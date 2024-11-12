Çin, okyanuslara nükleer güç çarpanı getiriyor: Nükleer uçak gemisi geliştiriliyor!

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Tam Boyutta Gör Çin, büyük bir savaş gemisini güçlendirmek amacıyla karada yer alan bir tesiste nükleer reaktör prototipi geliştirdi. Bu adım, Pekin'in nükleer enerjiyle çalışan ilk uçak gemisini üretme yolunda önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Çin’in bu yönde çalıştığına dair söylentiler bir süredir zaten vardı ancak yapılan yeni araştırmada uydu görüntüleri ve belgeler üzerinde yapılan analizler, ülkenin bu konuda somut adımlar attığını doğruladı.

Çin, okyanuslara nükleer güç çarpanı getiriyor

Middlebury Institute of International Studies’in uydu görüntüleri ve Çin hükümetinin belgeleri üzerinde yaptığı analizlere göre Çin'in bu konuda somut adımlar attığı doğrulandı. Çin'in nükleer güçle çalışan uçak gemileri geliştirme girişimi, özellikle ABD ile olan askeri rekabet bağlamında büyük önem taşıyor.

Çin donanması, sayısal olarak dünyanın en büyük donanması unvanını taşıyor ve hızla modernleşiyor. Nükleer güçle çalışan gemilerin donanmaya dahil edilmesi, Çin'in küresel ölçekte bir “mavi su” donanması haline gelmesi açısından da önemli. Bu, kendi karasularınızdan ve uzakta, açık okyanusta bağımsız ve düzenli olarak faaliyet gösterebilmeniz ve operasyon yapabilmeniz anlamına geliyor.

Sadece ABD ve Fransa’da var

Tam Boyutta Gör Geleneksel yakıtla çalışan gemilere kıyasla nükleer güçle çalışan gemiler, daha uzun süre denizde kalabiliyor ve yakıt ikmali gerektirmediği için operasyonel kapasiteleri genişliyor. Ayrıca bu gemiler, ileri teknolojiye sahip sistemlerin çalışması için daha fazla enerji üretebiliyor ve uçaklar için daha fazla yakıt ve silah taşıma olanağı sağlıyor. Halihazırda yalnızca ABD ve Fransa, nükleer güçle çalışan uçak gemilerine sahip. ABD’nin toplamda 11 nükleer uçak gemisi bulunurken Fransa’da ise bir adet bulunuyor.

Çin, hâlihazırda üç uçak gemisiyle operasyonlarını yürütüyor. Bunlardan en yenisi olan Type 003 Fujian, Çin tarafından tamamen tasarlanıp inşa edilen ilk uçak gemisi olma özelliği taşıyor. Çin dördüncü bir gemi üzerinde çalışıldığını doğrulamış durumda ancak bu geminin nükleer mi yoksa geleneksel güçle mi çalışacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Bu arada Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından daha önce yayınlanan rapora göre Çin'in 234 savaş gemisi bulunurken, ABD'nin filosunda 219 gemi bulunuyor. Raporda ayrıca Çin'in gemilerinin ABD'li emsallerinden çok daha yeni ve modernize olduğu belirtildi.

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Çin, uçak gemisi için nükleer reaktör inşa ediyor