Windows 10 sorunları kendisi tespit edip düzeltecek

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu 1809 güncellemesiyle kullanıcılarının dosyalarının silinmesine neden olan Microsoft’un başı bir hayli derde girmişti. Bunun ardından güncellemeyi geri çeken ve düzeltilmiş sürümü tekrar kullanıcıların beğenisine sunan firma yayınladığı duyuruyla yeni özelliğin müjdesini verdi.

Şu ana dek bilgisayarınızda bir sorun yaşadığınızda sorunun kaynağını bulup ilgili bölümde sorun gidericiyi çalıştırmanız ve önerilen çözüm yollarını uygulamanız gerekiyordu.Yazılım devinin geliştirmekte olduğu yeni özellik sayesinde ise artık işletim sistemi telemetery verilerine dayanarak sorunun kaynağını tespit edip olası çözümleri kendisi otomatik uygulayacak. Şayet uygulanan yöntem işe yaramazsa sistem kendisini en son haline geri döndürecek.

Pratikte işe yarar mı?

Tabi bu özellik görünüşte oldukça kullanışlı görünebilir, özellikle bilgisayar konusunda deneyimsiz kullanıcıları düşündüğümüzde. Buna karşın Windows 10’da şu ana kadar yaşanan sorunları düşündüğümüzde insan ister istemez temkinli yaklaşıyor. Ayrıca geliştirmenin gerek yazılımsal gerekse de donanımsal tarafta belli bir birikimi olan kullanıcılar için pek de bir anlam ifade etmediğini de söyleyebiliriz.

Şu anda mevcut insider sürümlerine eklenen ancak aktive edilemeyen özelliğin ilerleyen günlerde insider kullanıcılarının kullanımına sunulacağını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.

https://www.guru3d.com/news-story/windows-10-to-use-telemetry-data-to-troubleshoot-and-automatically-fix-issues.html