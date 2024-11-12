Çin, okyanuslara nükleer güç çarpanı getiriyor: Nükleer uçak gemisi geliştiriliyor!

Çin, okyanuslara nükleer güç çarpanı getiriyor
Middlebury Institute of International Studies’in uydu görüntüleri ve Çin hükümetinin belgeleri üzerinde yaptığı analizlere göre Çin'in bu konuda somut adımlar attığı doğrulandı. Çin'in nükleer güçle çalışan uçak gemileri geliştirme girişimi, özellikle ABD ile olan askeri rekabet bağlamında büyük önem taşıyor.
Çin donanması, sayısal olarak dünyanın en büyük donanması unvanını taşıyor ve hızla modernleşiyor. Nükleer güçle çalışan gemilerin donanmaya dahil edilmesi, Çin'in küresel ölçekte bir “mavi su” donanması haline gelmesi açısından da önemli. Bu, kendi karasularınızdan ve uzakta, açık okyanusta bağımsız ve düzenli olarak faaliyet gösterebilmeniz ve operasyon yapabilmeniz anlamına geliyor.
Sadece ABD ve Fransa’da var
Çin, hâlihazırda üç uçak gemisiyle operasyonlarını yürütüyor. Bunlardan en yenisi olan Type 003 Fujian, Çin tarafından tamamen tasarlanıp inşa edilen ilk uçak gemisi olma özelliği taşıyor. Çin dördüncü bir gemi üzerinde çalışıldığını doğrulamış durumda ancak bu geminin nükleer mi yoksa geleneksel güçle mi çalışacağına dair bir açıklama yapılmadı.
Bu arada Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından daha önce yayınlanan rapora göre Çin'in 234 savaş gemisi bulunurken, ABD'nin filosunda 219 gemi bulunuyor. Raporda ayrıca Çin'in gemilerinin ABD'li emsallerinden çok daha yeni ve modernize olduğu belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über