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750.000$'lık bilgisayar görücüye çıktı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
22,2b
1
94
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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750.000$'a bilgisayar satın alma fikri biraz çılgınca gibi görünse bile her malın bir kör alıcısı vardır misali Japonya merkezli Zeus firması kasası astrolojik düzene göre elmas ile kaplı olan ve katı platin'den yapılan üstelik etiket fiyatı itibariyle de muhtemelen dünyanın en pahalı bilgisayarı olacak Jupiter kod adlı modeli üzerindeki örtüyü kaldırdı. Tahmin edebileceğiniz gibi bilgisayarın asıl eprisi kasasının Platin'den yapılmış ve Elmas ile işlenmiş olması gösterilebilir. Sistemin konfigürasyonu ise açıkçası etiket fiyatına yakışacak türden değil zira fiyatı görünce de otomatik olarak beklentiler yükseliyor. Core 2 Duo E6850 işlemci, Asus P5KL anakart, 2GB DDR2-667 bellek, Blu Ray-HD DVD destekli optik sürücü ve GeForce 8400GS ekran kartı ile donatılan pc'nin ayrıca daha ekonomik olan (565.000$'lık) Mars kod adlı alt bir modeli daha bulunuyor. 14 Şubat Sevgililer Günü geliyor kız arkadaşıma bunlardan bir tane almalıyım diyenler için ilgili adres; http://www.pc-zeus.com/bto/bto-jewelry-spec1.html
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Promesa 11 yıl
Japonlar iyice siyirmis. Yaratici dedik cekik gozlu dedik, bu adamlar teknolojik dedik uretir dedik. Dunyanin en pahalli sacmaligini uretti adamlar
Ya neden bilgisayar kasasi yaparsin ki o paraya? yani icindekiler 5 para etmez. Ayrica (zevk meselesi tabi ) igrenc bir goruntusu var. Yazik okadar platine elmasa hede hodo...
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seym36 11 yıl
ya anladık satılan şey elmas ve platin ama bu sistem cimrilik resmen yani
eşşoleşşekler en azından bi 5-10 binlik bi sistem koyaydınız



-aşkım bak sana ne aldım
-bi daha gorusmeyelim lutfen



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annihilator 11 yıl
Burda satilanin bilgisayar diil elmas oldugunu herhalde anlayamadik forum olaraktan
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WOWOZANGE 11 yıl
Kendini çok akıllı sanan bir firmanın enayi avında kullandığı basit bir örnek.Walla bunu ve bunun türevinde olan şeyleri alanlara söliyecek sözüm yok.Bunun hertarafı elmas yada değerli bir taş olsa ne olur...
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fahrencelcius 11 yıl
kimsenin onu alıpta bilgisayar diye ewine koyacağını sanmıyorum elması satmak için uydurulmuş bi pazar taktiği ctesi pazarında bu olayın aynısını gördüm
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Daemon Wintermoon 11 yıl
Gülünç. İnsanlar ne yapıcağını şaşmış yada yapıcak bir şey bulamamış.
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Towarscke 11 yıl
cok guzel overclock olur bu... elmas ile buzu kesebiliyorsun.. (el sicakligi ile...) cunku elmasin isi duyarliligi fazla ve isi direnci yok... direkt iletiyor. bulundugu ortamin isisindan, kutlesi direkt olarak etkileniyor...

sonuc bu kasa icin fansiz sogutma olur... su sistemine de gerek yok...
ve yinede overclock oluyor..
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Necessa®i 11 yıl
750k $ diyince bende ulan dedim gelecek 15 yılın bilgisayarı galiba dedim. beklentim aynen şöyle oldu , 32GB ekran kartı - 8Gbit , 16 bin iş hattı , çekirdek hızı 8000Mhz , Bellek veri yolu hızı 20 bin Mhz... Ram , 64GB , 10 000Mhz .. HDD , 300Tetrabyte , 1GB ön bellek... anakart...sorma bile , aklıma gelenleri yazsam roman olur... işlemci intel , 64 çekirdekli , 4 tane işlemci , 1200fsb , 6000mhz , 15 bin ghz çekirdek hızı


inanın kafamda böyle bir pc tasarladım başlığı görürgörmez
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Albatros83 11 yıl

Orjinalden alıntı: Necessa®i

750k $ diyince bende ulan dedim gelecek 15 yılın bilgisayarı galiba dedim. beklentim aynen şöyle oldu , 32GB ekran kartı - 8Gbit , 16 bin iş hattı , çekirdek hızı 8000Mhz , Bellek veri yolu hızı 20 bin Mhz... Ram , 64GB , 10 000Mhz .. HDD , 300Tetrabyte , 1GB ön bellek... anakart...sorma bile , aklıma gelenleri yazsam roman olur... işlemci intel , 64 çekirdekli , 4 tane işlemci , 1200fsb , 6000mhz , 15 bin ghz çekirdek hızı


inanın kafamda böyle bir pc tasarladım başlığı görürgörmez



+1. Kesinlikle kalıbının kasası değil. En azından konfigürasyon olarak bi Vodoo ve Alienware olabirdi. Gerçi bu kasaya alıcak kişinin derdinin performanstan ziyada göşteriş olduğunu düşünüyorum. Ama alıcı çıkar yine de..
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St Batuhan 11 yıl

Orjinalden alıntı: Necessa®i

750k $ diyince bende ulan dedim gelecek 15 yılın bilgisayarı galiba dedim. beklentim aynen şöyle oldu , 32GB ekran kartı - 8Gbit , 16 bin iş hattı , çekirdek hızı 8000Mhz , Bellek veri yolu hızı 20 bin Mhz... Ram , 64GB , 10 000Mhz .. HDD , 300Tetrabyte , 1GB ön bellek... anakart...sorma bile , aklıma gelenleri yazsam roman olur... işlemci intel , 64 çekirdekli , 4 tane işlemci , 1200fsb , 6000mhz , 15 bin ghz çekirdek hızı


inanın kafamda böyle bir pc tasarladım başlığı görürgörmez

yha ben böle düsündüm diyemem ama asagı yukarı benzer sayılır. bnm aklıma gelen bilim calısmaları icin üretilen bir süper bilgisayar olmustu e böyle özellikler bulunucaktır haliyle ama bu kadar ayrıntı düsünmedim :D
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ismo 11 yıl
bari içindeki sistemde 5000$ bi sistem olsaymış
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beytekin45 11 yıl
Kasanın dışını gören içine bakmaz zaten.
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max975 11 yıl
Sistem benimkine benziyor ekran kartı dandik ama o paraya değer mi?
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*AMD_ATHLON* 11 yıl
bu ne ya ekran kartı bile bişeye yaramaz
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dodi-- 11 yıl
o paranın 10 da 1 ini versinler biz daha iyisini yaparız
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