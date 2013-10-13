70'lerin Homebrew grubunu biraraya getirecek proje, bağış desteğini tamamladı





1970'li yıllarda yaşamış olanlar veya günümüzün büyük teknoloji efsanelerinin hayatlarını araştırmış olanlar Homebrew adlı bilgisayar tutkunlarının oluşturduğu grubu hatırlayacaktır.





Homebrew Computer Club adındaki bu grup donanım ile uğraşmayı seven insanlardan oluşuyordu ve grubun bilgisayarların evlerimize girmesindeki en büyük katkılardan birisini yaptığına inanılıyor. Grubun içerisinde Steve Wozniak ve Steve Jobs gibi efsaneler yer alıyor.





Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje ise Homebrew grubunun elemanlarını biraraya getirerek bir etkinlik yapmayı amaçlıyor. 11 Kasım'da yapılması planlanan etkinlik için gereken bağış ise 16000 dolar. Proje şimdiden gerekli bağış topladı ve etkinlik için hazırlıklar başladı. İşin ilginç tarafı projenin içerisinde grubun kuurucularından Lee Felnstein de yer alıyor.





Etkinlik 11 Kasım tarihinde Mountain View - ABD'de bulunan Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Toplanan bağış etkinliğin masrafları için kullanılacak. Halen devam eden kampanyada bağışçılara etkinlik bileti hediye ediliyor. Ekip şimdiden Wozniak da dahil grubun 25 üyesini ayarlamış durumda.

http://www.kickstarter.com/projects/jpf/homebrew-computer-club-reunion