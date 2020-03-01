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    7552 çekirdekli Ampere benchmark testinde: Titan RTX’ten %40 hızlı

    Nvidia’nın merakla beklenen Ampere kod adlı GPU’ların yaklaştıkça daha fazla detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni GPU’lar bu sefer GeekBench’te ortaya çıktı.
    2 hf.
    4,8b
    1
    14
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    7552 çekirdekli Ampere benchmark testinde: Titan RTX’ten %40 hızlı
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    GPU devinin bir kere daha kendisiyle rekabet edeceği Ampere GPU’ları donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni yongalar bu sefer benchmark testinde gün yüzüne çıktı.

    RTX Titan'la %40 fark

    Ampere GPU’larına ait olduğu düşünülen 2 sonuç bir hayli iddialı teknik detay da içeriyor. 7552 shader çekirdeği içeren GPU’ya ait ilk sonuç RTX Titan’dan %40 önde görünüyor. Ayrıca 118 ünitede 7552 CUDA çekirdeği bulunması bir süredir dolaşan Nvidianın ünite başına 128 çekirdeğe geçeceği iddiasını da yalanlıyor. Dahası 8192 CUDA’lı bir tepe model de yolda olabilir.

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    Bununla birlikte 16.7 TFLOPS hesaplama kapasitesine sahip GPU’nun 1.11 GHz’de teste girdiği dikkatli gözlerden kaçmıyor. Her ne kadar bu durum erken mühendislik örneği aşamasının bir sonucu olarak yorumlansa da Nvidia’nın 7 nm’ye geçtiğini doğruluyor olması çok daha muhtemel.

     Zira 14 nm sürecine devam edilseydi erken örnekler dahi daha yüksek frekanslarda çalışırdı. Ek olarak GPU’ya 24 GB kapasiteli belleklerin eşlik ettiği rapor edilse Geekbench’in yeni kartı tam olarak tanıyamaması böyle bir rapora neden olmuş olabilir.

    Ayrıca Bkz. "AMD son çeyrekte GPU pazarındaki payını %20’nin üzerinde artırdı "

    Son olarak GeekBench’in veri tabanına düşen sonuç ise 6912 CUDA çekirdekli bir karta ait. 108 ünite içerisinde yer alan işlem birimleri 13.9 TFLOPS hesaplama gücünü 1.01 GHz frekansta sunan yeni GPU bu haliyle RTX 2080 Ti’la benzer seviyede, RTX Titan’ınsa bir adım önde. Yeni test sonucu Nvidia’nın çalışmalarının sonuna yaklaştığının habercisi olabilir.



    https://wccftech.com/nvidia-next-generation-gpus-with-up-to-7552-cores-benchmarked-40-faster-than-titan-rtx/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    cronus75 2 hf.
    radeon 7'yi de alamadınız ama sevinçten bayraklar çektiniz. Nvidia yine farkı açınca alamayacaksam ne işe yarar? Fanboyluk ne komik iştir ya. AMD gitsin 5700 serisine düzgün sürücü yazsın, aldım 3 aydır düzgün çalışmıyor sürekli siyah ekranlar sürekli klitlenme. Bin pişmanım.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Beni ilgilendire fiyatı ne olacak? Alamayacak kadar pahalıysa ne yapayım 7 bin çekirdeği? Kabak çekirdeği alır çitlerim.
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    melek12345 (Berkan Motugan) 2 hf.
    3080 cok fark atma bana laa sakın hee
    Technology never stops...
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 2 hf.
    118 adet SM x 64 = 7552 yapar, haberin kaynağı bu yanlış birşey yok ortada, doğruluk payı nedir o belli değil sadece.

    wccftech.com/...
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 hf.
    Eksik çevirmişsin. Her bir CU'da 64 çekirdek bulunması nvidianın tipik hareketi, fakat burada 64 çekirdek var mı yok mu bilinmiyor. Sadece CU sayısı belli, kaç shader olduğu hiçbir yerde yazmıyor.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 2 hf.
    TESLA'nın gpu'sudur, Geforce tarafında bu kadar cuda çekirdeği kullanılmaz.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Amd sever olarak, tek söyleyebileceğim mükemmel olacağı. Nvidia 980 ti zamanında yaptığı çılgınlıkları galiba şimdi yapıcak bilenler bilir 980 ti, titan x(maxwell) geçebiliyordu.Amd de umarım big navide istenilen performansı verebilir. Yeni pc alıcaklar bence iki mimariyi beklemeli,tabi biz gene alamayacağız ama olsun Gevurlar alır .d
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    inan.yagiz 2 hf.
    Daha fazla cuda çekirdeği ile daha fazla performans vermesi normal değil mi zaten?
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    ShadowWyvern 2 hf.
    yeni çıkan ekran kartlarında hızın bir önemi var mı gerçekten tartışılır daha çok çekirdek toplam performansı arttıracaksa kim takar Ghz değerini single thread vs. vs. olayları yok bir kere ekran kartlarında...
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    4830 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    nvidia ampere, nvidia ekran kartı ve
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