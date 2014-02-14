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7 yıldır faaliyette olan zararlı bir yazılım tespit edildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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7 yıldır faaliyette olan zararlı bir yazılım tespit edildi

Zararlı yazılımlar artık masaüstü olsun mobil olsun her türlü elektronik cihaz kullanıcısının en üst seviyede dikkat etmesi gereken bir konu. Ancak bazı zararlı yazılımların tespit edilebilmesi gecikebiliyor. 

Kaspersky'nin hafta başında tespit ettiği Maske adlı yeni bir zararlı yazılım, karmaşık bir yapıya sahip ve İspanyol kaynaklı. Yaklaşık 7 yıldır faaliyette olan zararlı yazılımın hedefinde ise devlet kurumları, elçilikler ve büyük enerji firmaları bulunuyor. Şimdiye kadar 31 ülkede yaklaşık 380 kullanıcı yazılımdan etkilenmiş durumda.

Kaspersky, yazılımı ilk olarak zararlı websitelerine standart bir site gibi gösterek linkler veren bir mail içerisinde farketti. Yazılım içerisinde masaüstü ve mobil platformları etkileyebilecek arka planda çalışan araçlar ve başlatma ayarlarına müdahale edebilecek araçlar yer alıyor. 

Yazılım sisteme bulaştıktan sonra tüm iletişim kanallarını ele geçiriyor ve bu kanallardan aktarılan hassas bilgilerini çalmaya başlıyor. Yazılım için koruma sistemleri geliştirilirken, kaynağın ise devlet destekli gruplar olabileceği tahmin ediliyor.  

http://usa.kaspersky.com/about-us/press-center/press-releases/kaspersky-lab-uncovers-%E2%80%9C-mask%E2%80%9D-one-most-advanced-global-cyber-e Yorum Yaz
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swat882 5 yıl
Virüsü yaz sonra bulduk de, bırahhhhhh
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olağan_şüpheli 5 yıl
7 yıldır faliyetteymiş.1-2 yıl daha faliyette olsa zaten emekli olcakmış.boşuna bulmuşlar
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Erıs 5 yıl
kaspersky'nin 7 yıl sonrası içinde hazırlıkları vardır
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carter 5 yıl
Biraz erken bulmuşlar ama olsun buna da şükür.
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Mianfei 5 yıl
Nedense aklıma 7 yıl önce bunu kaspersky'nin yaydığı ve biz yine şöyle bişey bulduk diye haber olmaya çalıştığı fikri geliyo...
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karakorsansakal 5 yıl
Evet katılıyorum, bu virüslerin hepsini, virüs programcılarını satanlar çıkartıyor.
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kımyasal 5 yıl
Siber savaşda en büyük iş bu şirketlere düşüyor herhalde.
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