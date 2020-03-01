7552 çekirdekli Ampere benchmark testinde: Titan RTX’ten %40 hızlı

GPU devinin bir kere daha kendisiyle rekabet edeceği Ampere GPU’ları donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni yongalar bu sefer benchmark testinde gün yüzüne çıktı.
RTX Titan'la %40 fark
Ampere GPU’larına ait olduğu düşünülen 2 sonuç bir hayli iddialı teknik detay da içeriyor. 7552 shader çekirdeği içeren GPU’ya ait ilk sonuç RTX Titan’dan %40 önde görünüyor. Ayrıca 118 ünitede 7552 CUDA çekirdeği bulunması bir süredir dolaşan Nvidianın ünite başına 128 çekirdeğe geçeceği iddiasını da yalanlıyor. Dahası 8192 CUDA’lı bir tepe model de yolda olabilir.İlginizi Çekebilir RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olabilir
Bununla birlikte 16.7 TFLOPS hesaplama kapasitesine sahip GPU’nun 1.11 GHz’de teste girdiği dikkatli gözlerden kaçmıyor. Her ne kadar bu durum erken mühendislik örneği aşamasının bir sonucu olarak yorumlansa da Nvidia’nın 7 nm’ye geçtiğini doğruluyor olması çok daha muhtemel.
Zira 14 nm sürecine devam edilseydi erken örnekler dahi daha yüksek frekanslarda çalışırdı. Ek olarak GPU’ya 24 GB kapasiteli belleklerin eşlik ettiği rapor edilse Geekbench’in yeni kartı tam olarak tanıyamaması böyle bir rapora neden olmuş olabilir.
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Son olarak GeekBench’in veri tabanına düşen sonuç ise 6912 CUDA çekirdekli bir karta ait. 108 ünite içerisinde yer alan işlem birimleri 13.9 TFLOPS hesaplama gücünü 1.01 GHz frekansta sunan yeni GPU bu haliyle RTX 2080 Ti’la benzer seviyede, RTX Titan’ınsa bir adım önde. Yeni test sonucu Nvidia’nın çalışmalarının sonuna yaklaştığının habercisi olabilir.
https://wccftech.com/nvidia-next-generation-gpus-with-up-to-7552-cores-benchmarked-40-faster-than-titan-rtx/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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