada iyi kartlar çıkartır. Amd kartları Nvidia kartlarına performans olarak yetişir. Rekabet olur kullanıcı kazanır.
Nvidia Rtx kartların fiyatlarına bakıp Amd'nin de benzer bir fiyatlandırma yapma olasılığı her zaman var fakat bunu da zaman gösterecek.
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cyraxus 6 ay
Bu arada powercolor red dragon vega 56 399 usd ihtiyacı olan kaçırmasın amazonda . En ucuz Rx 580 de 8 gb olan 219 usd.
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Luke Neil 6 ay cyraxus
Aynı kart dün newegg'de indirim ile 320$a satılmış, kapış kapış gidince bitmiş duruyor. Şimdi 30 dolar indirim kartı ile 369$. Madencilik sonrası fiyatlar düşüyor sanki


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MogoLKhan 6 ay cyraxus
Neweggde daha ucuz 3 oyun kampanyası bitmedise süper.
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huseyincarnege 6 ay
OZAMANA kadar rtx3000serisi cıkar amd havasını alır :S
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mamad 6 ay
En son polaris için bunlar söylenmişti. Sonuç ortada.
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rezes 6 ay
2019’un 2. yarısı mı?
atı alan Üsküdar ı geçti beyler
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cronus75 6 ay
Nvidia çıkarıyor, yapıyor. AMD yaptı yapacak, etti edecek...Laf salatası.
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