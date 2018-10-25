7 nm Navi ilk testlerde beklenenden daha iyi

Polaris yerini Navi'ye bırakacak

Ne zaman geliyor?

Diğer taraftan Navi GPU’larının zaman darlığından ötürü Vega mimarisinden sonradan çıkarılan yapay zeka birimlerine de ev sahipliği yapacağını belirtelim.

Önümüzdeki yıl CES fuarında tanıtımı yapılacak yeni nesil kartların en erken yine 2019’un 2. yarısı gibi raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz. Son olarak 7 nm üretim sürecinden geçecek olan Navi'den kısa bir süre sonra ki bu 2020 yılı içinde görünüyor, 7 nm+ sürecinin kullanılacağı ''next gen'' mimarisinin geleceğini aktaralım.

https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/damien-cox/sources-claim-amds-7nm-navi-gpu-looks-better-than-expected/

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Ryzen 2 işlemcileriyle işlemci pazarındaki hakimiyetini daha arttıranmaalesef kio kadar güçlü değil. Buna karşın son zamanlarda firmadan gelen olumlu haberler de ilerleyen dönemde pazarda rekabetin kızışıp donanım severlerin yüzünün güleceğine işaret ediyor.AMD’den yapılan açıklamaya göre Navi GPU’su ile yapılan testlerdesonuçlar elde edilmiş. Bilindiği üzerehali hazırdakiyani yeni GPU’lar orta kulvarda at koşturacak.