76 yıl önce batan ünlü uçak gemisi bulundu: Okyanusun dibinden görüntüler

İkinci Dünya Savaşı'nda batan ünlü Amerikan uçak gemisi USS Hornet, tam 76 yıl sonra ortaya çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Paul Allen'ın 2016 yılında kurduğu Petrel keşif ekibi, USS Hornet'in enkazını Güney Pasifik Okyanusu'nun dibinde keşfetti.
Keşif ekibinin kullandığı ifadelere göre uçak gemisi okyanusun yaklaşık 5.3 kilometre aşağısında bulunmuş. Keşif için "R/V Petrel" isimli otonom araştırma gemisini kullanan ekip, enkazı tespit etmelerinin ardında elbette bir video da yakalamışlar. İşte Güney Pasifi Okyanusu'nun 5 kilometre derinliğinden USS Hornet enkazının görüntüleri:
USS Hornet, önemli birçok muharabede rol almış olması nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'nın en ünlü uçak gemilerinden birisiydi. 18 Nisan 1942'de Tokya'ya düzenlenen Doolittle Baskını isimli üzücü hava saldırısı, USS Hornet'ten kalkış yapan uçaklarla gerçekleştirilmişti. Hornet ayrıca Midway Muharabesi'nde de rol oynamıştı.
USS Hornet'in bulunmasının ardından bazı açıklamalar yapan keşif ekibi,"Hornet, tarihe yön veren birçok deniz muharabesinde görev aldı. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı'ndan keşfetmek istediğimiz gemiler listesinde en üstte yer alıyordu." sözlerini kullandı. Petrel keşif ekibi geçtiğimiz yıl bir diğer ünlü uçak gemisi USS Lexington'u da keşfetmişti.
https://www.paulallen.com/the-hunt-for-the-uss-hornet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Keşif ekibinin kullandığı ifadelere göre uçak gemisi okyanusun yaklaşık 5.3 kilometre aşağısında bulunmuş. Keşif için "R/V Petrel" isimli otonom araştırma gemisini kullanan ekip, enkazı tespit etmelerinin ardında elbette bir video da yakalamışlar. İşte Güney Pasifi Okyanusu'nun 5 kilometre derinliğinden USS Hornet enkazının görüntüleri:
USS Hornet, önemli birçok muharabede rol almış olması nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'nın en ünlü uçak gemilerinden birisiydi. 18 Nisan 1942'de Tokya'ya düzenlenen Doolittle Baskını isimli üzücü hava saldırısı, USS Hornet'ten kalkış yapan uçaklarla gerçekleştirilmişti. Hornet ayrıca Midway Muharabesi'nde de rol oynamıştı.
;USS Hornet'in batışı ise Santa Cruz Adaları Deniz Muharebesi sırasında gerçekleşti. Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne karşı savaş veren gemi, uzun süren torpido saldırıları ve bombalamaların ardından 27 Ekim 1942'de tamamıyla batmıştı. Gemi mürettebatından 140 kişi hayatını kaybederken, 2060 kişi ise bölgedeki diğer Amerikan gemilerine aktarılarak kurtarılmıştı.
USS Hornet'in bulunmasının ardından bazı açıklamalar yapan keşif ekibi,"Hornet, tarihe yön veren birçok deniz muharabesinde görev aldı. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı'ndan keşfetmek istediğimiz gemiler listesinde en üstte yer alıyordu." sözlerini kullandı. Petrel keşif ekibi geçtiğimiz yıl bir diğer ünlü uçak gemisi USS Lexington'u da keşfetmişti.
https://www.paulallen.com/the-hunt-for-the-uss-hornet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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