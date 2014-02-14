7 yıldır faaliyette olan zararlı bir yazılım tespit edildi





Zararlı yazılımlar artık masaüstü olsun mobil olsun her türlü elektronik cihaz kullanıcısının en üst seviyede dikkat etmesi gereken bir konu. Ancak bazı zararlı yazılımların tespit edilebilmesi gecikebiliyor.





Kaspersky'nin hafta başında tespit ettiği Maske adlı yeni bir zararlı yazılım, karmaşık bir yapıya sahip ve İspanyol kaynaklı. Yaklaşık 7 yıldır faaliyette olan zararlı yazılımın hedefinde ise devlet kurumları, elçilikler ve büyük enerji firmaları bulunuyor. Şimdiye kadar 31 ülkede yaklaşık 380 kullanıcı yazılımdan etkilenmiş durumda.





Kaspersky, yazılımı ilk olarak zararlı websitelerine standart bir site gibi gösterek linkler veren bir mail içerisinde farketti. Yazılım içerisinde masaüstü ve mobil platformları etkileyebilecek arka planda çalışan araçlar ve başlatma ayarlarına müdahale edebilecek araçlar yer alıyor.





Yazılım sisteme bulaştıktan sonra tüm iletişim kanallarını ele geçiriyor ve bu kanallardan aktarılan hassas bilgilerini çalmaya başlıyor. Yazılım için koruma sistemleri geliştirilirken, kaynağın ise devlet destekli gruplar olabileceği tahmin ediliyor.

http://usa.kaspersky.com/about-us/press-center/press-releases/kaspersky-lab-uncovers-%E2%80%9C-mask%E2%80%9D-one-most-advanced-global-cyber-e