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    Çin, okyanuslara nükleer güç çarpanı getiriyor: Nükleer uçak gemisi geliştiriliyor!

    Paylaşılan yeni bir analize göre Çin, devasa bir uçak gemisi için karada konuşlu bir nükleer reaktör prototipi inşa etti. Çin böylelikle ilk nükleer enerjili uçak gemisi için adım atmış oldu.
    Çin, uçak gemisi için nükleer reaktör inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Çin, büyük bir savaş gemisini güçlendirmek amacıyla karada yer alan bir tesiste nükleer reaktör prototipi geliştirdi. Bu adım, Pekin'in nükleer enerjiyle çalışan ilk uçak gemisini üretme yolunda önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Çin’in bu yönde çalıştığına dair söylentiler bir süredir zaten vardı ancak yapılan yeni araştırmada uydu görüntüleri ve belgeler üzerinde yapılan analizler, ülkenin bu konuda somut adımlar attığını doğruladı.

    Çin, okyanuslara nükleer güç çarpanı getiriyor

    Middlebury Institute of International Studies’in uydu görüntüleri ve Çin hükümetinin belgeleri üzerinde yaptığı analizlere göre Çin'in bu konuda somut adımlar attığı doğrulandı. Çin'in nükleer güçle çalışan uçak gemileri geliştirme girişimi, özellikle ABD ile olan askeri rekabet bağlamında büyük önem taşıyor.

    Çin donanması, sayısal olarak dünyanın en büyük donanması unvanını taşıyor ve hızla modernleşiyor. Nükleer güçle çalışan gemilerin donanmaya dahil edilmesi, Çin'in küresel ölçekte bir “mavi su” donanması haline gelmesi açısından da önemli. Bu,  kendi karasularınızdan ve  uzakta, açık okyanusta bağımsız ve düzenli olarak faaliyet gösterebilmeniz ve operasyon yapabilmeniz anlamına geliyor.

    Sadece ABD ve Fransa’da var

    Çin, uçak gemisi için nükleer reaktör inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Geleneksel yakıtla çalışan gemilere kıyasla nükleer güçle çalışan gemiler, daha uzun süre denizde kalabiliyor ve yakıt ikmali gerektirmediği için operasyonel kapasiteleri genişliyor. Ayrıca bu gemiler, ileri teknolojiye sahip sistemlerin çalışması için daha fazla enerji üretebiliyor ve uçaklar için daha fazla yakıt ve silah taşıma olanağı sağlıyor. Halihazırda yalnızca ABD ve Fransa, nükleer güçle çalışan uçak gemilerine sahip. ABD’nin toplamda 11 nükleer uçak gemisi bulunurken Fransa’da ise bir adet bulunuyor.

    Çin, hâlihazırda üç uçak gemisiyle operasyonlarını yürütüyor. Bunlardan en yenisi olan Type 003 Fujian, Çin tarafından tamamen tasarlanıp inşa edilen ilk uçak gemisi olma özelliği taşıyor. Çin dördüncü bir gemi üzerinde çalışıldığını doğrulamış durumda ancak bu geminin nükleer mi yoksa geleneksel güçle mi çalışacağına dair bir açıklama yapılmadı.

    Bu arada Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından daha önce yayınlanan rapora göre Çin'in 234 savaş gemisi bulunurken, ABD'nin filosunda 219 gemi bulunuyor. Raporda ayrıca Çin'in gemilerinin ABD'li emsallerinden çok daha yeni ve modernize olduğu belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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