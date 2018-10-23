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Windows 10 sorunları kendisi tespit edip düzeltecek

Son dönemde ekim güncellemesindeki sorunlarla adından söz ettiren Microsoft son gelen haberlere göre kendini affettirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özelliğin detayları haberimizde:
7 ay
16,6b
1
63
Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu 1809 güncellemesiyle kullanıcılarının dosyalarının silinmesine neden olan Microsoft’un başı bir hayli derde girmişti. Bunun ardından güncellemeyi geri çeken ve düzeltilmiş sürümü tekrar kullanıcıların beğenisine sunan firma yayınladığı duyuruyla yeni özelliğin müjdesini verdi.

Şu ana dek bilgisayarınızda bir sorun yaşadığınızda sorunun kaynağını bulup ilgili bölümde sorun gidericiyi çalıştırmanız ve önerilen çözüm yollarını uygulamanız gerekiyordu.Yazılım devinin geliştirmekte olduğu yeni özellik sayesinde ise artık işletim sistemi telemetery verilerine dayanarak sorunun kaynağını tespit edip olası çözümleri kendisi otomatik uygulayacak. Şayet uygulanan yöntem işe yaramazsa sistem kendisini en son haline geri döndürecek.

Pratikte işe yarar mı? 

Tabi bu özellik görünüşte oldukça kullanışlı görünebilir, özellikle bilgisayar konusunda deneyimsiz kullanıcıları düşündüğümüzde. Buna karşın Windows 10’da şu ana kadar yaşanan sorunları düşündüğümüzde insan ister istemez temkinli yaklaşıyor. Ayrıca geliştirmenin gerek yazılımsal gerekse de donanımsal tarafta belli bir birikimi olan kullanıcılar için pek de bir anlam ifade etmediğini de söyleyebiliriz.
Şu anda mevcut insider sürümlerine eklenen ancak aktive edilemeyen özelliğin ilerleyen günlerde insider kullanıcılarının kullanımına sunulacağını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.

https://www.guru3d.com/news-story/windows-10-to-use-telemetry-data-to-troubleshoot-and-automatically-fix-issues.html Yorum Yaz
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aktorun 7 ay en beğenilen
Güler misin ağlar mısın?
Arkadaş zaten halihazırda 1001 tane ne yaptığı belirsiz process/service var. Ben işletim sisteminin (OS) benden habersiz birşey yapmasını istemiyorum. Çok mu zor bunu anlamak. Firewall u, virüs tarayıcısı, akıllı arka plan transfer servisi, windows update i vs vs
Şimdi birde bu gelecek.
Bize uygun arka planda gereksiz hiçbir şey çalıştırmayan yalın bir versyion çıkarsanız bu sorun çözülür. Ama amaç o değil sanırım.
Güler misin ağlar mısın?Arkadaş zaten halihazırda 1001 tane ne yaptığı belirsiz process/service var. Ben işletim sisteminin (OS) benden habersiz birşey yapm...
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6 Yanıt Yanıtla +53
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infom@n 7 ay
Kendini silip atıyormuş :D:D:D
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Justs 7 ay
Windows 10'un zaten kendisi büyük bir sorun.
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DH Misafiri 4 ay
xp sp4 istiyorum :)
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6 ay
Hata, hata bulunamadı
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acemiteknolojist 6 ay
Yeni güncellemeyi biz hala alamadık?
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Ray Kurzweil 6 ay
Öff bize devre dışı bırakacak yeni servisler geldi desenize. Uğraş dur şimdi elli tane yeni zımbırtı gelir arka planda gereksiz çalışan.
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bkaakco 6 ay
Sorun bulabilirse buyursun. Ben memnunum.
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leocorte 6 ay
Bu işletim sistemi kendisini 5 dakika sonra imha edecektir.
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DH Misafiri 6 ay
Microsoft bizi maymuna çevirdi zaten gün geçmesin ki birşeylerin yeri değişmesin bk mu var anlamıyorum niye değiştirirsin control paneli bulana kadar canım çıktı.
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proteo 6 ay
Bu mudur beklenen güncelleme. Bu gün güncellemelere bakarken yüklemeye başladığını gördüm, nasıl engellenir, ya da yüklesem mi ,son güncellemeden sonra kernel power 41 ve 142 hatası verip duruyordu, düzelir mi iyice mi bozulur ne yapsam.
support.microsoft.com/...
Bu güncellemeden sonra wi-fi bağlantısı sürekli kopmaya başladı. Bunu da sildim, şu an wi-fi bağlantısın da sorun yok ama kapanma sorunu devam ediyor.
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ardicli2000 6 ay
Aman windows, bırak dağınık kalsın....
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SEO-Uzmanı 6 ay
"Windows Update" gibi sistem güvenlik güncellemelerini otomatik yapan bir Linux versiyonu bulsam Linux a geçeceğim !
abiler, ablalar bu özelliği olan bir linux versiyonu varmı bildiğiniz ?
varsa adres linki lütfen !
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windows 10, windows 10 insider ve
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