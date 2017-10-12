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76 milyon T-Mobile abonesinin hassas bilgileri açık kurbanı oldu

Dünyaca ünlü operatör T-Mobile'ın internet sitesindekı açık sayesinde sadece cep telefonu numarasıyla kullanıcıya ait hassas bilgiler ele geçirilebiliyor. İşte detaylar
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Almanya merkezli GSM operatörü T-Mobile, ABD ve Avrupa'daki yaklaşık 76 milyon kullanıcıya hizmet sunuyor. T-Mobile'ın internet sitesinde, geçtiğimiz hafta fark edilen bir hata ise hackerların, T-Mobile'dan hizmet alan kullanıcılara ait hassas verilere kolay bir şekilde ulaşmasına neden oluyordu. Üstelik hackerların hassas verilere ulaşması için sadece T-Mobile kullanıcısının cep telefonu numarasını bilmesi(ya da tahmin etmesi) yetiyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan T-Mobile da hatayı doğruladı.


Sadece Telefon Numarasıyla Hassas Verilere Erişiliyor 

Güvenlik araştırmacısı Karan Saini tarafından keşfedilen açık, Saini'nin açıklamasına göre T-Mobile'ın uygulama programlama arayüzündeki(API) bir teknik hatadan kaynaklanıyor. API'daki hata sonucunda hatayı fark eden kişiler wsg.t-mobile.com adresinde sadece T-Mobile müşterilerinin cep telefonu numarasını kullanarak müşterilerin; e-posta adreslerini, fatura hesap numaralarını ve telefonun IMSI numaralarını öğrenebiliyor. İddialara göre bu yöntemi kullanan hackerlar sadece bu hassas verileri ele geçirmekle kalmadı. Bu verilerin ardından T-Mobile müşteri hizmetleriyle iletişime geçen hackerlar, ellerindeki veriler ile kendilerini, numaranın gerçek sahibi olarak tanıttı ve yeni bir sim kartı istedi. Yeni sim kartıyla da müşterilerin, SMS ile kimlik doğrulama sistemine sahip olan sosyal medya hesapları ele geçirildi. 


Saini, keşfettiği açığın hackerlar tarafından kullanıldığını ve 76 milyon T-Mobile müşterisinin verilerinin tehlikede olduğunu dile getirirken hatayla ilgili olarak yetkililerle de iletişime geçtiğini kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan T-Mobile sözcüsü ise şirketin web sitesindeki güvenlik açığı nedeniyle herhangi bir müşterinin verilerinin hackerlar tarafından ele geçirilmediğini kaydetti. 2015 yılında ABD'nin en büyük kredi raporlama firmalarından Experian'a yönelik siber saldırıda yaklaşık 15 milyon T-Mobile müşterisinin; isim, doğum tarihi, adres, sosyal güvenlik, ehliyet ve pasaport numaraları gibi önemli bilgileri siber hırsızlar tarafından ele geçirilmişti.

T-Mobile'daki güvenlik açığının kullanımını aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:
 

https://arstechnica.com/information-technology/2017/10/t-mobile-website-bug-apparently-exploited-to-mine-sensitive-account-data/ Yorum Yaz
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Batuist 1 yıl en beğenilen
O da birşey mi.. bizim operatörler bizim tüm verilerimizi hackerlara gerek kalmadan , onları yormadan zaten dünayaya yayıyorlar. hergün yeni bir numaradan reklam mesajı ve arama geliyor. gelen hepsini engelliyorum yinede hergün bir yenisi reklam yolluyor yada arıyor. engellemek de çare değil. arayan adımı soyadımı kullandığım operatörü interneti herşeyi sıralayınca oradan anlıyorum rastgele aranmadığımı.. bilgilerimi rant uğrana önüne gelene veriyorlar.. hackerlara burada ekmek çıkmaz.. bizde böyle kafalar olunca.. demek ki onlar saklıyorlar ki insanların bilgilerini çalınınca sorun oluyor. bizde herkesin elinde kamu malı olmuş bilgilerimiz sayelerinde..
O da birşey mi.. bizim operatörler bizim tüm verilerimizi hackerlara gerek kalmadan , onları yormadan zaten dünayaya yayıyorlar. hergün yeni bir numaradan rekla...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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keremec 1 yıl Batuist
Veri işleme izni verdiyseniz bu yüzden geliyor olabilir o sms ler. Bende Türk Telekomun internet kampanyası için izin vermiştim sonra sürekli hibe sorgula gibi dolandırıcılık sms leri gelmeye başladı. Arayıp kapattırmak lazım aslında.
Veri işleme izni verdiyseniz bu yüzden geliyor olabilir o sms ler. Bende Türk Telekomun internet kampanyası için izin vermiştim sonra sürekli hibe sorgula gibi...
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Batuist 1 yıl en beğenilen
O da birşey mi.. bizim operatörler bizim tüm verilerimizi hackerlara gerek kalmadan , onları yormadan zaten dünayaya yayıyorlar. hergün yeni bir numaradan reklam mesajı ve arama geliyor. gelen hepsini engelliyorum yinede hergün bir yenisi reklam yolluyor yada arıyor. engellemek de çare değil. arayan adımı soyadımı kullandığım operatörü interneti herşeyi sıralayınca oradan anlıyorum rastgele aranmadığımı.. bilgilerimi rant uğrana önüne gelene veriyorlar.. hackerlara burada ekmek çıkmaz.. bizde böyle kafalar olunca.. demek ki onlar saklıyorlar ki insanların bilgilerini çalınınca sorun oluyor. bizde herkesin elinde kamu malı olmuş bilgilerimiz sayelerinde..
3 Yanıt Yanıtla +10
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keremec 1 yıl Batuist
Veri işleme izni verdiyseniz bu yüzden geliyor olabilir o sms ler. Bende Türk Telekomun internet kampanyası için izin vermiştim sonra sürekli hibe sorgula gibi dolandırıcılık sms leri gelmeye başladı. Arayıp kapattırmak lazım aslında.
1 Yanıt Yanıtla +4
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kadirirdem 1 yıl Batuist
Aynı olay bende de geçerli adamlar beni benden iyi biliyor.
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FTX58 1 yıl Batuist
Batuist

O da birşey mi.. bizim operatörler bizim tüm verilerimizi hackerlara gerek kalmadan , onları yormadan zaten dünayaya yayıyorlar. hergün yeni bir numaradan reklam mesajı ve arama geliyor. gelen hepsini engelliyorum yinede hergün bir yenisi reklam yolluyor yada arıyor. engellemek de çare değil. arayan adımı soyadımı kullandığım operatörü interneti herşeyi sıralayınca oradan anlıyorum rastgele aranmadığımı.. bilgilerimi rant uğrana önüne gelene veriyorlar.. hackerlara burada ekmek çıkmaz.. bizde böyle kafalar olunca.. demek ki onlar saklıyorlar ki insanların bilgilerini çalınınca sorun oluyor. bizde herkesin elinde kamu malı olmuş bilgilerimiz sayelerinde..

birde utanmadan biz numara vermiyoruz efendim deyince adamı çıldırtmıyorlarmı
o zaman kim veriyor lan bu numaraları deyince başlıyor devlete çamur atmaya
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