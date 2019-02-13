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76 yıl önce batan ünlü uçak gemisi bulundu: Okyanusun dibinden görüntüler

ABD ve Japon İmparatorluğu arasındaki bir deniz muharebesinde bundan tam 76 yıl önce batan ünlü savaş gemisi USS Hornet, okyanusun 5 kilometre derinliğinde keşfedildi. İşte görüntüler:
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İkinci Dünya Savaşı'nda batan ünlü Amerikan uçak gemisi USS Hornet, tam 76 yıl sonra ortaya çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Paul Allen'ın 2016 yılında kurduğu Petrel keşif ekibi, USS Hornet'in enkazını Güney Pasifik Okyanusu'nun dibinde keşfetti.

Keşif ekibinin kullandığı ifadelere göre uçak gemisi okyanusun yaklaşık 5.3 kilometre aşağısında bulunmuş. Keşif için "R/V Petrel" isimli otonom araştırma gemisini kullanan ekip, enkazı tespit etmelerinin ardında elbette bir video da yakalamışlar. İşte Güney Pasifi Okyanusu'nun 5 kilometre derinliğinden USS Hornet enkazının görüntüleri:


USS Hornet, önemli birçok muharabede rol almış olması nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'nın en ünlü uçak gemilerinden birisiydi. 18 Nisan 1942'de Tokya'ya düzenlenen Doolittle Baskını isimli üzücü hava saldırısı, USS Hornet'ten kalkış yapan uçaklarla gerçekleştirilmişti. Hornet ayrıca Midway Muharabesi'nde de rol oynamıştı.

USS Hornet'in batışı ise Santa Cruz Adaları Deniz Muharebesi sırasında gerçekleşti. Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne karşı savaş veren gemi, uzun süren torpido saldırıları ve bombalamaların ardından 27 Ekim 1942'de tamamıyla batmıştı. Gemi mürettebatından 140 kişi hayatını kaybederken, 2060 kişi ise bölgedeki diğer Amerikan gemilerine aktarılarak kurtarılmıştı.

USS Hornet'in bulunmasının ardından bazı açıklamalar yapan keşif ekibi,"Hornet, tarihe yön veren birçok deniz muharabesinde görev aldı. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı'ndan keşfetmek istediğimiz gemiler listesinde en üstte yer alıyordu." sözlerini kullandı. Petrel keşif ekibi geçtiğimiz yıl bir diğer ünlü uçak gemisi USS Lexington'u da keşfetmişti.

https://www.paulallen.com/the-hunt-for-the-uss-hornet/ Yorum Yaz
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Ambarad 3 ay en beğenilen napolyon94
Artık sıkıldım bu Amerikan ve İngiliz reklamlarından. Kriegsmarine ve Japon İmparatorluk donanmasını göremiyoruz bunlar kadar. Yenilen tarafsan, bir daha esamen okunmuyor.
Artık sıkıldım bu Amerikan ve İngiliz reklamlarından. Kriegsmarine ve Japon İmparatorluk donanmasını göremiyoruz bunlar kadar. Yenilen tarafsan, bir daha esame...
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Rolnes 3 ay
Üzücü savaş?
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Rolnes 3 ay
Üzücü savaş?
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Galatas4ray 3 ay Rolnes
Copy paste yaptıkları için hiç okuyup kontrol edeyim demiyorlar.Amerikan sitesinden almışi büyük ihtimal.
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Vartolu Saadettin 3 ay
cok ilgi çekici
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KaleyDeskop 3 ay
amerikanın girdiği tek haklı savaş.
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Rolnes 3 ay KaleyDeskop
zeitgeist belgeselini izlediniz mi?
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napolyon94 3 ay
Hey gidi Japon İmparatorluk Donanmasi :( Pasifik senin ve eserlerinjn muzesidir.
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Ambarad 3 ay napolyon94
Artık sıkıldım bu Amerikan ve İngiliz reklamlarından. Kriegsmarine ve Japon İmparatorluk donanmasını göremiyoruz bunlar kadar. Yenilen tarafsan, bir daha esamen okunmuyor.
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Ambarad 3 ay
HMS Glorious'da bulunsun da, Scharnhorst ve Gneisenau'nun yazdığı destanı yine okuyalım
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