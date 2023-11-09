AMD doğruladı: Polaris ve Vega ekran kartlarına destek kesildi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD, FSR 3.0 başta olmak üzere geniş bir donanım yelpazesine destek sunuyor olsa da, sürücü desteği konusunda halen eleştiriliyor. Öyle ki yakın tarihte Polaris ve Vega ekran kartlarının Linux sürücü desteği kesilmişti. Son olarak bir üzücü haber daha paylaşıldı. AMD, bir dönemin popüler ekran kartları Radeon RX 500 ve RX Vega serisini rafa kaldırıyor.

Polaris ve Vega ekran kartlarına destek kesildi

Kaçıranlar için AMD Polaris mimarisi, 2016 yılında RX 400 serisi ekran kartları ile tanıtıldı ve hemen ardından gelen RX 500 ile dönemine göre fena işlere imza atmamıştı. Öyle ki madenciliğin patladığı dönemde, en çok tercih edilen kartlardan biri olduğunu gördük. Günümüzde ise oyuncular tarafından halen aktif olarak kullanılıyor.

Bu noktada her iki mimari 2016'dan itibaren piyasaya çıkan Radeon RX 400, RX 500 ve Vega RX 56/64 dahil olmak üzere geniş bir GPU yelpazesini kapsıyor. Ayrıca 2019 yılında Radeon VII ve RX 590 ekran kartlarının da tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla desteğin kesildiğini görmek gerçekten üzücü. AMD'nin en yakın rakibi Nvidia ise, 2014'te tanıtılan GTX 700 serisine kadar destek sunmaya devam ediyor. AMD'den yapılan açıklama ise şu şekilde:

Polaris ve Vega grafik mimarileri olgun, kararlı ve performanslı. Düzenli yazılım ayarlarının ise pek faydası bulunmuyoır. AMD, ileriye dönük olarak Polaris ve Vega tabanlı ürünler için önemli güvenlik ve işlevsellik güncellemelerini ayrı bir sürücü paketi ile sağlayacak. Söz konusu destek, AMD'nin eski olarak sınıflandırdığı ürünlerden daha fazla ve oyuncular Polaris ve Vega tabanlı ürünlerde en sevdikleri oyunların keyfini çıkarabilirler.

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Bu açıklamanın ışığında AMD Polaris ve Vega mimarilerine olan desteğin bir süre daha devam edeceğini söylemek doğru olur. Ancak bu oyun optimizasyonlarından ziyade güvenlik odaklı olacak. Bu nedenle yeni nesil oyunlarda performans sorunları yaşanabileceğini belirtelim.

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AMD doğruladı: Polaris ve Vega ekran kartlarına destek kesildi