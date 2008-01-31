750.000$'lık bilgisayar görücüye çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
750.000$'a bilgisayar satın alma fikri biraz çılgınca gibi görünse bile her malın bir kör alıcısı vardır misali Japonya merkezli Zeus firması kasası astrolojik düzene göre elmas ile kaplı olan ve katı platin'den yapılan üstelik etiket fiyatı itibariyle de muhtemelen dünyanın en pahalı bilgisayarı olacak Jupiter kod adlı modeli üzerindeki örtüyü kaldırdı. Tahmin edebileceğiniz gibi bilgisayarın asıl eprisi kasasının Platin'den yapılmış ve Elmas ile işlenmiş olması gösterilebilir. Sistemin konfigürasyonu ise açıkçası etiket fiyatına yakışacak türden değil zira fiyatı görünce de otomatik olarak beklentiler yükseliyor. Core 2 Duo E6850 işlemci, Asus P5KL anakart, 2GB DDR2-667 bellek, Blu Ray-HD DVD destekli optik sürücü ve GeForce 8400GS ekran kartı ile donatılan pc'nin ayrıca daha ekonomik olan (565.000$'lık) Mars kod adlı alt bir modeli daha bulunuyor. 14 Şubat Sevgililer Günü geliyor kız arkadaşıma bunlardan bir tane almalıyım diyenler için ilgili adres; http://www.pc-zeus.com/bto/bto-jewelry-spec1.html
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eşşoleşşekler en azından bi 5-10 binlik bi sistem koyaydınız
-aşkım bak sana ne aldım
-bi daha gorusmeyelim lutfen
sonuc bu kasa icin fansiz sogutma olur... su sistemine de gerek yok...
ve yinede overclock oluyor..
inanın kafamda böyle bir pc tasarladım başlığı görürgörmez
+1. Kesinlikle kalıbının kasası değil. En azından konfigürasyon olarak bi Vodoo ve Alienware olabirdi. Gerçi bu kasaya alıcak kişinin derdinin performanstan ziyada göşteriş olduğunu düşünüyorum. Ama alıcı çıkar yine de..
yha ben böle düsündüm diyemem ama asagı yukarı benzer sayılır. bnm aklıma gelen bilim calısmaları icin üretilen bir süper bilgisayar olmustu e böyle özellikler bulunucaktır haliyle ama bu kadar ayrıntı düsünmedim :D